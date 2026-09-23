Telefoongesprekken op je iPhone gaan er anders uitzien: dit is nieuw

Apple heeft in iOS 27 verschillende kleine en grote veranderingen voor telefoongesprekken toegevoegd – we zetten ze voor je op een rij.

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Telefoongesprekken op je iPhone gaan er anders uitzien

In iOS 27 zien telefoongesprekken op je iPhone er anders uit: van een verrassende verjaardagsanimatie tot handige informatie die tijdens een gesprek automatisch op je scherm verschijnt.

Verjaardag in beeld

Bel je iemand op zijn of haar verjaardag, dan krijg je in iOS 27 een kleine verrassing. Staat de geboortedatum van de contactpersoon opgeslagen in de Contacten-app, dan verschijnt er tijdens het bellen namelijk een speciale animatie.

Het gaat om dezelfde soort vuurwerkanimatie die Apple al gebruikt voor verjaardagsmeldingen op de Apple Watch. De animatie verschijnt in iOS 27 als banner in de Telefoon-app tijdens telefoongesprekken met de jarige. Geen grote nieuwe functie, maar wel een opvallend detail waarmee Apple de belervaring wat persoonlijker maakt.

Je iPhone denkt mee

iOS 27 verandert telefoongesprekken echter niet alleen visueel. Apple introduceert ook ‘Gesprekscontext’, een functie die gebruikmaakt van Apple Intelligence. Wanneer je een bedrijf belt, kan je iPhone automatisch relevante informatie uit andere apps tonen. Bel je bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij om een vlucht te wijzigen, dan kan de Telefoon-app het bijbehorende reserverings- of bevestigingsnummer uit Mail naar voren halen.

Dit moet voorkomen dat je tijdens een telefoongesprek steeds tussen apps moet wisselen om gegevens op te zoeken. De informatie verschijnt rechtstreeks op het belscherm, waardoor je sneller kunt reageren wanneer een medewerker om bijvoorbeeld een reserveringsnummer vraagt.

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Niet op elke iPhone

‘Gesprekscontext’ is zoals gezegd onderdeel van Apple Intelligence en werkt daarom alleen bij telefoongesprekken op iPhones met iOS 27 die deze functie ondersteunt. Dit betekent dat je minimaal een iPhone 15 Pro of nieuwer nodig hebt.

Daarnaast is ‘Gesprekscontext’ vooralsnog beperkt tot het Engels (Call Context). Wanneer Nederlands beschikbaar komt, is op dit moment nog niet duidelijk. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte.