iMessage wordt in iOS 17.4 nóg veiliger – dit is waarom

Apple voegt in iOS 17.4 een nieuwe beveiligingslaag toe aan iMessage om de app nog veiliger te maken. Dit gaat er veranderen.

iMessage wordt veel veiliger

Apple voert met iOS 17.4 gigantische veranderingen door op je iPhone, want het wordt mogelijk om apps zonder App Store te installeren en meerdere betaalmethodes toe te voegen. Bij iMessage blijven grote veranderingen uit, zo hoeft de app niet opengesteld te worden voor derden. Nu heeft Apple bekendgemaakt dat iMessage wel een stuk veiliger wordt in iOS 17.4.

Dat heeft te maken met een nieuwe beveiligingslaag in de update. Apple voegt in iOS 17.4 post-kwantumcryptografie toe aan iMessage, dat nog een stap verder gaat dan end-to-end encryptie. De berichten in iMessage zijn nu al op die manier versleuteld. Voor nu is dat een goede beveiligingsmanier, maar in de toekomst kan end-to-end encryptie waarschijnlijk toch gekraakt worden. Dat probeert Apple te voorkomen door iMessage in iOS 17.4 nog veiliger te maken.

Bescherming tegen kwantumcomputers

Het is de verwachting dat kwantumcomputers er in de toekomst voor zorgen dat end-to-end encryptie toch gekraakt kan worden. Dit zijn enorm krachtige computers, die heel veel berekeningen tegelijk kunnen uitvoeren. Kwantumcomputers zijn nog niet op grote schaal te krijgen, maar over een bepaald aantal jaar waarschijnlijk wel. Daarom moet de nieuwe beveiligingslaag ervoor zorgen dat iMessage ook dan veilig is.

Met post-kwantumcryptografie is iMessage namelijk wel beschermd tegen de opkomende kwantumcomputers. Volgens Apple zelf gaat het om level drie van beveiliging bij chatdiensten, dat toegelicht wordt in het onderstaande schema. Bij dit niveau worden de verschillende encryptiesleutels van iMessage continu aangepast. Dat is vooral belangrijk als de sleutels toch gekraakt worden, want dan is er maar tijdelijk toegang tot (een klein deel van) je gegevens.

Functie komt in iOS 17.4

Op dit moment vormen kwantumcomputers nog geen echt risico voor je gegevens, dus Apple loopt met de post-kwantumcryptografie vooral vooruit op de zaken. Toch is het belangrijk iMessage nu al veiliger is met de beveiligingslaag, zodat je gegevens later niet alsnog gekraakt worden. Kwaadwillenden slaan geregeld data op met end-to-end encryptie, om die in de toekomst met de juiste technologie alsnog te ontcijferen.

Met iOS 17.4 komt de nieuwe beveiligingslaag automatisch naar iMessage. Je hoeft daarvoor dus geen instellingen aan te passen, je gegevens zijn direct beter beveiligd na het installeren van de update. Ook op de iPad en Mac is iMessage veel veiliger na de nieuwe updates. Wil je weten welke functies er met iOS 17.4 nog meer naar je iPhone komen? Lees dan hier alles over de grote update!

