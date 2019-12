Apple staat erom bekend dat zijn producten dankzij speciale functies zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt. In een nieuw interview legt de persoon die hierover gaat uit hoe ze dit doen.



Apple Toegankelijkheid interview

Met Toegankelijkheid bedoelen we functies die zijn gericht om mensen met een beperking een helpende hand te bieden. Denk aan de VoiceOver-functie en Live Listen van de AirPods.

Sarah Herrlinger, Apples hoofd op het gebied van Toegankelijkeid, sprak met de Evening Standard over dit onderwerp. In het gesprek benadrukt ze dat het belangrijkste doel is om iedereen de middelen te geven om productief bij te dragen aan de samenleving.

“Iedereen wil goede dingen doen en de rest van de wereld laten zien we zijn” , aldus Herrlinger. “Ik vind het vooral belangrijk dat wij de technologie maken die dit voor iedereen mogelijk maakt.”

Als het om het ontwikkelen van nieuwe functies gaat, duikt Apple regelmatig de mailbox in. Gebruikers die uitleggen waarom ze een specifieke functie hard nodig hebben, levert vaak nieuwe inzichten op waar het bedrijf zelf niet aan gedacht had. “Als een gebruiker een functie voorstelt, is dat vaak een ‘aha-moment’ voor ons”, aldus Herrlinger.

Het voordeel van Apple met Toegankelijkheid

Apple heeft volgens haar bovendien een unieke positie ten opzichte van concurrerende smartphones. Omdat Apple zowel de hardware als de software volledig beheert, kan het bedrijf een stuk verder gaan met het implementeren van functies.

“Een functie als VoiceOver is in ieder onderdeel van je iPhone aanwezig” legt Herrlinger uit. “Als je een foto maakt, vertelt je iPhone hoeveel mensen er op staan, of ze in het midden staan en of je de camera misschien een beetje moet verplaatsen om een betere foto te maken.”

Op deze manier introduceerde Apple bijvoorbeeld de decibelmeter op de Apple Watch om mensen bewuster te maken van gehoorschade. “Ieder jaar gaan we door om nieuwe technieken te maken die van grote betekenis zijn voor een specifieke groep mensen.”

