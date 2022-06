Energiebesparingsmodus van de iPhone: heeft het wel nut?

We gebruiken allemaal weleens de energiebesparingsmodus van de iPhone om de batterijduur te verlengen. Maar wat is het effect van deze Lower Power-modus?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat doet de iPhone-energiebesparingsmodus?

Wanneer de iPhone-batterij een percentage van 20% bereikt, word je gevraagd om de energiebesparingsmodus in te schakelen. Je iPhone past dan allerlei functies en instellingen aan, waardoor je toestel minder energie verbruikt.

Dit zijn de instellingen die volgens Apple veranderen als je de energiebesparingsmodus van de iPhone activeert:

Automatisch ophalen van nieuwe e-mail wordt stopgezet.

Helderheid van het beeldscherm wordt lager.

Automatisch slot (het in de sluimerstand gaan) gebeurt al na 30 seconden.

Synchronisatie met iCloud-foto’s wordt stopgezet.

Geen automatische downloads.

Geen apps die op de achtergrond verversen.

Geen 5G-internet (wel nog het energiezuinigere 4G).

Beeldscherm iPhone 13 Pro ververst tot maximaal 60 Hz (in plaats van 120).

Video’s in Safari worden niet automatisch afgespeeld.

Bewegingseffecten en geanimeerde achtergronden worden uitgeschakeld.

De bovenstaande punten waren al langer bekend, maar de energiebesparingsmodus blijkt meer te doen. Een gebruiker op Reddit ontdekte dat de Lower Power-modus ook veel invloed heeft op de prestaties van de processor.

Bij de iPhone 13 Pro Max worden bij de energiebesparingsmodus twee performancegerichte processorkernen volledig uitgeschakeld. Ook klokt Apple vier efficiency-kernen terug: van 1,8 naar 1,32 GHz. Bovendien worden de GPU-prestaties minder.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is het effect van de energiebesparingsmodus?

De energiebesparingsmodus past dus veel instellingen aan, maar hoe groot is het effect? Het YouTube-kanaal PhoneBuff voerde een uitgebreide test uit om het verschil te ontdekken. Hierbij werd een iPhone 12 in de energiebesparende modus vergeleken met een iPhone 12 in de normale modus.

Met behulp van een robotarm werd één uur aan een stuk allerlei taken uitgevoerd, zoals bellen, de sluimerstand, appen, social media apps bekijken en meer. Het resultaat was niet bijster indrukwekkend. Bij de iPhone waarbij de energiebesparingsmodus was geactiveerd, hield de batterij het vijf minuten langer vol.

Daarna onderwierp het YouTube-kanaal de iPhones aan een reeks andere testen. Met twee uur sms’en bespaart de iPhone in de energiebesparende modus één procentpunt. Met browsen in safari is dat 3% en twee uur in de Gmail-app levert een besparing van 1% op, net als twee uur scrollen door Instagram. Bij twee uur lang apps openen en sluiten is het verschil iets groter: 5%.

De energiebesparingsmodus verlengt dus de levensduur van de batterij, maar verricht geen wonderen. Wel merkt PhoneBuff terecht op dat oudere generaties iPhones mogelijk meer voordeel hebben, omdat de schermen en processors daar minder efficiënt zijn.

Meer tips

Naast de energiebesparingsmodus kun je meer doen om de accuduur van je iPhone te verlengen. Je leest de tips hier:

Less ook: iPhone accutips: 10 tips om de batterijduur te verlengen