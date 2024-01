Jouw iPhone verandert compleet: dit gooit Apple in iOS overhoop

Als een donderslag bij heldere hemel maakte Apple gisteravond een hoop gróte veranderingen voor je iPhone, iOS en de App Store bekend. iPhoned zet alles wat je moet weten voor je op een rij.

Apple buigt onder druk van de EU

Stiekem wisten we al dat er veranderingen aan zaten te komen. Vanaf maart gaat de Digital Markets Act (DMA) van de EU in, een wet die ervoor moet zorgen dat zogeheten ‘gatekeepers’ niet te veel macht hebben. Zo’n gatekeeper is bijvoorbeeld Google met zijn zoekmachine, maar ook Apple met zijn App Store, of met zijn gesloten NFC-chip voor Apple Pay.

Samen met de eerste bèta van iOS 17.4 heeft Apple nu laten weten wat voor ingrijpende veranderingen de iPhone en alles daaromheen binnenkort gaan krijgen. Uiterlijk op 6 maart moeten bedrijven voldoen aan de DMA, dus tot die tijd zal iOS 17.4 uit zijn met alle in dit artikel genoemde functies en beperkingen. Er is een hoop te vertellen, maar we nemen je stapsgewijs mee.

Alternatieve App Stores: ja, sideloading: het is ingewikkeld

App-winkels van derden naast de App Store

Met iOS 17.4 staat Apple voor het eerst andere app-winkels naast de App Store toe – een van de belangrijkste punten van de DMA. Je hebt echter zelf de keuze deze app-winkels van derden überhaupt wilt gebruiken. Zo ja, moet je het eerst in de Instellingen activeren voordat winkels van derden kunnen worden geïnstalleerd en de apps die daar worden aangeboden kunnen worden gedownload. Er is ook een nieuwe instelling om je standaard app-winkel te selecteren. Dit alles was voorheen ondenkbaar op iPhones zonder jailbreak. Er is ook ondersteuning voor game-streamingdiensten zoals Xbox Game Pass, PlayStation Plus en GeForce New

Sideloading in iOS 17.4?

Volledig gratis sideloaden is niet gepland, en het zal ook niet mogelijk zijn om individuele apps gewoon rechtstreeks van een website te downloaden. Volgens Apple wordt dit momenteel nog onderzocht. De Europese Commissie zal het ingediende plan van Apple waarschijnlijk nauwkeurig bestuderen en mogelijk aandringen op nog meer wijzigingen.

Apple houdt de controle

Tegelijkertijd houdt Apple controle over de app-winkels van derden: aanbieders moeten speciale toestemming krijgen van de iPhone-fabrikant en bewijzen dat ze kunnen voldoen aan de wettelijke eisen en aan de minimumnormen op het gebied van beveiliging en privacy. Zo’n alternatieve app-winkel kun je uiteindelijk rechtstreeks naar de iPhone downloaden bij de betreffende aanbieder.

Ontwikkelaars moeten hun apps echter nog steeds ter beoordeling aan Apple voorleggen en kunnen daarbij aangeven of de app in andere app-winkels moet verschijnen. Dat mag zowel parallel of als alternatief voor de vertrouwde App Store van Apple. Gebruikers kunnen een app maar van één bron installeren en kunnen niet verschillende versies van een app uit verschillende app-winkels naast elkaar gebruiken.

Notarisatie en malware-controle

Voor apps in de app stores van derden vertrouwt Apple, zoals eerder verwacht, op zijn notarisatiemodel uit macOS. Alle apps moeten door de ontwikkelaar worden ondertekend met een geldig Apple-certificaat en vervolgens ter verificatie bij Apple worden ingediend. Daar ondergaan ze een geautomatiseerde malwarecontrole en een basiscontrole uitgevoerd door medewerkers van het bedrijf, aldus Apple. Het bedrijf wil echter niet inhoudelijk ingrijpen. Daarom zijn apps met bijvoorbeeld emulators of pornografische inhoud in de toekomst mogelijk via app-winkels van derden. Net als bij de Mac heeft Apple ook de mogelijkheid om certificaten in te trekken en zo het openen van bijvoorbeeld malware-apps te blokkeren.

Apps die worden aangeboden in winkels van derden ondersteunen wel de gebruikelijke veiligheidsfuncties van iOS. Dat betekent dat ze in een sandbox draaien en dus grotendeels zijn afgesloten van de rest van het systeem. Ook moet je eerst toestemming geven voor toegang tot zaken zoals locatie, microfoon, camera en andere gegevens. Functies voor ouderlijk toezicht die zijn gekoppeld aan de betalingsinterface van Apple, zoals het autoriseren van aankopen of het blokkeren van in-app aankopen, werken niet in apps die buiten de App Store zijn gedownload. Hetzelfde geldt voor Delen met gezin. Apps uit app-winkels van derden vallen hier niet onder.

Echte browsers in iOS

Tot nu toe moesten alle iOS-browsers de WebKit-engine van Apple gebruiken, waaronder Firefox en Chrome. In feite waren die browsers dus meer een skin voor Safari van Apple, al dan wel met extra functies zoals synchronisatie.

Ook dit verandert! Browserfabrikanten mogen hun eigen engines naar iOS brengen. Bedrijven zoals Mozilla (van Firefox) en Google hebben zich hier al op voorbereid. Wanneer je in iOS 17.4 voor het eerst de Safari-browser van Apple opent, krijg je een keuzemenu te zien waarmee je een alternatieve standaardbrowser kiest.

NFC-chip opengesteld voor iedereen

In de toekomst kunnen ontwikkelaars verzoeken indienen bij Apple als ze specifieke toegang tot hardware- of softwarefuncties nodig hebben. Wat dit concreet betekent, valt nog te bezien. In theorie zou dit het voor andere smartwatchfabrikanten mogelijk maken om een betere integratie met iOS aan te bieden – misschien zelfs net zo goed als de Apple Watch-integratie. Zoals eerder aangekondigd, stelt Apple ook de NFC-chip van de iPhone open voor andere betaaldiensten zoals Google Pay.

Alleen in de EU en op de iPhone

Alle genoemde wijzigingen gelden alleen in de 27 EU-landen en alleen voor iOS 17.4 op de iPhone – voorlopig dus nog niet voor iPads met iPadOS 17.4. Slechts een wijziging in de App Store geldt voor alle besturingssystemen van Apple. Zo mogen aanbieders van apps mogen in de toekomst hun eigen betaalsysteem voor in-app aankopen inbouwen of een link naar hun eigen website plaatsen. Het betaalsysteem van Apple is dus geen vereiste meer. Gek genoeg zal het bedrijf echter nog altijd een commissie in rekening brengen, dus in die zin heeft het voor Netflix en Spotify geen meerwaarde om hun eigen betaalmethode in apps te integreren.

Wat vinden jullie van alle wijzigingen die Apple heeft aangekondigd? Laat het ons weten in de reacties.