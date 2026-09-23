Bestel de nieuwe iPhone 18 Pro nu bij Odido met €100 extra inruilvoordeel

Bekijk actie

Telefoongesprekken op je iPhone gaan er anders uitzien: dit is nieuw

Maurice Snijders
Maurice Snijders
23 september 2026, 19:53
2 min leestijd
Telefoongesprekken op je iPhone gaan er anders uitzien: dit is nieuw

Apple heeft in iOS 27 verschillende kleine en grote veranderingen voor telefoongesprekken toegevoegd – we zetten ze voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Telefoongesprekken op je iPhone gaan er anders uitzien

In iOS 27 zien telefoongesprekken op je iPhone er anders uit: van een verrassende verjaardagsanimatie tot handige informatie die tijdens een gesprek automatisch op je scherm verschijnt.

Verjaardag in beeld

ios 27 telefoongesprekken

Bel je iemand op zijn of haar verjaardag, dan krijg je in iOS 27 een kleine verrassing. Staat de geboortedatum van de contactpersoon opgeslagen in de Contacten-app, dan verschijnt er tijdens het bellen namelijk een speciale animatie.

Het gaat om dezelfde soort vuurwerkanimatie die Apple al gebruikt voor verjaardagsmeldingen op de Apple Watch. De animatie verschijnt in iOS 27 als banner in de Telefoon-app tijdens telefoongesprekken met de jarige. Geen grote nieuwe functie, maar wel een opvallend detail waarmee Apple de belervaring wat persoonlijker maakt.

Je iPhone denkt mee

ios 27 telefoongesprekken

iOS 27 verandert telefoongesprekken echter niet alleen visueel. Apple introduceert ook ‘Gesprekscontext’, een functie die gebruikmaakt van Apple Intelligence. Wanneer je een bedrijf belt, kan je iPhone automatisch relevante informatie uit andere apps tonen. Bel je bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij om een vlucht te wijzigen, dan kan de Telefoon-app het bijbehorende reserverings- of bevestigingsnummer uit Mail naar voren halen.

Dit moet voorkomen dat je tijdens een telefoongesprek steeds tussen apps moet wisselen om gegevens op te zoeken. De informatie verschijnt rechtstreeks op het belscherm, waardoor je sneller kunt reageren wanneer een medewerker om bijvoorbeeld een reserveringsnummer vraagt.

Niet op elke iPhone

‘Gesprekscontext’ is zoals gezegd onderdeel van Apple Intelligence en werkt daarom alleen bij telefoongesprekken op iPhones met iOS 27 die deze functie ondersteunt. Dit betekent dat je minimaal een iPhone 15 Pro of nieuwer nodig hebt.

Daarnaast is ‘Gesprekscontext’ vooralsnog beperkt tot het Engels (Call Context). Wanneer Nederlands beschikbaar komt, is op dit moment nog niet duidelijk. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte.

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps iOS 27 iPhone Apple

Bekijk ook

Apple brengt volgende maand compleet nieuw product uit (met deze functies)

Apple brengt volgende maand compleet nieuw product uit (met deze functies)

Vandaag 11:07

KPN komt met verrassende wijziging voor abonnees: dit merk jij ervan

KPN komt met verrassende wijziging voor abonnees: dit merk jij ervan

Vandaag 8:47

watchOS 27.2 komt eraan: deze populaire functie keert terug naar je Apple Watch

watchOS 27.2 komt eraan: deze populaire functie keert terug naar je Apple Watch

Gisteren 11:41

Apple brengt nóg twee nieuwe producten uit – en die liggen nu in de winkels

Apple brengt nóg twee nieuwe producten uit – en die liggen nu in de winkels

Gisteren 14:58

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren