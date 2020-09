Het grootste Apple-event van het jaar staat voor de deur. Dit zijn onze verwachtingen voor het iPhone 12-event.

iPhone 12 event verwachtingen

Eind september of begin oktober: vroeg of laat zal er een digitaal Apple-event plaatsvinden. Daar onthult het bedrijf heel wat nieuwe producten waar we al maanden geruchten over lezen.

1. iPhone 12

De klapper van de avond is natuurlijk de iPhone 12. De opvolger van de iPhone 11 belooft een fijne upgrade te worden, met een nieuw design dat lijkt op de iPad Pro. Daarnaast stapt het scherm over van lcd naar het superieure oled en draait het toestel op de nieuwe A14-chip van Apple. Ook zou de iPhone 12 5G gaan ondersteunen en net als vorig jaar 809 euro gaan kosten voor het goedkoopste model. Lees meer over de iPhone 12.

2. iPhone 12 mini

De iPhone 12 mini is een nieuw model van de iPhone dat met een 5,4 inch scherp behoorlijk compact wordt. Dat maakt het niet alleen de kleinste, maar ook goedkoopste iPhone 12 die tijdens het evenement wordt onthuld.

Wij verwachten een prijs van rond de 759 euro. Door het voorkantvullende design lijkt dit de moderne compacte iPhone te worden waar iPhone SE-liefhebbers zo lang op hebben gewacht. Net als de iPhone 12 krijgt deze iPhone hetzelfde nieuwe design, een dubbele cameralens op de achterkant en de A14-chip. Lees meer over de iPhone 12 mini.

3. iPhone 12 Pro

De iPhone 11 Pro krijgt uiteraard ook een opvolger in de vorm van de iPhone 12 Pro. Het toestel krijgt naast een nieuw ontwerp een schermtechniek die we van de iPad Pro kennen: het ProMotion-scherm zorgt voor een hogere ververssnelheid. Daardoor wordt het scherm iedere seconden 120 keer ververst.

Dat zorgt voor soepelere animaties en laat je iPhone nog sneller reageren op jouw aanrakingen. De camera zou grotendeels hetzelfde blijven, maar krijgt mogelijk wel een LiDAR-dieptesensor. Die moet portretfoto’s en augmented reality verbeteren. We verwachten een prijs van 1159 euro. Lees alles over de iPhone 12 Pro.

4. iPhone 12 Pro Max

De grote broer van de iPhone 12 Pro doet alles wat de iPhone 12 Pro ook doet, maar dan met een groter scherm. De Pro Max van dit jaar zou een nog groter 6,7 inch scherm hebben dan zijn voorganger.

Deze 0,2 inch aan extra schermformaat zou mogelijk zijn door de kleinere notch komen die in dit toestel verwerkt zit. Hierdoor zal de iPhone 12 Pro Max ook dit jaar weer het duurste model zijn met een prijs van rond de 1259 euro. Lees alles over de iPhone 12 Pro Max.

5. Apple Watch Series 6

Het zou zomaar kunnen dat Apple de nieuwe Apple Watch al eerder met een persbericht onthult. Tot die tijd gaan we er vanuit dat Tim Cook het nieuwe slimme horloge gewoon tijdens de keynote wereldkundig maakt. De Apple Watch Series 6 zou qua uiterlijk weinig verschillen ten opzichte van zijn voorganger, maar wel uitgerust worden met extra gezondheidssensoren.

Hiermee kun je mogelijk angst- en paniekaanvallen detecteren. Daarnaast is het hoog tijd dat de accuduur een upgrade krijgt. Zeker nu we met watchOS 7 het horloge ook ‘s nachts om onze pols laten zitten dankzij de nieuwe Slaap-app. Lees verder over de Apple Watch Series 6.

6. iPad 2020

Het nieuwe schooljaar is inmiddels begonnen, maar we wachten nog steeds op een nieuwe instap-iPad. De iPad 2020 belooft een fijne upgrade te worden dat eindelijk de iPad een nieuw design geeft met een voorkantvullend scherm.

De Touch ID-knop zou verplaatst worden naar de vergrendelknop, zodat je het apparaat veilig kunt ontgrendelen of met Apple Pay kunt betalen. De nieuwe iPad zou net als de Watch ook al iets eerder aangekondigd kunnen worden. Wij houden het nauwlettend in de gaten. Lees meer over de iPad 2020.

7. iPad Air 2020

De iPad Air 2020 lijkt veel op de iPad 2020, net zoals de iPad Air 2019 ook veel op de iPad 2019 lijkt. Dit jaar zou ook de Air een upgrade krijgen met een voorkantvullend scherm, wat de tablet direct een stuk moderner laat ogen.

Ook fijn is de aanwezigheid van de Smart Connector op de achterkant, zodat je de iPad Air ook met het nieuwe Magic Keyboard kunt gebruiken. Dat zou bovendien betekenen dat de tweede generatie Apple Pencil met deze iPad te koppelen is. Lees alles over de iPad Air 2020.

8. AirTag

Vorig jaar verwachtten we hem al, maar nu lijkt hij er echt aan te komen: de AirTag. Deze bluetooth-tracker is een uitkomst voor iedereen die regelmatig zijn spullen verliest. Het apparaatje stuurt een signaal uit dat je met de ‘Zoek Mijn-app’ op iOS en macOS kunt zien. Zo kun je de exacte locatie achterhalen of een geluid afspelen. De apparaatjes zouden draadloos op te laden zijn en passen aan je sleutelbos. Lees meer over de AirTag.

9. AirPods Studio

De ‘one more thing’ van de avond zou zomaar de AirPods Studio kunnen zijn. Na het gigantische succes van de AirPods maakt Apple nu de overstap naar de over-ear-koptelefoons. De AirPods Studio plaats je over je oren, is volledig draadloos en net zo gemakkelijk in gebruik als de AirPods (Pro).

Met uitwisselbare hoofdbanden kun je de koptelefoon naar eigen smaak samenstellen. Met slimme functies als oordetectie maakt het bovendien niet uit hoe je de koptelefoon opzet: hij weet precies op welk oor hij zit en past daar het geluid op aan. Lees alles over de AirPods Studio.

10. Releasedatum iOS 14 en meer

Naast een berg nieuwe producten is het september-event van Apple ook traditiegetrouw het moment dat de releasedata van alle grote software-updates bekend worden.

Van macOS Big Sur tot iOS 14 en watchOS 7: na meerdere bèta’s is het nu bijna tijd voor de definitieve release van deze grote updates. Meer weten over iOS 14? Check onze video (zie hierboven) waarin we de belangrijkste functies met je doornemen.

Volg iPhoned op de avond van het event!

Op iPhoned houden we alles over het grootste Apple-event van 2020 natuurlijk goed in de gaten. Volg onze website, het YouTube-kanaal en de nieuwsbrief dus goed voor alles wat je moet weten over het event. Het belooft weer een drukke, mooie avond te worden eind september of begin oktober.