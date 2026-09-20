WhatsApp voegt een nieuwe knop toe (en die kun je helaas níét verwijderen)

WhatsApp heeft een nieuwe knop toegevoegd aan ál je chats, maar die kun je helaas niet verwijderen. Om deze nieuwe button gaat het!

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Nieuwe knop in WhatsApp

Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! Het gaat om een kleine update voor WhatsApp, waarmee een verandering in álle chats wordt doorgevoerd. WhatsApp introduceert een aangepast ontwerp met een nieuwe knop, die prominent aanwezig is in zowel privé- als groepsgesprekken. De nieuwe button verschijnt automatisch als je een gesprek opent en staat standaard boven je toetsenbord. Met de nieuwe knop kun je eenvoudiger spraakberichten beginnen.

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Stuur je regelmatig spraakberichten in WhatsApp? Dan is de nieuwe knop een handige toevoeging, want je kunt voortaan veel sneller een spraakbericht starten. Met één druk op de knop activeer je de functie, zodat je het bericht direct kunt inspreken. Gebruik je de optie om spraakberichten te vesturen zelden of zelfs helemaal nooit in WhatsApp? In dat geval hebben we slecht nieuws: het is niet mogelijk om de nieuwe knop in WhatsApp te verplaatsen of te verwijderen.

WhatsApp past ontwerp aan

De nieuwe knop in WhatsApp is onderdeel van het aangepaste ontwerp van de berichtendienst. WhatsApp werkt al langere tijd aan de introductie van Liquid Glass in de applicatie. Sinds iOS 26 hebben ontwikkelaars de mogelijkheid om Liquid Glass aan apps toe te voegen, maar dat is bij WhatsApp nog maar beperkt gebeurd. Daar komt nu verandering in, waardoor meer elementen van glas lijken en een doorzichtig ontwerp hebben.

Dat geldt niet voor de nieuwe knop in WhatsApp, want in alle gesprekken is voortaan een duidelijke groene button aanwezig om spraakberichten op te nemen. Op dezelfde plek zat al langer een subtiele snelkoppeling om spraakmemo’s in te spreken, maar in de nieuwste versie van WhatsApp is dit een duidelijke groene knop geworden. Maak je geen spraakberichten in WhatsApp? Let dan goed op, door de knop is de kans groter dat je per ongeluk een spraakmemo begint én verzendt.

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Nóg een nieuwe knop in WhatsApp

Gebruikers in WhatsApp hebben niet de mogelijkheid om de interface van knoppen aan te passen in de applicatie. Dat betekent dat je voorlopig niet om de groene knop om spraakberichten te vesturen heen kunt. Begin je te typen? Dan verandert de functie van de button, want je kunt de knop dan indrukken om je tekstbericht te verzenden in een gesprek. Ondertussen werkt WhatsApp alweer aan de volgende update, waarin nóg een nieuwe knop is opgedoken.

Met die knop maakt WhatsApp het eenvoudiger om berichten in een gesprek toe te voegen. Waar je nu nog op de naam boven het gesprek moet tikken om naar de zoekfunctie te gaan, verschijnt er voortaan standaard een vergrootglas in de chat. Tik je op dat vergrootglas? In dat geval kun je direct een zoekterm invullen om eerdere berichten terug te vinden. De nieuwe knop is voorzien van een transparant ontwerp en verschijnt binnenkort rechtsboven in het gesprek. Het uitschakelen van die button is eveneens niet mogelijk.

Meer over WhatsApp

WhatsApp heeft er nu in ieder geval al één knop bij die het versturen van spraakberichten veel eenvoudiger maakt. Als je op de knop drukt begint WhatsApp direct met opnemen, dus het is verstandig om voorzichtig te zijn met de groene button. Neem je per ongeluk een bericht op? Druk dan níét nog eens op de groene knop, want dan wordt het spraakbericht direct verzonden. Onder het spraakbericht verschijnt aan de linkerkant een prullenbakje, waarmee je het spraakbericht wel verwijdert.

Op de achtergrond werkt WhatsApp aan nog een nieuwe knop, die de zoekfunctie een veel prominentere plek geeft in alle gesprekken. Voordeel van die button is de plaatsing hoger op het scherm, de kans is daar kleiner dat je de knop per ongeluk aantikt. Wil je geen enkele update en nieuwe functie van WhatsApp missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!