Heb je een Premium abonnement bij Disney plus? Dan betaal je nu mogelijk voor een functie die niet meer werkt.

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Disney plus schrapt beste functie (maar je abonnement blijft even duur)

Verschillende gebruikers kwamen erachter dat films en series op Disney Plus alleen nog maar in Full HD worden afgespeeld, zelfs met het duurste premium abonnement Dat is opvallend, want met dit premium abonnement moet je ook 4K-video kunnen kijken.

Disney Plus lijkt daarmee stilletjes de beeldkwaliteit van zijn duurste abonnement te hebben verlaagd. Premium-klanten betalen nog steeds de volle prijs, maar krijgen dus geen 4K-beeld meer. Dat terwijl Disney plus op zijn eigen website zegt dat de streamingsdienst nog steeds beeld tot 4K biedt.

Premium abonnement Disney Plus zónder 4K

Als je dus een Premium abonnement hebt genomen voor de beste beeldkwaliteit, betaal je nu dus vijf euro extra voor een functie die mogelijk (tijdelijk) niet werkt. Disney heeft de verdwijning van 4K niet uitgelegd.

Toen een van onze redacteurs contact opnam met de klantenservice van Disney en vroeg om een reactie kreeg hij geen duidelijk antwoord. De klantenservice vertelde dat Atmos nog wél werkt. Uiteindelijk wist hij er wel een maand gratis Disney Plus uit te slepen.

Ook HDR-content lijkt te zijn verdwenen

Ook HDR lijkt onlangs te zijn verdwenen bij het premium abonnement van Disney Plus. HDR zorgt voor mooiere kleuren en een groter verschil tussen donkere en lichte delen. Een zonsondergang ziet er daardoor feller uit, terwijl details in donkere scènes beter zichtbaar blijven.

Ruzie over videotechniek

Na wat verder onderzoek lijken de problemen te maken te hebben met een rechtszaak tussen Disney en InterDigital. Dat bedrijf bezit patenten voor HEVC, een techniek waarmee videobestanden kleiner worden gemaakt zonder dat de beeldkwaliteit achteruit gaat. Deze techniek is belangrijk om scherpe 4K-video’s via internet af te spelen.

Een rechter gaf InterDigital gelijk. Disney moest vervolgens al eerder functies zoals Dolby Vision en andere HDR-formaten verwijderen in verschillende Europese landen. Het lijkt erop dat nu ook 4K-content bij Disney Plus hiervan de dupe is geworden.

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Alternatieven voor Disney Plus

Het Premium abonnement van Disney Plus kost je 15,99 per maand. En dat is best veel als je geen 4K-content (of HDR) krijgt. Tot Disney de problemen heeft opgelost kun je daarom net zo goed je abonnement (tijdelijk) terugzetten naar een ‘Standaard abonnement’. Dat scheelt je namelijk 5 euro per maand.

Heb je echter helemaal genoeg van Disney Plus? Dan zijn er volop andere streamingsdiensten die je kunt gebruiken. Check dan wel even of de streamingdienst 4K-content aanbiedt en bij welk abonnement.