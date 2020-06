De nieuwe ‘Tik op Achterkant’-functie in iOS 14 gaat het een stuk makkelijker maken om acties altijd in mum van tijd uit te voeren. Hiermee open je bijvoorbeeld een app als je twee of drie keer op de achterkant van je iPhone tikt.



‘Tik op Achterkant’ in iOS 14

‘Tik op de Achterkant’ is een van de vele kleine iOS 14-functies waar Apple op WWDC 2020 geen aandacht aan besteedde. Het kan voor veel gebruikers echter een enorm handige functie zijn en biedt daarnaast veel potentie voor in de toekomst. Het is op dit moment namelijk de makkelijkste en snelste manier om een toepassing te starten.

Wanneer je op de achterkant van je iPhone tikt, wordt er een voorafbepaalde actie uitgevoerd. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld snel systeemtoepassingen openen, zoals de app-kiezer of het bedieningspaneel. Verder kan je de klikactie ook koppelen aan toegankelijkheidsfuncties, waaronder het openen van het vergrootglas of VoiceOver. Tot slot moet de Tik op Achterkant-functie bepaalde gebaren ondersteunen en is het natuurlijk ook te gebruiken als snelkoppeling voor een app.

iOS 14 is nog niet officieel uitgebracht, waardoor de meesten van jullie nog eventjes moeten wachten op deze functie. Lezers die toegang hebben tot de bètaversie van iOS 14 kunnen het daarentegen wel al uitproberen.



Om Tik op de Achterkant te gebruiken, volg je deze stappen:

Open Instellingen Ga naar Toegankelijkheid Schakel ‘Tik op de Achterkant’ in

Je kunt hier twee verschillende acties instellen, aangezien de functie zowel twee als drie tikken herkent.

iOS 14 biedt nog veel meer

Het gaat hier natuurlijk om een kleine functie die niet iedereens aandacht trekt, maar iOS 14 bevat nog zoveel meer interessante toevoegingen. Ben jij benieuwd wat de belangrijkere veranderingen zijn in Apples laatste software-update? Lees dan onze iOS 14 preview, waarin we diep ingaan op de nieuwe versie.

Meer zin een video? Bekijk dan hieronder de 7 grootste iOS 14-functies.

