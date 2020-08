Inmiddels weten we al heel veel over wat we kunnen verwachten van de iPhone 12. Door de vele geruchten weten we hoe de nieuwe iPhone eruit gaat zien. Dit zijn onze verwachtingen van het ontwerp.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 12 ontwerp: onze verwachtingen

Het duurt niet lang meer tot Apple de nieuwe iPhone 12 eindelijk onthult. De lancering is weliswaar officieel een paar weken vertraagd, maar in oktober kunnen we de nieuwe toestellen waarschijnlijk eindelijk bewonderen.

Als we de geruchten mogen geloven, gaat het om meer toestellen dan ooit: Een nieuwe kleinere iPhone 12 mini, de reguliere iPhone 12, duurdere iPhone 12 Pro en grootste iPhone 12 Pro Max.

Tot aan de onthulling blijft het natuurlijk speculeren, maar we kunnen op basis van geruchten wel stellen hoe het toestel er naar verwachting uit gaat zien. Dit zijn onze verwachtingen van het iPhone 12-design.

Hoekig ontwerp

Al lange tijd vliegen de geruchten ons om de oren dat het huidige iPhone-design op de schop gaat. De afgeronde hoeken en randen maken namelijk plaats voor een hoekig ontwerp. De iPhone 12-serie zou hiermee meer weg hebben van het ontwerp van de iPad Pro 2020.

Verschillende dummy’s van de iPhone 12 laten het mogelijke ontwerp zien. Het nieuwe design is eigenlijk niet heel nieuw: de hoekige randen zagen we al bij de iPhone 4. Het lijkt erop dat Apple terug gaat naar het hoekige ontwerp van de smartphone uit 2010. Naast een hoekige behuizing kun je een plat scherm en scherp afgesneden randen verwachten.

Drie camera’s met LiDAR dieptesensor

De hoeveelheid cameralenzen blijft hetzelfde als bij de iPhone 11-serie. Op de achterkant zul je bij een iPhone 12 en iPhone 12 mini een dubbele cameralens vinden, net als we gewend zijn van de iPhone 11.

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max krijgen naar verwachting een drievoudige camera. Hier wordt wel een speciale LiDAR-dieptesensor toegevoegd, die de iPad Pro 2020 ook heeft gekregen. Deze wordt gebruikt om een nauwkeurig plaatje van de omgeving te maken, wat goed van pas komt bij augmented reality.

Kleinere notch

Goed nieuws voor mensen die geen fan zijn van de notch. Hoewel de notch (nog) niet verdwijnt, lijkt het er op dat Apple de inkeping verkleint in de nieuwe iPhone. De notch is vooralsnog noodzakelijk voor de selfie- en Face ID-camera, maar Apple heeft deze wel efficiënter kunnen maken.

Op die manier hebben de lenzen minder ruimte nodig in het scherm, waardoor ook de notch wat kleiner kan worden. Of dat betekent dat de notch dunner of juist minder breed wordt, is nog onduidelijk. Het zal in ieder geval waarschijnlijk minder een doorn in het oog worden voor de meeste Apple-gebruikers.

Meer schermformaten dan voorheen

Aan de hand van dummy’s kunnen we opmaken dat de iPhone in drie formaten wordt uitgebracht. Het kleinste toestel is de iPhone 12 mini en krijgt een 5,4 inch-scherm. Dat is een stuk kleiner dan we inmiddels gewend zijn van de high-end toestellen van Apple. De iPhone 12 mini is zelfs iets kleiner dan de iPhone SE 2020.

Verder krijgen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro een 6,1 inch-scherm. De iPhone 12 is daarmee precies even groot als de huidige iPhone 11. De iPhone 12 Pro wordt 0,3 inch groter dan zijn voorganger. Het grootste toestel is de iPhone 12 Pro Max. Deze is met een 6,7 inch-scherm 0,2 inch groter dan de iPhone 11 Pro Max.

Kleuren

Over de kleuren van de iPhone 12 is nog niet veel bekend. We denken dat Apple ongeveer bij dezelfde kleuropties blijft als bij de iPhone 11. Als dat klopt, verschijnt de iPhone 12-serie in zo’n zes kleuren: geel, groen, paars, wit, rood en zwart.

Toch verscheen ook een gerucht dat de iPhone 12 Pro in het marineblauw verkrijgbaar wordt. Deze zou de middernachtgroen-uitvoering van de iPhone 11 Pro vervangen. Dat het een kleurrijk assortiment wordt is wel te verwachten, maar welke kleuren het precies worden blijft nog even spannend.