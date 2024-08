Het delen van een account bij Disney Plus kan binnenkort niet meer. Disney heeft er genoeg van en gaat hier een stokje voor steken. Dit is er aan de hand.

Disney Plus account delen: binnenkort kan het niet meer

Disney Plus is van plan om in september het delen van accounts en wachtwoorden tegen te gaan. Ze waren al langer van plan om dit te gaan doen, maar Disney CEO Bob Iger heeft nu gezegd dat ze er écht mee willen beginnen. Dit zal met name in Amerika zijn, maar ook andere landen hebben ze in het vizier.

Netflix is vorig jaar al begonnen met het tegengaan van het delen van accounts en met groot succes volgens de streamingdienst. Iger zegt dat hij Netflix bewonderd en hij noemt het de ‘gouden standaard van streaming’. Disney Plus had al eerder aangeven dat ze het delen van wachtwoorden tegen willen gaan. Volgens de CEO heeft Disney daarover nog geen klachten gehoord.

Iger gaat verder en zegt dat ze van plan zijn om abonnees van Disney Plus wel de optie te willen geven om iemand buiten het huishouden mee te laten kijken, maar dus niet meer het account te delen. Dat zal dan wel wat extra’s gaan kosten, maar het is nog niet bekend hoeveel dit dan extra zal gaan kosten.

Op dit moment kost Disney Plus hier 10,99 euro per maand. Of 109,90 euro voor een jaarabonnement. Wanneer we ook hier een prijsverhoging gaan krijgen worden de nieuwe prijzen waarschijnlijk 12,99 euro per maand of 119,90 euro per maand. Een abonnement met reclame is er (nu) nog niet in Europa.

Toen Disney Plus tegen het einde van 2019 beschikbaar kwam in Nederland was de prijs nog 6,99 euro per maand. Inmiddels hebben ze al een aantal prijsverhogingen doorgevoerd. Maar het lijkt erop dat je binnenkort nog meer moet gaan betalen.

Disney Plus-alternatieven

Wil je straks niet bijbetalen voor de streamingdienst, of ben je op zoek naar nieuwe series en films? Bekijk dan hier het volledige aanbod van alle streamingdiensten!