iPhone 13 vs iPhone 15: zijn de verschillen het overstappen waard?

Heb je nog een iPhone 13 en twijfel je of je moet overstappen naar de iPhone 15? Wij zetten de belangrijkste verschillen tussen de telefoons voor je onder elkaar!

iPhone 13 vs iPhone 15

Apple heeft in 2023 de iPhone 15 uitgebracht, waarmee veel functies van de iPhone 14 Pro naar de ‘normale’ iPhone kwamen. Zo kreeg de iPhone 15 het Dynamic Island, een 48-megapixelcamera en de A16 Bionic-chip. Het verschil tussen de iPhone 14 Pro en de iPhone 15 is daardoor niet heel groot, maar hoe zit het met de iPhone 13? Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 13 en de iPhone 15!

Scherm

De iPhone 13 en de iPhone 15 beschikken beiden over een 6,1-inch display. De resolutie is iets hoger bij de iPhone 15: 2556 x 1179 tegenover 2532 x 1170 pixels. Gebruik je de telefoon vaak buiten? Of wil je dat het scherm altijd goed leesbaar is? Dan beschikt de iPhone 15 over een handige functie, want de telefoon heeft bij buitenlicht en piekhelderheid van maar liefst 2000 nits. De iPhone 13 blijft steken op 1200 nits. Bovendien heeft de iPhone 15 veel dunnere schermranden.

Een belangrijk verschil vinden we bovenin het scherm van de iPhone 15. De nieuwste iPhone is voorzien van het Dynamic Island, terwijl de iPhone 13 nog beschikt over de notch. In het Dynamic Island verschijnen functies die op de achtergrond draaien, zoals Spotify of een timer. Erg handig, want met één druk op het Dynamic Island open je deze apps. De feature verandert van grootte, in tegenstelling tot de notch bij de iPhone 13.

Behuizing

Het design van de iPhone 13 lijkt erg op dat van de iPhone 15. Apple heeft de iPhone 15 iets rondere hoeken gegeven, zodat het prettiger is om het toestel vast te houden. Verder zijn er vrijwel geen verschillen tussen de telefoons, beide iPhones hebben een glazen achterkant en aluminium hoeken. De iPhone 13 is beschikbaar in blauw, zwart, roze, rood, wit en groen. Bij de iPhone 15 kun je kiezen uit zwart, blauw, groen, geel en roze.

iPhone 13 iPhone 15

Processor

Apple heeft de iPhone 15 voorzien van de A16 Bionic-chip, bij de iPhone 13 is dat de A15 Bionic-chip. Beide chips zijn voor vrijwel alle taken krachtig genoeg, maar hebben helaas niet genoeg rekenkracht voor de nieuwe functies van Apple Intelligence. De A16 Bionic-chip is bij het uitvoeren van één taak 16 procent sneller dan de A15 Bionic-chip. Bij het uitvoeren van meerdere taken is de iPhone 15 maar liefst 21 procent sneller dan de iPhone 13.

Onder de motorkap zien we een klein verschil in het werkgeheugen. De iPhone 15 beschikt over 6 GB aan werkgeheugen, bij de iPhone 13 is dat 4 GB. De nieuwste iPhone heeft zo minder moeite met zware taken, zeker door de A16 Bionic-chip. Wil je gebruikmaken van de nieuwste functies die eraan komen met Apple Intelligence? Dan moet je voor de iPhone 15 Pro of de iPhone 15 Pro Max kiezen.

Batterij

Door de nieuwe processor is de iPhone 15 iets energiezuiniger dan de iPhone 13. Met de iPhone 15 kun je tot 20 uur video’s afspelen, bij de iPhone 13 is dat 19 uur. Als je audio afspeelt is de batterijduur van de iPhone 15 maar liefst 80 uur, terwijl de iPhone 13 blijft steken op 75 uur. Er zijn dus geen grote verschillen bij de batterijduur van de toestellen, maar de iPhone 15 gaat net iets langer mee.

Camera

Gebruik je de iPhone vooral om foto’s en video’s mee te maken? Dan zijn de verschillen tussen de camera’s van de iPhone 13 en de iPhone 15 wél groot. De iPhone 15 beschikt over een hoofdcamera van 48 megapixel, bij de iPhone 13 is dat nog een 12-megapixelcamera. Je maakt met de iPhone 15 dus veel scherpere foto’s, vooral bij weinig licht. De telefoon beschikt namelijk over een verbeterde nachtmodus.

Daardoor is het bij de iPhone 15 mogelijk om ook in de nachtmodus portretfoto’s te maken, een functie die ontbreekt bij de iPhone 13. Bij de nieuwste iPhone kun je maar liefst twee keer zoveel inzoomen, want de iPhone 13 beschikt over een optische zoom van 1x. Bij de iPhone 15 is dat tot 2x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Dit zijn alle verschillen tussen de camera’s van de iPhone 13 en de iPhone 15:

iPhone 13 iPhone 15 Hoofdcamera 12 MP, diafragma ƒ/1.6 48 MP, diafragma ƒ/1.6 Sensor hoofdcamera 1,9 μm pixel 2 μm pixel Ultra Wide camera 12 MP, diafragma ƒ/2.4 12 MP, diafragma ƒ/2.4 Telelenscamera ❌ ❌ Stabilisatie Optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving Optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving Optische zoom 0,5x, 1x 0,5x, 1x, 2x Flitser True Tone-flitser met Slow Sync True Tone-flitser Photonic Engine ❌ ✅ Deep Fusion ✅ ✅ Smart HDR 4 ✅ ❌ Smart HDR 5 ❌ ✅ Next-gen portretten met Focus en Depth Control ❌ ✅ Portretbelichting met zes effecten ✅ ✅ Nachtmodus ✅ ✅ Nachtmodus portretten ❌ ✅ Fotografische stijlen ✅ ✅ Apple ProRAW ❌ ❌

Usb-c

Apple is in 2023 bij de iPhones overgestapt van Lightning naar usb-c. De iPhone 15 is daardoor de eerste iPhone met een usb-c-aansluiting. Je hebt zo nog maar één kabel nodig om je iPhone, iPad, Mac en AirPods op te laden. De iPhone 13 beschikt over een Lightning-aansluiting. Met usb-c kun je sneller data overzetten, maar de laadsnelheid van de telefoons verschilt niet. Die is bij beide toestellen 480 Mbps.

Verder zien we weinig verschillen bij de connectiviteit van de iPhone 13 en de iPhone 15. De iPhone 13 is voorzien van Bluetooth 5.0, bij de iPhone 15 is dat Bluetooth 5.3. Allebei de telefoons beschikken over Wifi 6, eSIM, ruimtelijke audio en Face ID. Wel heeft de iPhone 15 de U2-chip, terwijl de iPhone 13 nog de U1-chip heeft. Daardoor kun je de locatie van de iPhone 15 nauwkeuriger volgen dan bij de iPhone 13 het geval is.

Meer functies

Apple heeft de iPhone 15 voorzien van een aantal geavanceerde functies, die we niet terugzien bij de iPhone 13. Zowel de iPhone 13 als de iPhone 15 beschikken over SOS-noodmeldingen, waarmee je een noodoproep kunt plaatsen door de zijknop en de volumeknop ingedrukt te houden. Bij de iPhone 15 krijg je er ook nog ongeluksdetectie en pechhulp via satelliet bij.

Met eerstgenoemde detecteert de iPhone 15 auto-ongelukken automatisch, zodat er direct een noodoproep gemaakt kan worden. Heb je pech met de auto, maar heb je geen bereik? Dan kun je met de iPhone 15 alsnog de hulpdiensten contacteren via satellietverbinding. Het is natuurlijk te hopen dat je deze features nooit hoeft te gebruiken, maar de iPhone 13 moet het doen zonder deze functies.

Prijzen

Twijfel je nog tussen de iPhone 13 en de iPhone 15? Dan is de prijs een belangrijk aspect om mee te nemen bij het maken van je keuze. De adviesprijs van de iPhone 15 is 969 euro bij Apple. Voor de iPhone 13 vraagt Apple nu nog 748 euro. Inmiddels zijn de prijzen van beide telefoons sterk gedaald, waardoor je al snel veel minder betaalt voor de iPhone 13 en de iPhone 15. Dit zijn nu de laagste prijzen:

iPhone 13 vs iPhone 15: conclusie