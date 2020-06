‘iPhone 12 wordt zonder oplader geleverd om prijs te drukken’

De iPhone 12 wordt zonder oplader geleverd, waardoor het prijskaartje van de iPhone 11-opvolger niet verandert. De twee nieuwe iPads die later dit jaar uitkomen hebben dan weer wel standaard een oplader in de doos.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Analist: iPhone 12 wordt zonder oplader geleverd

Dat claimt Ming-Chi Kuo, een gerenommeerde Apple-analist die regelmatig juiste voorspellingen over onaangekondigde producten doet. Apple zou de nieuwe iPhones met zo min mogelijk randapparatuur leveren om zo de verkoopprijs te drukken. De iPhone 12 is voor Apple duurder om te maken dan de iPhone 11 vanwege de 5G-ondersteuning, aldus Kuo.

Volgens de analist wil het bedrijf uit Cupertino de nieuwe telefoons echter niet duurder in de winkels leggen. Om de toegenomen productieprijs te drukken, zou Apple daarom geen accessoires meeleveren met de iPhone 12. Hierdoor blijven zowel de oplader als EarPods achterwege, meent Kuo.

Door geen accessoires mee te leveren, kan Apple immers flink besparen op hun verpakking- en transportkosten. Bovendien denkt Kuo dat het bedrijf op deze manier klanten wil stimuleren om AirPods aan te schaffen, de draadloze oordopjes.

Of de iPhone 12-telefoons wel met een Lightning-kabel geleverd worden, is nog onduidelijk. Het gerucht van Kuo is hoe dan ook interessant, want vorige week claimde een andere analist (Mr. White, een anoniem Twitter-account) dat de nieuwe iPhones juist standaard met een 20 Watt-oplader geleverd worden. Wie gelijk heeft weten we natuurlijk nog niet, al heeft Kuo een grotere staat van dienst.

‘Nieuwe iPads krijgen wél oplader’

Verder schrijft de gerenommeerde insider dat Apple later dit jaar twee nieuwe iPads op de markt brengt. Saillant genoeg krijgen deze tablets volgens Kuo wél standaard een oplader in de doos meegeleverd. Sterker nog, de 2020-iPads (met vermeende schermformaten van 8,5 en 10,8 inch) zouden met een 20 Watt-oplader geleverd worden.

Dat is een hele verbetering ten opzichte van het huidige oplaadvermogen, dat op 12 Watt blijft steken. iPads die momenteel al verkrijgbaar zijn worden volgens Kuo nog wel ‘gewoon’ met een 12 Watt-oplader geleverd totdat ze op zijn. Tot slot denkt Kuo dat Apple op den duur alle iPhones en iPads met zo’n 20 Watt-snellader wil uitrusten, maar eerst nog de bestaande voorraden opmaakt.

Op naar de iPhone 12

Ergens in september onthult Apple de nieuwe iPhones. De geruchtenmolen draait inmiddels op volle toeren en vrijwel dagelijks duiken er nieuwe geruchten op. Het lijkt erop dat Apple dit jaar vier telefoons uitbrengt. Het nieuwe toestel is de iPhone 12 mini, een compacte versie van de reguliere iPhone 12. Check onderstaand artikel voor een beknopt overzicht van wat je dit jaar mag verwachten.