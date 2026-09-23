Met deze verborgen instelling van Ziggo werkt je tv-box véél sneller

Heb jij een abonnement op Ziggo en gebruik je de Mediabox Next of Next Mini? Pas deze instelling dan direct aan, zodat je tv-box van Ziggo veel sneller werkt!

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Mediabox van Ziggo

Heb jij een televisieabonnement bij Ziggo? In dat geval is de kans groot dat je de Mediabox Next of Next Mini van Ziggo gebruikt. Deze toestellen krijg je bij je televisieabonnement en zijn bedoeld om televisie mee te kijken. De tv-box van Ziggo geeft je toegang tot het (terug)kijken van programma’s, tot je favoriete streamingdiensten en tot bepaalde radiozenders. Bekijk hier bij welke abonnementen van Ziggo je een Mediabox Next of Next Mini ontvangt:

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Gebruik jij al een Mediabox Next of Next Mini van Ziggo? Dan kun je niet alleen naar je favoriete series en films kijken, maar ook de instellingen van tv-box naar je eigen hand zetten. Ziggo heeft veel handige functies toegevoegd aan de tv-box, al zijn die soms wel goed verborgen. Eén van die instellingen zorgt ervoor dat de tv-box van Ziggo veel sneller werkt, waardoor je minder lang hoeft te wachten als je televisie wilt kijken. Benieuwd waar je die functie vindt? Wij leggen je uit hoe je de instellingen van jouw tv-box aanpast.

Opstarttijd tv-box aanpassen

Ziggo stelt de instellingen van iedere tv-box standaard in, die functies kunnen vervolgens nog aangepast worden door gebruikers. Je kunt daarmee de beeld- en audiokwaliteit regelen, maar ook de opstarttijd van de mediabox versnellen. Ziggo maakt onderscheid tussen drie modi, die bepalen hoelang de tv-box nodig heeft om op te starten. Wil je dat jouw tv-kastje van Ziggo sneller inschakelt? Pas dan de volgende instelling aan:

Start je Mediabox Next (Mini) op en open ‘Instellingen’; Ga naar ‘Systeem’; Kies voor ‘Opstarttijd mediabox’; Selecteer tot slot ‘Snelle start’.

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Heb je ‘Snelle start’ ingeschakeld bij jouw tv-box van Ziggo? Dan heeft de Mediabox Next (Mini) veel minder lang nodig om op te starten. Bij een snelle start is de tv-box binnen tien seconden opgestart, terwijl dat bij een trage start het dubbele is. In de eco-modus doet de tv-box er zelfs 25 seconden over, waardoor de verschillen relatief groot zijn. Heb je geen zin om te wachten? Kies dan voor ‘Snelle start’ bij de instellingen van je tv-box.

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Met deze verborgen instelling bepaal je zelf hoe snel (of langzaam) de tv-box van Ziggo opstart. Let wel op, want een snelle start is minder energiezuinig dan een trage start of de eco-modus. Als je niet te lang wilt wachten én het energieverbruik van de mediabox belangrijk vindt is de trage start de logische optie. Voor veel gebruikers is de snelle start waarschijnlijk de beste keuze, zodat je binnen tien seconden naar je favoriete programma of film kunt kijken. Zeker als je het tv-kastje meermaals per dag uit- en inschakelt kan de juiste instelling je veel tijd schelen.

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Het is aan te raden om de instellingen van de Mediabox Next (Mini) regelmatig te controleren, want Ziggo voegt vaker handige functies toe. Zo kun je jouw tv-box steeds meer naar je eigen hand zetten en naar eigen wens inrichten. Vond je deze tip handig en ben je benieuwd welke mogelijkheden je nog meer hebt? Of ben je benieuwd naar de opties die andere providers bieden? Vergelijk dan hier alle internet- en tv-providers en lees meer over de huidige aanbiedingen: