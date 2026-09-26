iPhone 18 Pro: Pro pakt door

Bekijk actie

Waarom je deze verbetering van de iPhone 18 Pro Max écht merkt

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
26 september 2026, 16:31
3 min leestijd
Waarom je deze verbetering van de iPhone 18 Pro Max écht merkt

Apple heeft bij de iPhone 18 Pro Max een belangrijke verandering doorgevoerd en dat voordeel merk je iedere dag. Dit is er veranderd!

Lees verder na de advertentie.

iPhone 18 Pro Max

De nieuwe iPhones van 2026 liggen in de winkels! Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max uitgebracht op woensdag 9 september, sinds vrijdag 18 september zijn de nieuwe iPhones overal verkrijgbaar. De iPhone 18 Pro Max is de beste iPhone van het jaar, die een aantal belangrijke upgrades heeft gekregen. Zo draait de iPhone op de A20 Pro-chip en die komt met grote voordelen. De iPhone 18 Pro Max is veel sneller met deze nieuwe processor.

De A20 Pro-chip is volgens een nieuw proces gemaakt, waardoor Apple grote stappen heeft gezet bij de hardware. Met de A20 Pro-chip is de iPhone 18 Pro Max dus veel sneller, maar dat is voor gebruikers niet eens het grootste voordeel. De nieuwe processor is ook nog eens veel energiezuiniger, dat terug te zien is aan de accuduur van de iPhone 18 Pro Max. Het is de iPhone met de langste accuduur ooit.

iphone 18 pro

Langste accuduur ooit

Vind je de accuduur bij je volgende iPhone belangrijk? In dat geval is de iPhone 18 Pro Max de juiste keuze. Je doet met de iPhone 18 Pro Max maar liefst 43 uur na één keer opladen. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld de iPhone 17 Pro Max, die tot 37 uur meegaat als die volledig is opgeladen. De iPhone 18 Pro Max haalt gemakkelijk het einde van de dag, waardoor je geen zorgen hebt over de accuduur. Dat merk je direct, want de iPhone 18 Pro Max houdt het veel langer vol.

iPhone 18 Pro Max gebruikiPhone 18 Pro Max accuduur
Normaal gebruik29 uur
Video afspelen43 uur
Video streamen38 uur

Lees verder na de advertentie.

De accuduur was jarenlang een probleem bij de iPhone. Apple heeft dat probleem bij de iPhone 18 Pro Max definitief verholpen, want de iPhone gaat enorm lang mee. Dat is ook handig voor zakelijke gebruikers, zo kun je de hele dag door belangrijke mails antwoorden en digitale vergaderingen bijwonen. Ben je benieuwd waar je de iPhone 18 Pro Max het voordeligst haalt? En welke voordelen je als zakelijke gebruiker krijgt? Bekijk hier de mogelijkheden:

iPhone 18 Pro Max (tot €775 voordeel)

iPhone 18 Pro Max (tot €775 voordeel)
iPhone 18 Pro Max (€100 extra inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (€100 extra inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)

iPhone 18 Pro Max (gratis AirPods 4)
iPhone 18 Pro Max (tot €625 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €625 inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €619 inruilwaarde)
iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max (tot €644 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro Max zakelijk kopen

Bij de iPhone 18 Pro Max krijg je als zakelijke gebruiker dezelfde voordelen als bij de iPhone 18 Pro. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

Pre-order bij Vodafone zakelijk

Pre-order bij Vodafone zakelijk
Pre-order bij Odido zakelijk

Pre-order bij Odido zakelijk
Pre-order bij KPN zakelijk

Pre-order bij KPN zakelijk
iPhone 18 pro

Zo zit dat bij de iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro Max heeft de langste accuduur ooit, maar komt wel met een 6,9-inch scherm. Voordeel van het display is dat je veel ruimte hebt en veel informatie in één oogopslag kunt bekijken. Toch zijn niet alle gebruikers daar enthousiast over, zo kan het 6,9-inch display ook net te groot zijn. Je kunt dan beter voor de iPhone 18 Pro kiezen, die ook over een sterk verbeterde accuduur beschikt. De accuduur van de iPhone 18 Pro is vergelijkbaar met die van de iPhone 17 Pro Max.

iPhone 18 Pro gebruikiPhone 18 Pro accuduur
Normaal gebruik23 uur
Video afspelen34 uur
Video streamen31 uur

Je doet met de iPhone 18 Pro tot 34 uur als je video’s afspeelt. De iPhone 18 Pro heeft een kleiner 6,3-inch scherm, waardoor de iPhone een stuk compacter is. Dat merk je nauwelijks aan de accuduur, want de iPhone 18 Pro gaat eveneens probleemloos een dag mee. Zo is de iPhone 18 Pro voor zowel zakelijk als privé een hele goede keuze. Bekijk hier waar je de iPhone 18 Pro het voordeligst in huis haalt en welke voordelen je als zakelijke gebruiker krijgt:

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €700 voordeel)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €700 voordeel)
Bekijk de iPhone 18 Pro (€100 extra inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (€100 extra inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)

Bekijk de iPhone 18 Pro (gratis AirPods 4)
Bekijk de iPhone Pro (tot €625 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone Pro (tot €625 inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €619 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €619 inruilwaarde)
Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €644 inruilwaarde)

Bekijk de iPhone 18 Pro (tot €644 inruilwaarde)

iPhone 18 Pro zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

Pre-order bij Vodafone zakelijk

Pre-order bij Vodafone zakelijk
Pre-order bij Odido zakelijk

Pre-order bij Odido zakelijk
Pre-order bij KPN zakelijk

Pre-order bij KPN zakelijk
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond Zakelijk iPhone Apple iPhone 18 Pro Max iPhone 18 Pro

Bekijk ook

Deze nieuwe camerafunctie van de iPhone 18 Pro (Max) móét je zien

Deze nieuwe camerafunctie van de iPhone 18 Pro (Max) móét je zien

Gisteren 12:17

256 GB, 512 GB of 1 TB: zoveel opslag heb je écht nodig op je nieuwe iPhone

256 GB, 512 GB of 1 TB: zoveel opslag heb je écht nodig op je nieuwe iPhone

Gisteren 9:22

iPhone 18 Pro Max teardown onthult probleem: dit is er aan de hand

iPhone 18 Pro Max teardown onthult probleem: dit is er aan de hand

24 september 2026

iPhone 18 Pro (Max) heeft nú al problemen: dit is er aan de hand 

iPhone 18 Pro (Max) heeft nú al problemen: dit is er aan de hand 

22 september 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone 18 Pro Max
Apple iPhone 18 Pro Max

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren