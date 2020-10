De iPhone 13 die Apple volgend jaar uitbrengt, krijgt een kleinere notch. Dat beweert een bekende lekker. Op een iPhone zónder notch moeten we waarschijnlijk nog wat langer wachten.

‘Kleinere notch op iPhone 13’

Volgens de bekende lekker Ice Universe krijgt de iPhone 13 dus eindelijk een kleinere notch. Opvallend is dat de inkeping niet smaller zou worden, maar korter. Hij steekt op de iPhone 13 dus minder diep het scherm in.

Apple gebruikt de notch om Face ID mogelijk te maken. Er bestaan inmiddels frontcamera’s die onder het scherm functioneren, maar dat geldt nog niet voor de TrueDepth-sensoren die Apple nodig heeft voor Face ID. Een notchloze iPhone is voorlopig dus toekomstmuziek.

Schematische weergave van de kleinere notch, door lekker Ice Universe

Het bedrijf uit Cupertino introduceerde de notch op de iPhone X in 2017. Al snel daarna ontstonden de eerste geruchten dat Apple de inkeping kleiner wil maken. Ook over de iPhone 12 werd lang gezegd dat het toestel een minder grote notch zou krijgen.

Inmiddels lijken de meeste iPhone 12-modellen het toch met dezelfde notch te moeten doen als hun voorgangers. Wel krijgt de iPhone 12 mini vanwege het kleinere scherm misschien een iets smallere notch dan de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Zo kan het toestel naast de inkeping toch de tijd en informatie over het netwerk en de batterij weergeven.

De iPhone 12 komt eraan

Op de iPhone 13 moeten we vermoedelijk nog een jaar wachten. Aanstaande dinsdag, op 13 oktober, kondigt Apple eerst de iPhone 12 aan. Dat toestel krijgt vermoedelijk een snellere processor, een retro design dat doet denken aan de iPhone 4 en ondersteuning voor het snellere 5G-netwerk. Ook zouden alle varianten dit jaar een oled-scherm krijgen.

Tijdens hetzelfde evenement verwachten we ook AirTags, de nieuwe koptelefoon AirPods Studio en een kleinere versie van Apples slimme speaker: de HomePod mini.

