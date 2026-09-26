Waarom je deze verbetering van de iPhone 18 Pro Max écht merkt

Apple heeft bij de iPhone 18 Pro Max een belangrijke verandering doorgevoerd en dat voordeel merk je iedere dag. Dit is er veranderd!

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iPhone 18 Pro Max

De nieuwe iPhones van 2026 liggen in de winkels! Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max uitgebracht op woensdag 9 september, sinds vrijdag 18 september zijn de nieuwe iPhones overal verkrijgbaar. De iPhone 18 Pro Max is de beste iPhone van het jaar, die een aantal belangrijke upgrades heeft gekregen. Zo draait de iPhone op de A20 Pro-chip en die komt met grote voordelen. De iPhone 18 Pro Max is veel sneller met deze nieuwe processor.

De A20 Pro-chip is volgens een nieuw proces gemaakt, waardoor Apple grote stappen heeft gezet bij de hardware. Met de A20 Pro-chip is de iPhone 18 Pro Max dus veel sneller, maar dat is voor gebruikers niet eens het grootste voordeel. De nieuwe processor is ook nog eens veel energiezuiniger, dat terug te zien is aan de accuduur van de iPhone 18 Pro Max. Het is de iPhone met de langste accuduur ooit.

Langste accuduur ooit

Vind je de accuduur bij je volgende iPhone belangrijk? In dat geval is de iPhone 18 Pro Max de juiste keuze. Je doet met de iPhone 18 Pro Max maar liefst 43 uur na één keer opladen. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld de iPhone 17 Pro Max, die tot 37 uur meegaat als die volledig is opgeladen. De iPhone 18 Pro Max haalt gemakkelijk het einde van de dag, waardoor je geen zorgen hebt over de accuduur. Dat merk je direct, want de iPhone 18 Pro Max houdt het veel langer vol.

iPhone 18 Pro Max gebruik iPhone 18 Pro Max accuduur Normaal gebruik 29 uur Video afspelen 43 uur Video streamen 38 uur

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De accuduur was jarenlang een probleem bij de iPhone. Apple heeft dat probleem bij de iPhone 18 Pro Max definitief verholpen, want de iPhone gaat enorm lang mee. Dat is ook handig voor zakelijke gebruikers, zo kun je de hele dag door belangrijke mails antwoorden en digitale vergaderingen bijwonen. Ben je benieuwd waar je de iPhone 18 Pro Max het voordeligst haalt? En welke voordelen je als zakelijke gebruiker krijgt? Bekijk hier de mogelijkheden:

iPhone 18 Pro Max zakelijk kopen

Bij de iPhone 18 Pro Max krijg je als zakelijke gebruiker dezelfde voordelen als bij de iPhone 18 Pro. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

Zo zit dat bij de iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro Max heeft de langste accuduur ooit, maar komt wel met een 6,9-inch scherm. Voordeel van het display is dat je veel ruimte hebt en veel informatie in één oogopslag kunt bekijken. Toch zijn niet alle gebruikers daar enthousiast over, zo kan het 6,9-inch display ook net te groot zijn. Je kunt dan beter voor de iPhone 18 Pro kiezen, die ook over een sterk verbeterde accuduur beschikt. De accuduur van de iPhone 18 Pro is vergelijkbaar met die van de iPhone 17 Pro Max.

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iPhone 18 Pro gebruik iPhone 18 Pro accuduur Normaal gebruik 23 uur Video afspelen 34 uur Video streamen 31 uur

Je doet met de iPhone 18 Pro tot 34 uur als je video’s afspeelt. De iPhone 18 Pro heeft een kleiner 6,3-inch scherm, waardoor de iPhone een stuk compacter is. Dat merk je nauwelijks aan de accuduur, want de iPhone 18 Pro gaat eveneens probleemloos een dag mee. Zo is de iPhone 18 Pro voor zowel zakelijk als privé een hele goede keuze. Bekijk hier waar je de iPhone 18 Pro het voordeligst in huis haalt en welke voordelen je als zakelijke gebruiker krijgt:

iPhone 18 Pro zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.