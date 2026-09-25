iPhone 17 Pro Max wordt steeds goedkoper: dit betaal je er nu voor

Overweeg je de iPhone 17 Pro Max? Dan is het interessant om naar de huidige prijzen te kijken. Sinds de introductie is het krachtigste model in de iPhone 17-serie namelijk flink in prijs gedaald. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Dit wil je weten over de iPhone 17 Pro Max

De iPhone 17 Pro Max is het meest uitgebreide model uit de iPhone 17-serie. Het toestel heeft een groot 6,9-inch scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Daardoor ziet alles er soepel uit, van scrollen tot gamen en video’s kijken. De A19 Pro-chip zorgt ervoor dat apps snel openen en het toestel ook bij zware taken goed blijft presteren. Daarnaast heeft de iPhone een 48-megapixelcamerasysteem. Daarmee maak je scherpe foto’s met veel detail, ook als het wat donkerder is.

iPhone 17 Pro Max via een provider: al vanaf 1224 euro

Bestel je de iPhone 17 Pro Max liever in combinatie met een abonnement bij je eigen provider? Dan kan dat interessant zijn, omdat je vaak profiteert van een lagere toestelprijs. De exacte kosten hangen wel af van het abonnement en de gekozen looptijd.

Op dit moment betaal je bij Odido 1245 euro voor het toestel. KPN biedt de iPhone 17 Pro Max aan vanaf 1224 euro, terwijl je bij Vodafone vanaf 1248 euro betaalt voor het toestel. Daarmee liggen de providerprijzen momenteel duidelijk onder de oorspronkelijke adviesprijs.

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iPhone 17 Pro max met onbeperkt internet (of los toestel)

Bij de introductie had de iPhone 17 Pro Max nog een adviesprijs van 1479 euro. Inmiddels is het toestel bij verschillende aanbieders flink goedkoper geworden. Zo kun je de iPhone 17 Pro Max momenteel al vanaf 1299 euro bij Bol bestellen. Daarmee bespaar je ruim 200 euro ten opzichte van de oorspronkelijke prijs.

Wie de iPhone 17 Pro Max liever met een abonnement aanschaft, kan profiteren van nog meer voordeel. Via Odido bij Belsimpel is het toestel momenteel verkrijgbaar vanaf 1057 euro. De uiteindelijke maandprijs hangt daarbij af van het gekozen abonnement en de looptijd.

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iPhone 17 Pro Max bij webwinkels: al vanaf 1014 euro

Bel je veel en gebruik je regelmatig mobiele data? Dan kan een iPhone 17 Pro Max met abonnement interessant zijn. Via bijvoorbeeld Belsimpel of Mobiel.nl krijg je bij een grotere databundel vaak extra toestelkorting, waardoor je voordeliger uit kunt zijn dan met een los toestel.

Vodafone: als je de iPhone 17 Pro Max bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 1014 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 10 euro en krijg je extra GB’s wanneer je het abonnement combineert met internet (en tv) van Ziggo.

als je de iPhone 17 Pro Max bij Mobiel.nl aanschaft met een Unlimited-abonnement van Vodafone, betaal je 1014 euro voor het toestel. Daarnaast profiteer je maandelijks van een korting tot 10 euro en krijg je extra GB’s wanneer je het abonnement combineert met internet (en tv) van Ziggo. Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 Pro Max het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 1057 euro voor het toestel . Daarnaast profiteer je van extra voordelen met klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting per maand op je internet en extra GB’s in je bundel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan krijg je de iPhone 17 Pro Max het voordeligst via Belsimpel. Je betaalt hier 1057 euro voor het toestel Daarnaast profiteer je van extra voordelen met klantvoordeel: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, 5 euro korting per maand op je internet en extra GB’s in je bundel; KPN: bij een Unlimited-abonnement van KPN bij Belsimpel betaal je voor het toestel 1128 euro. Daarnaast profiteer je van Combivoordeel als je ook vast internet op je adres hebt van de provider: tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement, gratis Netflix of ESPN Compleet en meer.

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