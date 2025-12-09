Nieuwe AirPods-functie lost een irritant probleem op (mits je ‘m inschakelt)

iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
9 december 2025, 13:01
2 min leestijd
Met de iOS 26-update hebben je AirPods er een handige functie bijgekregen. Je moet ’m alleen wel zelf even aanzetten.

Met de update van iOS 26 is er een handige optie toegevoegd voor iedereen met Airpods. Deze nieuwe functie lost een irritant probleem op en dat is natuurlijk mooi meegenomen.

iPhone 16 Pro met AirPods Pro 3

Als je vaak tussen verschillende apparaten wisselt, weet je hoe onvoorspelbaar Bluetooth soms kan zijn. Als je bijvoorbeeld in de auto stapt terwijl je naar een podcast luistert, neemt het infotainmentsysteem automatisch de verbinding over. Of wanneer je een speaker aanzet in huis (voor iemand anders), switcht de audio van je AirPods en hoor je jouw muziek opeens uit de speakers knallen.

Som kan dit handig zijn, maar als je juist ongestoord wilde luisteren via je AirPods is het niet fijn als het geluid wisselt. Gelukkig is dat probleem nu met de AirPods in iOS 26 opgelost. Apple heeft de functie ‘Houd audio in de koptelefoon’ toegevoegd. Als je deze functie aanzet, blijft het geluid in je AirPods. Zelfs wanneer een ander Bluetooth-apparaat probeert om verbinding te maken.

koptelefoon airpods ios 26

De functie staat standaard uit. Om de instelling aan te passen volg je onderstaande stappen op je iPhone:

  1. Open de app ‘Instellingen’;

  2. Kies voor ‘Algemeen’;

  3. Tik op ‘AirPlay en Continuïteit;

  4. Zet de functie ‘Houd audio in de koptelefoon’.

Het handige is dat deze functie niet alleen werkt voor AirPods in iOS 26, maar ook op andere Bluetooth-headsets. Of je nu sportoortjes, een luxe over-ear headset of een goedkope draadloze variant gebruikt. De functie voorkomt dat apparaten elkaar in de weg zitten. Zeker als er bij jouw thuis regelmatig meerdere speakers en slimme apparaten tegelijk aanstaan, kan deze functie ontzettend handig zijn.

Software Apple audio en tv Apple AirPods Pro 3 AirPods Pro 2 AirPods Pro AirPods Max AirPods 4 AirPods 3 AirPods

