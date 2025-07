Ongewenste berichten op je iPhone? Apple komt met handige oplossing

Ontvang je regelmatig ongewenste berichten op je iPhone? Dan hebben we goed nieuws, want Apple komt eindelijk met een handige oplossing!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ongewenste berichten iPhone

Veel gebruikers krijgen regelmatige spamberichten binnen op hun iPhone. Voor deze berichten moet je goed oppassen, want ze zijn vaak bedoeld om geld of gegevens te stelen. Criminelen proberen dit door het verzenden van tekstberichten met linkjes, waardoor het advies is om deze berichten nooit te openen. Apple introduceert daar een handige functie voor, die een einde maakt aan ongewenste berichten op de iPhone.

Het is al langer mogelijk om berichten van onbekende afzenders te verbergen in de Berichten-app op je iPhone. Dit is een belangrijke feature voor het tegengaan van spamberichten, die in de meeste gevallen van onbekende nummers komen. Deze berichten worden verplaatst naar een aparte lijst, om te voorkomen dat je ze onbedoeld alsnog opent. Met iOS 26 gaat Apple nog een stap verder, want er komt dan een lijst bij met alle ongewenste berichten op je iPhone.

Zo verberg je spamberichten

Dit jaar komen veel nieuwe functies naar je iPhone met iOS 26. Eén van die features is het verbergen van spamberichten in de Berichten-app. Je iPhone herkent vanaf iOS 26 welke berichten mogelijk ongewenst zijn en zet ze automatisch in een aparte lijst. Naast de lijsten met alle chats, berichten van onbekende afzenders en recent verwijderde gesprekken krijg je er in iOS 26 een lijst met mogelijke spam bij. Daarvoor moet je de volgende instellingen aanpassen:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Scrol naar beneden en tik op ‘Apps’; Kies voor ‘Berichten’; Zet tot slot de schakelaar achter ‘Filter spam’ aan.

Met deze functie ingeschakeld worden ongewenste berichten op je iPhone in een aparte lijst in de Berichten-app gezet. Van deze spamberichten ontvang je geen meldingen, waardoor de Berichten-app weer wat veiliger is vanaf iOS 26. Wil je de spamberichten toch bekijken? In dat geval moet je zelf naar de lijst met ongewenste berichten gaan in de Berichten-app, daar vind je alle (mogelijke) spamberichten.

Alleen voor de Berichten-app

Het filteren van ongewenste berichten op de iPhone is een exclusieve functie voor de Berichten-app in iOS 26. Andere berichtendiensten als WhatsApp moeten het zonder deze optie doen, maar het is goed mogelijk dat ze later met een soortgelijke functie komen. Zo hebben veel maildiensten al een systeem, dat mails met spam automatisch in een aparte lijst plaatst. De kans is groot dat berichtendiensten deze instellingen in de toekomst overnemen.

Ongewenste berichten op de iPhone zijn vanaf iOS 26 niet meer zichtbaar in de Berichten-app. Apple brengt dezelfde functie ook naar de iPad en Mac(Book), zodat je op geen enkel toestel meer in aanraking komt met spamberichten. Ben je enthousiast over de nieuwe feature? Je kunt deze in september inschakelen op je iPhone, iPad of Mac(Book), die maand komt iOS 26 uit. Lees hier welke toestellen werken met iOS 26!