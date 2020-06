Volgens geruchten werkt Apple al een tijdje aan een nieuwe iPhone met een scherm dat écht voorkantvullend is. Nu lijkt het binnenkort eindelijk werkelijkheid te worden: een fabrikant bevestigde onlangs dat het in staat is om massaproductie in te zetten voor frontcamera’s onder het scherm.

‘Eerste smartphones met camera onder het scherm vanaf 2021’

Dat blijkt uit een artikel op fotografiewebsite DPReview. Vorig jaar lieten smartphonemerken als Xiaomi en Oppo al zien dat ze in staat zijn om met de nieuwste technologie de notch weg te werken. Hoewel er begin dit jaar nog werd gezegd dat de technologie ver weg was, wordt het nu toch sneller doorgevoerd.

Volgens smartphonefabrikanten was tot nu toe het probleem dat het scherm te veel binnenkomend licht voor de camera blokkeerde. Dit komt door de hoge pixeldichtheid van het scherm, waardoor de camera niet veel licht vangt. Bovendien hebben frontcamera’s vaak sowieso niet veel capaciteit om veel licht te vangen, wat voor sterk onderbelichte foto’s zorgt.

Visionox bevestigt: massaproductie mogelijk

Volgens de Chinese media lukt het nu toch om deze problemen snel op te lossen en de notch weg te werken. Oled-fabrikant Visionox beweert nu al klaar te zijn voor massaproductie van camera’s onder een voorkantvullend scherm. De fabrikant is namelijk in staat om de camera meer licht te laten ontvangen door gebruik van doorzichtige materialen.

Daarnaast is er nieuwe camerasoftware ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat de helderheid en kleur automatisch wordt bijgesteld na het nemen van de foto. Daarbij is de pixeldichtheid wat bijgesteld, zodat er meer licht binnenkomt. Zo krijg je bij een full hd-scherm alleen rondom de camera hd- of zelfs sd-kwaliteit. Het blijft natuurlijk afwachten of het resultaat qua kwaliteit gelijk blijft aan wat we inmiddels gewend zijn van frontcamera’s.

Hoewel de fabrikant nu al zegt te kunnen beginnen aan massaproductie, zal het nog wel even duren voor de eerste smartphones de technologie implementeren. Daarom is de verwachting dat de eerste modellen met een camera onder het scherm in het eerste kwartaal van 2021 verschijnen.

Al lange tijd doen geruchten zich de ronde dat Apple werkt aan een iPhone met een volledig voorkantvullend scherm. Vorig jaar speculeerde men al dat de iPhone 12 de eerste iPhone zonder notch werd. Andere geruchten stelden juist dat de notch wel kleiner wordt, maar nog wel aanwezig is. Als dit gerucht klopt, zullen we zelfs tot de iPhone 13 moeten wachten tot de eerste iPhone met een camera onder het display er is.