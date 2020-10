Apple lijkt volgende week een nieuwe, kleinere HomePod te presenteren. Een verbeterde ‘HomePod 2’ laat echter langer op zich wachten.

Lees verder na de advertentie.

‘HomePod mini komt nog in 2020’

Naast vier nieuwe iPhones speelt audio-apparatuur ook een hoofdrol tijdens het Apple-event op 13 oktober. De bekende Apple-lekker L0vetodream gooit nog wat olie op het vuur met een tweet over de nieuwe HomePod. Naast de AirPods Studio-koptelefoon zou Apple namelijk een HomePod mini onthullen: een kleine variant van de slimme Siri-speaker van Apple.

Volgens de Apple-lekker hoeven we echter niet op een HomePod 2 te rekenen. Die verschijnt dit jaar niet meer volgens de insider. De kleinere HomePod zou een stuk betaalbaarder moeten worden, maar levert vermoedelijk ook wat in op de geluidskwaliteit.

Daarmee lijkt Apple een soortgelijke strategie als Google te kiezen, dat destijds na de Google Home de goedkopere Home Mini uitbracht. De HomePod mini zou dan ook naast het afspelen van muziek vooral bedoeld zijn om Siri een vaste plek in je huis te geven. Handig als je slimme lampen hebt en je ze ook zonder iPhone in de buurt kunt bedienen.

Het is de eerste keer sinds zijn introductie in 2018 dat de HomePod weer wat aandacht krijgt van Apple. De slimme speaker verscheen destijds in een handjevol landen en verdween daarna al snel uit beeld. Hierdoor is de HomePod nooit in Nederland verschenen. Dat maakt het was lastig in te schatten of deze HomePod mini wel direct hier te bestellen is.

Het iPhone 12-event staat voor de deur

Lang hoeven we gelukkig niet te wachten om te zien of deze nieuwe HomePod wel of niet naar Nederland komt. Op dinsdagavond 13 oktober om 19:00 uur begint het iPhone 12-event. Houd iPhoned dus goed in de gaten, dan weet je als eerste of Apple de HomePod nieuw leven inblaast.

Lees meer Apple-nieuwtjes: