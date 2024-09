Deze iPhones hebben door iOS 18 problemen met het touchscreen

Een bug in iOS 18 zorgt ervoor dat aanrakingen en tikken op het touchscreen niet worden herkend – op deze iPhones komt het voor.

iOS 18 zorgt voor problemen met het touchscreen

Het is niet duidelijk hoe wijdverspreid het probleem momenteel is. Gebruikers die er last van hebben, melden dat het touchscreen hun tikken, vegen en andere bewegingen negeert. Het probleem is niet consistent en lijkt zichzelf binnen enkele ogenblikken op te lossen. Totdat het later weer opnieuw optreedt.

De meeste meldingen betreffen de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max, maar dit zijn niet de enige modellen. We schreven al eerder dat het er mogelijk mee te maken heeft dat in iOS 18 het systeem ‘Touch rejection’ van het touchscreen te gevoelig staat afgesteld. Dit is het systeem dat ervoor zorgt dat een iPhone kan afleiden of een tik gewoon een ongelukje is, of een bewuste keuze. In het geval van een ongelukje is het de bedoeling dat de software gedurende een korte periode alle nieuwe aanrakingen negeert. Dit lijkt dus onbedoeld te gebeuren.

Niet alleen de iPhone 16 Pro-modellen

Er zijn gebruikers die problemen melden die specifiek te maken hebben met de nieuwe cameraregelaar-knop. Het is op dit moment alleen nog niet duidelijk of dit hetzelfde probleem is en dat onbedoelde aanraking er ook voor zorgt dat de cameraregelaar kort wordt geblokkeerd.

Berichten op online fora melden dat het probleem zich niet alleen voordoet op nieuwe iPhones. Ook bepaalde iPads en iPhone-modellen die zo oud zijn als de iPhone 14 zijn slachtoffer. Het kan dus voorkomen op alle iPhones van de 14-, 15- en 16-serie. Om die reden lijkt het toch eerder dat er door iOS 18 (en iPadOS 18) een probleem ontstaat in het touchscreen, dan dat er een fysieke fout in de iPhone 16 Pro-serie zit. Het is dan ook mogelijk om het probleem bewust op te roepen. Waarschijnlijk lost Apple het probleem op met de volgende software-update.

Een soortgelijk probleem deed zich eerder al voor bij de iPhone 12 mini in 2020, alleen bleek het toen te maken te hebben met hoesjes en screenprotectors die de aanraakgevoeligheid blokkeerden. Apple heeft nog niet gereageerd op de meldingen.