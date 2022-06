De nieuwe functies van het lockscreen in iOS 16 (en ze zijn écht leuk)

Nu Apple iOS 16 eindelijk heeft laten zien, weten we ook meer over de nieuwe functies. Misschien wel de leukste functies van iOS 16 zitten in het nieuwe lockscreen. Wij laten zien wat je er straks mee kunt en hoe het werkt.

Nieuwe functies van het lockscreen in iOS 16

Tijdens de keynote van de WWDC liet Apple het al zien: in iOS 16 krijgt het lockscreen (of toegangsscherm) nieuwe functies en een fris ontwerp. Het mooiste hiervan is dat je het ontwerp voortaan zelf kunt aanpassen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de kleuren van de klok te veranderen en zijn er widgets op het toegangsscherm te plaatsen.

Speciale fotogalerij voor het lockscreen

Daarnaast is er ook een speciale galerij met je eigen foto’s en verschillende nieuwe achtergronden. Ook leuk: foto’s die je in de portretmodus hebt geschoten zijn op een speciale manier te gebruiken. Hiermee geef je het lockscreen van je iPhone in iOS 16 wat meer diepte. De extra 3D-informatie van de portretfoto’s wordt dan door je iPhone gebruikt om de getallen van de klok iets achter je hoofd te plaatsen.

Bewegende wallpapers in iOS 16

Er zijn ook nieuwe bewegende wallpapers, die vloeiend overgaan in je thuisscherm. Denk aan een roterende aardbol of de maan. Wanneer je het lockscreen in iOS 16 ontgrendelt, zorgen deze nieuwe functies ervoor dat de planeet draait en naar de onderkant van het scherm schuift.

Lockscreen aanpassen in iOS 16

Het is heel eenvoudig om het toegangsscherm van je iPhone aan te passen in de nieuwe update. Volg daarvoor de onderstaande stappen.

Lockscreen aanpassen in iOS 16 Houd je vinger eventjes ingedrukt op het lockscreen; Scrol naar rechts en tik op het blauwe bolletje met het plusteken; Tik op ‘Foto’s’ en kies een van de afbeeldingen; Tik op de klok om het lettertype en de kleur aan te passen; Sluit het venster met een tik op het kruisje; Tik op het vakje met het plusteken onder de klok, kies de widgets die je wilt gebruiken en tik op het kruisje; Tik op ‘Gereed’ om je eigen lockscreen in te stellen.

Emoji-achtergrond maken in iOS 16

Naast het instellen van een foto kun je er ook voor kiezen om een emoji-achtergrond te maken. Deze achtergrond stel je in door bij stap 3 hierboven niet voor ‘Foto’s’ te kiezen, maar voor ‘Emoji’.

Vervolgens kies je de emoji’s die je wilt gebruiken (maximaal zes). Sluit daarna het emoji-venster en veeg naar rechts om een van de verschillende emoji-achtergronden te kiezen. Tik op ‘Gereed’ om de achtergrond in te stellen.

Alles over de nieuwe functies in iOS 16

Wil je meer weten over de nieuwe functies van iOS 16 en het lockscreen? Lees dan het onderstaande artikel door. Hierin staan alle nieuwe functies van iOS 16 beschreven. Je kunt er ook voor kiezen om de keynote van de WWDC 2022 nog even terug te kijken.

