iOS 14 brengt niet alleen een compleet nieuw homescreen met zich mee. De iPhone wordt ook weer toegankelijker voor mensen met een beperking. Dit zijn de belangrijkste stappen die iOS 14 zet op het gebied van toegankelijkheid.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 14 Toegankelijkheid: dit is er nieuw

Apple staat er om bekend dat het zijn producten ook goed bruikbaar maakt voor mensen met een beperking. Zo zijn er veel functies voor slechtziende mensen om tekst ook voor hen leesbaar te kunnen maken.

Ook mensen met een gehoorbeperking kunnen Apple-apparaten goed gebruiken. iOS 14 doet er nog een schepje bovenop en voegt nog meer toegankelijkheidsfuncties toe. We zetten ze voor je op een rij.

1. VoiceOver Herkenning

VoiceOver is de bestaande schermlezer van iOS voor mensen met een visuele beperking. Deze herkent in iOS 14 automatisch wat er op het scherm staat. Op die manier kun je ook bij apps en websites die VoiceOver niet ondersteunen toch altijd op je iPhone rekenen. Door middel van VoiceOver herkenning kun je de belangrijkste elementen in de app of op de website laten voorlezen.

Zelfs de tekst in en onder afbeeldingen en foto’s worden herkend door deze functie. Dat geldt ook voor de bediening van een app: je iPhone herkent bijvoorbeeld hoe je in een app naar een volgende pagina gaat, of hoe je de instellingen wijzigt. Zo worden apps een stuk toegankelijker voor mensen met een visuele beperking.

2. Geluidsherkenning

iOS 14 voegt ook een handige functie toe voor mensen met een gehoorbeperking. Deze mensen krijgen namelijk een melding voor belangrijke waarschuwingen, die anders via een geluidsignaal hoorbaar zouden zijn.

Denk hierbij aan een brandalarm, inbraakalarm of een deurbel. Je iPhone of iPad kan deze geluiden herkennen en je een melding sturen wat er op dat moment hoorbaar is.

3. Geluidsaanpassingen voor hoofdtelefoons

De AirPods Pro kunnen met iOS 14 ook als gehoorapparaat gaan dienen. Er is namelijk een nieuwe feature op komst die zachte geluiden beter hoorbaar kan maken. Bovendien kunnen de oordopjes ervoor zorgen dat muziek, films, telefoontjes en podcasts veel helderder klinken voor iemand die slechthorend is.

Deze functie werkt extra goed met de Transparante modus op de AirPods Pro. Deze kan namelijk automatisch het geluid wat harder zetten als iemand een zachte stem heeft. Bovendien kan het geluid zich precies zo aanpassen op de behoefte van iemand met een gehoorbeperking.

4. Gebarentaal in FaceTime

Als je alleen in gebarentaal kan communiceren is het noodzakelijk om te videobellen. FaceTime kan daarom straks herkennen dat iemand met gebarentaal praat in FaceTime.

In een groepsgesprek krijgt deze persoon dan een prominente plek. Het scherm van deze persoon wordt groter dan de andere deelnemers in het gesprek, zodat je de gebaren goed kunt zien.

5. Tikken op de achterkant

Een van de handigste toegankelijkheidfuncties is het tikken op de achterkant van je iPhone. Twee of drie keer tikken zorgt er namelijk voor dat je verschillende acties kan uitvoeren. Dit geldt voor allerlei verschillende acties, dus het is ook handig als je geen beperking hebt. Je kan namelijk zelf instellen welke toepassing je iPhone opent als je op de achterkant tikt.

Deze functie is dan ook enorm handig voor toegankelijkheidsfuncties. Door te tikken open je bijvoorbeeld het vergrootglas, of start de VoiceOver terwijl de iPhone nog in je zak zit. Hierdoor hoef je niet eerst te zoeken naar bepaalde functies, maar kan je die gelijk gebruiken door simpelweg te tikken.

Apple en Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is vooral voor technologie heel belangrijk, en Apple lijkt daar goed op in te spelen. Apple heeft al jaren verschillende functies om zijn producten ook toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Zo kan je al langere tijd de tekstgrootte en dikte aanpassen, zodat het beter leesbaar wordt. Het bedrijf voegt ook telkens nieuwe toegankelijkheidsfuncties toe. Dankzij e-mails van gebruikers weet Apple namelijk waar gebruikers behoefte aan hebben.