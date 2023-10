iOS 17: door een fout in watchOS is je iPhone-batterij sneller leeg

Is de batterij van je iPhone sinds iOS 17 sneller leeg dan normaal? Dat kan kloppen! De reden is een fout in watchOS, maar er is een oplossing!

iOS 17: iPhone sneller leeg door een fout in watchOS

Heb je iOS 17 geïnstalleerd op je iPhone én heb je een Apple Watch met de bèta van watchOS 10.1? Dan heb je misschien gemerkt dat de iPhone-batterij sneller leegraakt dan normaal. Er zit namelijk een bug in de bèta van watchOS 10.1 die daarvoor zorgt.

Het is overigens niet alleen een probleem op een iPhone met iOS 17 die gekoppeld is aan een Apple Watch (met de bèta van watchOS 10.1). Ook een iPhone met de iOS 17.1 bèta en een Apple Watch waarop watchOS 10.0 staat heeft er last van. Er zijn verder geen specifieke details over de bug bekend die de batterij van je iPhone in iOS 17 sneller doet leeglopen.

iOS 17 iPhone-batterij snel leeg: installeer iOS 17.1 bèta 3

Gelukkig heeft Apple voor deze iPhone-bezitters al een fix uitgebracht. In iOS 17.1 bèta 3 is de fout opgelost en moet de batterij van je iPhone in iOS 17 weer naar behoren werken.

Om de iOS 17-update te installeren die het probleem met de iPhone-batterij fixt, volg je onderstaande stappen. Let op dat je hiervoor wel de bètaversie moet installeren. Houd er ook rekening mee dat het probleem alleen voorkomt bij de bèta van watchOS of iOS. Hoe je de bèta op jouw iPhone kunt zetten lees je in het artikel: publieke bèta op je iPhone installeren.

Tik op ‘Instellingen > Algemeen’;

Kies voor ‘Software-update’;

Tik op ‘Bèta-updates > iOS 17 Developer Beta’;

Tik op ‘Vorige’ en kies de update.

