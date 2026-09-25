iOS 27 geïnstalleerd? Dan moet je deze 4 functies meteen uitschakelen!

Er zijn functies in iOS 27 die je niet echt nodig hebt en dus maar beter kunt uitschakelen – in deze iPhone-tips lees je welke dat zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze 4 functies in iOS 27 kun je uitschakelen

Apple heeft in iOS 27 verschillende slimme functies toegevoegd die onder meer je iPhone automatisch voor je laten bepalen wat belangrijk is. Dat klinkt misschien handig, maar dat is het niet altijd. Gelukkig kun je die functies eenvoudig uitschakelen.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

1. Zet samenvattingen van meldingen uit

Je iPhone kan meldingen met Apple Intelligence automatisch samenvatten. Zo nu en dan is dat daadwerkelijk handig, vooral als je veel berichten krijgt. Maar AI kan fouten maken en soms ziet zo’n samenvatting er heel anders uit dan wat er werkelijk is gestuurd. Wil je liever gewoon de oorspronkelijke meldingen zien? Schakel de functie dan uit. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Meldingen’ en dan op ‘Vat meldingen samen’; Schakel de optie ‘Vat meldingen samen’ uit.

Desgewenst kun je er hier ook voor kiezen om de functie ingeschakeld te laten voor één of een paar apps.

2. Schakel prioriteitsmeldingen uit

iOS 27 kan bovendien zelf bepalen welke meldingen belangrijk zijn. Deze zogenaamde prioriteitsmeldingen verschijnen vervolgens bovenaan je meldingen. Wil je liever zelf bepalen welke meldingen het meest opvallend worden weergegeven? Ga dan naar de app Instellingen, en schakel onder ‘Meldingen’ de optie ‘Geef meldingen prioriteit’ uit. Je kunt de functie ook per app aanpassen.

3. Zet ‘Personaliseer slimme antwoorden’ in Mail uit

In de Mail-app kan Apple Intelligence automatisch een antwoord op een e-mail voorstellen. Dat kan je in principe wel tijd besparen, maar de kans is groot dat je liever je eigen reacties zelf schrijft. Schakel de functie daarom maar liever uit. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen;

Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’;

Zoek naar ‘Mail’ en tik erop;

Schakel beneden ‘Personaliseer slimme antwoorden’ uit.

4. Voorkom automatische AirPlay

AirPlay kan natuurlijk bijzonder handig zijn. Maar je wilt waarschijnlijk niet dat je iPhone altijd automatisch verbinding probeert te maken met een televisie of ander apparaat. Gelukkig kun je dat ook aanpassen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘AirPlay en Continuïteit’;

Tik op ‘Gebruik AirPlay’;

Kies voor ‘Nooit’.

Je moet een AirPlay-apparaat vanaf nu iedere keer handmatig selecteren. Dat kost weinig extra moeite en je behoudt wel het overzicht.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!