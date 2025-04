Jammer: deze populaire iPhone is ‘vintage’ volgens Apple 

Heb jij nog een oudere iPhone? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple heeft een populaire iPhone als vintage gemarkeerd. Dit betekent dat voor jou.

iPhone 6s is vintage

Apple markeert regelmatig oudere producten als ‘vintage’ of ‘verouderd’. Producten waarmee Apple meer dan vijf jaar en minder dan zeven jaar geleden is gestopt met de verkoop, geeft het bedrijf het label ‘vintage’. Begin dit jaar werd de Apple Watch Series 4 gelabeld als vintage gemarkeerd en inmiddels heeft Apple meer producten aan de lijst toegevoegd. De populaire iPhone 6s is dit keer aan de beurt.

Apple bracht de iPhone 6s uit in 2015. De telefoon draait op de A9-chip en had een aluminium behuizing. De vernieuwde behuizing was een belangrijk onderdeel van de iPhone 6s, omdat de iPhone 6 gemakkelijk gebogen kon worden. Verder was dit de eerste iPhone met 3D Touch en het laatste model met een mini-jack-aansluiting. De iPhone 6s was tot en met 2018 verkrijgbaar bij Apple, als goedkoper alternatief voor de reguliere toestellen. Nu is de populaire iPhone door Apple als vintage verklaard.

Verschil vintage en verouderd

Het is niet zonder gevolgen dat Apple de iPhone 6s als vintage heeft gelabeld. Het bedrijf levert reserveonderdelen tot vijf jaar na de laatste verkoop, in sommige landen is dat ook verplicht. Wanneer producten als vintage zijn gemarkeerd, worden deze reserveonderdelen niet meer aangevuld. Daardoor is de kans groter dat je iPhone niet gerepareerd kan worden, omdat een bepaald onderdeel niet meer op voorraad is.

Bij een vintage iPhone worden nog reparaties uitgevoerd, mits de reserveonderdelen beschikbaar zijn. Dat is het grote verschil met verouderde producten, bij die toestellen voert Apple geen reparaties meer uit. Apparaten waarmee Apple zeven jaar geleden of langer is gestopt met de verkoop zijn gemerkt als ‘verouderd’. Opvallend is dat Apple de iPhone 6s met 32 GB aan opslagruimte eerder als verouderd heeft gemarkeerd. De iPhone 6s met 16 GB, 64 GB of 128 GB wordt wel nog als vintage beschouwd.

Mac mini ook vintage

Naast de iPhone 6s heeft Apple ook de Mac mini uit 2018 aan de lijst met vintage-producten toegevoegd. Deze Mac verscheen nog voordat Apple overstapte naar Apple Silicon, de eigen chips van het bedrijf. De Mac mini 2018 is de laatste Mac mini die draait op een Intel-chip. Voor deze Mac geldt hetzelfde als voor de iPhone 6s: reparaties zijn mogelijk, maar de reserveonderdelen worden niet meer aangevuld.

Heb je nog een iPhone 6s of Mac mini 2018? Dan is het goed om te weten dat deze toestellen nu als vintage zijn gemarkeerd. Pas over twee jaar worden ze als verouderd gezien, dan zijn helemaal geen reparaties meer mogelijk. Is jouw vintage iPhone 6s aan vervanging toe en ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Bekijk dan de laagste prijzen van de iPhone 16(e) in onze prijsvergelijker, zodat je nooit te veel betaalt!