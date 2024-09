iOS 18 komt vanavond: zo laat verschijnt de update op je iPhone

De grootste iPhone-update van 2024 verschijnt vanavond! Zit jij klaar om iOS 18 op je iPhone te installeren? Zo laat brengt Apple de update uit.

iOS 18 komt eraan

Het is bijna zover, want iOS 18 is vanavond beschikbaar voor alle iPhones. Apple heeft aangekondigd dat alle gebruikers iOS 18 op maandag 16 september kunnen installeren. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt hoe laat de update precies verschijnt. Als we naar eerdere jaren kijken hebben we wel een vermoeden, want Apple brengt nieuwe software-updates doorgaans in de avond uit.

Het is daarom de verwachting dat iOS 18 waarschijnlijk rond 19.00 uur Nederlandse tijd te installeren is op je iPhone. Houd je telefoon vanavond dus goed in de gaten, want de update verschijnt rond die tijd bij de instellingen van het toestel. Je vindt iOS 18 onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Zie je de nieuwe software-versie niet direct om 19.00 uur? Wacht dan nog even, want Apple brengt de update geleidelijk uit.

Deze iPhones hebben ondersteuning

Bij het uitbrengen van een nieuwe iOS-versie krijgt een oudere generatie van de iPhone vaak geen ondersteuning meer. Dat is dit jaar niet het geval, alle iPhones die nu op iOS 17 draaien kunnen updaten naar iOS 18. Wil je weten of jouw telefoon vanavond kan bijwerken naar iOS 18? Bekijk dan hier alle iPhones die werken met de grootste iPhone-update van het jaar:

Met iOS 18 voor Apple een aantal veranderingen door bij de iPhone. Zo kun je het beginscherm en het Bedieningspaneel van de telefoon indelen zoals je zelf wilt. Helaas verschijnen de belangrijkste functies van iOS 18 pas veel later, want Apple Intelligence is nog niet beschikbaar. Een deel van de AI-functies komen naar verluidt pas eind 2024 of begin 2025 naar Europa, waardoor we het voorlopig zonder de nieuwe techniek moeten doen.

Naast iOS 18 voor de iPhone verschijnen er op maandag 16 september nog veel meer updates. Apple brengt vanavond ook iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, tvOS 18, HomePodOS 18 en visionOS 2 uit. Dat is niet alles, want ook de AirPods Pro 2 krijgen nieuwe firmware. Vrijwel alle Apple-apparaten krijgen vanavond een nieuwe software-versie, dus het is dan ook tijd om je Apple Watch, Mac(Book) en iPad bij te werken.

Heb jij een iPhone die kan updaten naar iOS 18? Of een iPad met ondersteuning voor iPadOS 18? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple Intelligence is niet beschikbaar op alle apparaten die werken met iOS 18. Alleen toestellen met een A17 Pro- of M1-chip en nieuwer worden uitgebreid met Apple Intelligence. Weet je niet zeker of jouw iPhone of iPad draait op één van deze processors? Bekijk dan hier welke apparaten straks werken met Apple Intelligence.