Apple brengt volgende maand compleet nieuw product uit (met deze functies)

Volgens geruchten komt Apple binnenkort met groot nieuws, want volgende maand verschijnt een compleet nieuw product van het bedrijf. Dit kun je verwachten!

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HomePad komt eraan

Er komt een compleet nieuw product van Apple aan! Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman presenteert het bedrijf volgende maand de HomePad. Dat wordt een iPad en HomePod gecombineerd tot één slim apparaat. De geruchten over de HomePad gaan al jaren, maar Apple heeft het apparaat naar verluidt meermaals uitgesteld door problemen met Siri AI. De nieuwe versie van de stemassistent speelt een belangrijke rol bij het bedienen van de HomePad.

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De nieuwe versie van Siri had eigenlijk al veel eerder moeten verschijnen, want Apple kondigde Siri 2.0 al aan bij de lancering van iOS 18. Siri AI vormt de motor achter de HomePad, omdat je de combinatie van de iPad en de HomePod voornamelijk met je stem gaat bedienen. Door de vertraging met Siri AI heeft Apple de HomePad dus ook meermaals moeten uitstellen. Uiteindelijk is Siri AI beschikbaar gekomen met iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27, waardoor de HomePad eindelijk uitgebracht kan worden.

Nieuwe functies én software

De HomePad wordt een speaker met een display, waarmee je alle slimme apparaten in je huis kunt bedienen. Op het scherm zie je widgets, een klok of de StandBy-modus zoals we die kennen van de iPhone. Het scherm krijgt naar verluidt een vierkant ontwerp en is bedoeld om verbonden apparaten mee te bedienen, videogesprekken op te voeren of als intercom voor andere media en applicaties. Apple Intelligence komt samen met Siri AI naar de HomePad, waardoor het een slimme speaker wordt.

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De HomePad is een compleet nieuw apparaat, dus daar hoort ook een nieuw besturingssysteem bij. Volgens geruchten is het nieuwe besturingssysteem (ook wel homeOS genoemd) ingericht op Siri AI. De software wordt volgens Gurman een combinatie van iOS, tvOS en watchOS. Apple introduceert volgende maand dus niet alleen nieuwe hardware, maar komt ook met grote aankondigingen over de software.

Release van de HomePad

We hoeven niet lang meer te wachten op de HomePad, want Apple brengt het compleet nieuwe product uit in oktober 2026. Het is nog niet bekend op welke manier Apple de HomePad gaat presenteren. Mogelijk organiseert Apple een nieuw evenement, waar ook de Apple TV 4K wordt onthuld. Het wordt in ieder geval weer een belangrijke maand voor Apple, met de introductie van nieuwe hardware én software.

Naast de HomePad en de Apple TV 4K zien we volgende maand ook de iPhone Duo. De voorverkoop van de vouwbare iPhone begint op 16 oktober 2026, een week later ligt de iPhone in de winkels. Het is de verwachting dat de nieuwe HomePad en Apple TV 4K pas na de release van de iPhone Duo worden aangekondigd. Zo kan alle aandacht eerst naar de nieuwe iPhone gaan. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!