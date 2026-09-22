iPhone 18 Pro (Max) heeft nú al problemen: dit is er aan de hand 

Apple heeft de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max pas net uitgebracht, maar er zijn nu al problemen met de iPhones. Dit is er aan de hand!

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iPhone 18 Pro problemen

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zijn beschikbaar! Beide iPhones zijn aangekondigd op 9 september en liggen sinds 18 september in de winkels. Inmiddels zijn de eerste iPhone 18 Pro- en iPhone 18 Pro Max-modellen niet alleen in gebruik, maar zijn de eerste problemen van de toestellen ook al opgedoken. Bij een aantal gebruikers werkt Face ID niet naar behoren bij de nieuwe iPhones van 2026.

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Het komt vaker voor dat nieuwe iPhones kort na de release te maken hebben met problemen. Vaak gaat het om een fout in de software, waardoor bepaalde functies niet werken. Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max is dat niet anders, want de toestellen hebben problemen met Face ID. Deze problemen lijken zich vooral voor te doen bij het openen van beveiligde applicaties, zoals Wachtwoorden of privévensters in Safari.

Softwareprobleem met Face ID

Op de iPhone hebben gebruikers al jaren de mogelijkheid om applicaties te beveiligen met Face ID. Bij bepaalde apps is dat zelfs de standaard, zo heb je bij de Wachtwoorden-app op je iPhone geen keuze. Juist die beveiliging lijkt niet naar behoren te werken op de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Het gaat om problemen op momenten dat Face ID het gezicht van de gebruiker niet herkent. Registreert Face ID niet het juiste gezicht? Dan loopt de iPhone 18 Pro (Max) tijdelijk helemaal vast.

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De problemen bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max doen zich dus niet voor bij het ontgrendelen van het toestel zelf. Alleen bij beveiligde applicaties werkt Face ID niet meer naar behoren als de iPhone 18 Pro (Max) niet direct de juiste gebruiker registreert. Vooralsnog lijkt het probleem niet bij alle gebruikers met een iPhone 18 Pro of een iPhone 18 Pro Max te spelen. Het is ook nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak van de problemen met Face ID is.

iOS 27.0.1

Het is wél duidelijk dat de problemen bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max worden veroorzaakt door een softwarefout. De iPhones draaien standaard op iOS 27, de grootste iPhone-update van het jaar. Grote updates gaan vaak gepaard met softwareproblemen, die zich nu alleen bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max lijken voor te doen. Andere iPhones hebben naar verluidt geen last van de problemen met Face ID.

Heb jij een iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max? In dat geval worden de problemen binnenkort opgelost, want Apple werkt aan iOS 27.0.1. Dat wordt de eerste tussentijdse softwareversie van iOS 27, waarin de grootste softwarefouten direct worden verholpen. Wil jij geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!