Als je iPhone batterij snel leeg is, kun je hier gelukkig veel aan doen. Haal het maximale uit je iPhone batterij met deze praktische accutips.



Is je iPhone batterij snel leeg? Check onze accutips

Veel mensen hebben eigen trucjes om de accu van hun iPhone zo lang mogelijk mee te laten gaan. Er bestaan heel wat fabeltjes, maar in dit overzicht bespreken we alleen de tips die echt werken. Door slim gebruik te maken van de onderstaande tips, weet je zeker dat je iPhone batterij minder snel leeg gaat.

1. Check welke apps teveel stroom snoepen

Meten is weten, en dat geldt ook voor je accugebruik. Daarom heeft iOS een handig ingebouwd overzicht waarin je precies kunt zien welke apps de meeste stroom gebruiken. Je bekijkt dit overzicht als volgt:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Batterij’; Kijk onder ‘Batterijgebruik’.

Vervolgens zie je van de afgelopen 24 uur of afgelopen tien dagen precies welke apps de meeste stroom geslurpt hebben. Door op ‘toon activiteit’ te tikken, kun je ook inzien hoeveel minuten de app op het scherm was, en hoe lang de app op de achtergrond actief is gebleven.

Afhankelijk van de apps die in dit overzicht opduiken, kun je bijvoorbeeld de achtergrondactiviteit van specifieke apps uitschakelen. Dit doe je via de instellingen van de app. Let er wel op dat je geen apps uitschakelt die deze achtergrondactiviteit nodig hebben, zoals berichten-apps.

2. Gebruik Energiebesparing (maar niet altijd)

Zoals de naam al doet vermoeden, kun je met deze iPhone-functie het energieverbruik aan banden leggen. Je toestel schakelt zelf functies uit, zet het scherm eerder op zwart en ververst minder functies op de achtergrond. Handig, al heeft dit wel merkbaar effect op de prestaties van je toestel.

Daarom raden we aan om deze functie alleen te gebruiken als je weet dat je krap zit wat accuduur betreft. Bovendien stelt je iPhone bij 20 procent accu zelf voor om Energiebesparing te activeren. Is je iPhone daarna voldoende bijgeladen, dan schakelt het toestel zelfstandig de energiestand uit.

3. Pas de achtergrondactiviteit van deze functies aan

Om het maximale uit je iPhone-accu te halen, kun je ook wat functies uitzetten die je niet gebruikt. Deze zijn namelijk ook ongebruikt actief op de achtergrond, en stoppen hier pas mee als je ze handmatig uitzet. Zo kun je Bluetooth via het Bedieningspaneel uitschakelen als je geen apparaten aan je iPhone wil koppelen en kun je in de Instellingen-app Handoff, automatische downloads en het automatisch maken van een back-up uitzetten.

Zoals gezegd verschilt het van gebruiker tot gebruiker welke functies wel of niet uitgeschakeld kunnen worden. Kijk dus welke functies jij wel of niet gebruikt en pas je instellingen daar op aan. Zo gebruiken wij Handoff graag, maar downloaden we updates van apps altijd handmatig.

4. Stel je scherm goed in

Natuurlijk heeft de manier waarop je een iPhone gebruikt veel invloed op de accuduur. Maar door het automatisch slot, diepte-effect en de helderheid aan te passen kun je hier al snel wat tijd bijrekenen.

Door het automatisch slot via ‘Instellingen > Beeldscherm en Helderheid > Automatisch Slot’ korter in te stellen, gaat het scherm van je iPhone eerder op zwart als je het niet gebruikt. Door in hetzelfde menu de helderheid niet automatisch te bepalen maar zelf lager te zetten, kun je de batterijduur maximaliseren.

5. Zet gps (Locatiebepaling) bij veel apps uit

Voor sommige apps is het belangrijk dat ze je locatiegegevens weten, maar genoeg andere apps hebben deze informatie niet nodig. Door deze toegang bij apps in te trekken, bespaar je niet alleen je accu, maar bescherm je ook je privacy. Volg de stappen hieronder en zet bij alle apps de optie op ‘nooit’ als jouw locatie niet nodig is.

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Privacy’; Zet bij Locatievoorzieningen alle apps op ‘Nooit’ of ‘Bij gebruik’.

6. Wees kieskeurig met notificaties

Net zoals het uitzetten van gps, kan ook het uitzetten van notificaties bij sommige apps helpen om je iPhone langer mee te laten gaan. Iedere notificatie laat het scherm immers oplichten, speelt een geluid af en laat je telefoon trillen. Bovendien hebben notificaties maar een doel: jouw aandacht trekken en zorgen dat je je iPhone weer pakt. Wees dus selectief in de apps die deze berichten mogen versturen. Je schakelt notificaties als volgt uit:

Open de Instellingen-app; Kies ‘Berichtgeving’; Kies de apps die je wel of geen berichten mogen sturen.

7. Sluit apps niet volledig af

Het geforceerd afsluiten van apps is niet goed voor je iPhone, en maakt het toestel zelfs trager en de accu eerder leeg. Dit komt omdat je iPhone hierdoor iedere keer een app helemaal opnieuw moet opstarten, in plaats van een app die op de achtergrond bevroren is weer te activeren. Daarom hoef je apps alleen geforceerd te sluiten. In onderstaande tip vertellen we hier meer over:

8. Schakel bepaalde functies uit

Als iedere procent er toe doet, kun je sommige functies (tijdelijk) uitschakelen om accuduur te besparen. Zet bijvoorbeeld 4G even uit en gebruik geen dynamische (bewegende) achtergrond op je homescreen. Ook kun je via de Toegankelijkheidsinstellingen de beweging verminderen. Hierdoor krijg je minder flitsende animaties te zien, wat je iPhone minder spectaculair maakt, maar waardoor je accu wel gespaard wordt. Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app; Tik op ‘Algemeen’; Kies ‘Toegankelijkheid’; Kies ‘Verminder Beweging’.

9. Zet Hé Siri uit

Hé Siri, zet jezelf uit! Als je de spraakassistent zelden of nooit gebruikt, kun je de functie beter uitzetten. Van alle iPhone accutips is dit er eentje die alleen is bedoeld voor mensen die Siri niet nuttig vinden. Via ‘Instellingen > Siri’ zorg je dat je iPhone niet meer luistert als door iemand ‘Hé Siri’ wordt gezegd. Uiteraard bespaar je hier stroom mee.

10. Maak slim gebruik van ‘niet storen’

Als je notificaties niet helemaal uit wil zetten, is de niet storen-modus het beste alternatief. Deze functie kan berichten tegenhouden, zodat ze je iPhone-scherm niet laten oplichten. Daarom raden we aan om de modus aan te zetten als je de telefoon toch niet gebruikt. Als je gaat slapen bijvoorbeeld, of je iPhone in het kluisje ligt bij de sportschool.

Accu vervangen

Werken de tips niet? Dan is het wellicht verstandig om de gezondheid van je accu te checken, of ‘m te laten vervangen door een nieuwe. In onze iPhone-accureparatie-gids vertellen we je hier meer over.