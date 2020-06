Apple is naar verluidt van plan om zijn komende iPhones uit te rusten met een bijzondere slowmotion-functie. Volgens een nieuw gerucht werkt de fabrikant aan een mogelijkheid voor de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max om met 240 fps te filmen in 4K-resolutie.

‘iPhone 12 Pro en 12 Pro Max filmen met 240 fps in 4K’

Apple staat al lang bekend om zijn voorsprong op het gebied van filmen, en nu wilt het dat nog maar eens goed laten zien. Volgens EverythingApplePro en Max Weinbach werkt Apple aan een mogelijkheid om 4K-filmpjes te maken met 240 frames per seconde.

In de praktijk betekent dit dat je super scherpe slowmotion-video’s kunt schieten. Dit zou daarbij een ongeëvenaarde prestatie zijn, aangezien nog geen enkele andere telefoon deze kwaliteit biedt. Zo kan bijvoorbeeld de iPhone 11 Pro Max met maximaal 60 fps filmen in 4K-resolutie.

Keuze tussen 120 fps en 240 fps in 4K

Het gerucht ontstond nadat de bekende Apple-lekker Max Weinbach twee nieuwe videomodi tegenkwam in codes van iOS 14. Het ging hier in beide gevallen om een slowmotion-functie, waarvan een werkt met 120 fps en de andere met 240fps.

Hierna bevestigde een bron van Weinbach dat Apple inderdaad werkt aan opties voor zowel 120 fps als 240 fps. Deze vermeende insider voegde hieraan toe dat de optie waarschijnlijk alleen naar de duurdere modellen komt.

Het is op dit moment echter nog onzeker of de functie überhaupt verschijnt bij de iPhone 12-reeks. Als dit het geval is, dan zien we de modi waarschijnlijk later terug op de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

Meer geruchten over Apple

Geruchten over de iPhone 12-serie nemen fors toe, en helaas zijn ze niet allemaal even leuk om te horen. Zo kwam het recent naar buiten dat de iPhone 12 mogelijk zonder oplader wordt geleverd. Hiermee zou Apple geld willen besparen voor belangrijkere onderdelen.

Een van deze onderdelen is mogelijk het scherm. Volgens een recent gerucht krijgen de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max mogelijk een 120Hz ProMotion-scherm. Dit zorgt voor soepelere beelden, waardoor je een veel betere schermervaring krijgt.

