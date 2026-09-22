Heb je het duurste Disney Plus-abonnement? Dan krijg je binnenkort tóch reclame te zien. Disney heeft namelijk de voorwaarden aangepast.

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Waarom je jouw abonnement op Disney Plus beter (direct) kunt opzeggen

Disney heeft aan de voorwaarden van Disney Plus zitten sleutelen en daar via e-mail over geïnformeerd. Daarin staat dat advertenties niet langer alleen iets zijn voor het goedkoopste abonnement. Ook bij Disney Plus Standaard en Premium mag de streamingdienst nu reclame laten zien. Volgens de nieuwe voorwaarden gaat het daarbij om content, advertenties en promo’s die voor of na een film of serie kunnen worden afgespeeld.

Reclame bij Disney Plus

Daar blijft het niet bij. Disney mag ook sponsorboodschappen en andere content laten zien. De advertenties hoeven dus niet alleen reclame te maken voor een nieuwe Disney-film of -serie.

Ook bij live-uitzendingen, speciale evenementen en andere content kunnen advertenties voortaan verschijnen. Disney gebruikt daarnaast tracking om advertenties persoonlijker te maken. Welke reclame je te zien krijgt, kan dus worden afgestemd op gegevens die Disney over je verzamelt. Bij kinderprofielen worden volgens het bedrijf geen advertenties getoond.

Er is meer aan de hand bij Disney

Disney Plus heeft de laatste tijd ook opvallend veel functies verloren (dat terwijl de prijs gelijk is gebleven). Zo verdwenen Dolby Vision en HDR, en werd 4K-streaming tijdelijk helemaal uitgeschakeld. Inmiddels is 4K op sommige apparaten weer terug, maar op de Apple TV 4K werkt het nog altijd niet.

Ook casten via Chromecast is niet meer mogelijk in Nederland. Daarnaast werkt AirPlay in sommige landen niet meer, waardoor je Disney Plus niet zomaar vanaf je iPhone of iPad naar een televisie kunt sturen. Veel van deze beperkingen hebben te maken met patentzaken waar Disney in Europa bij betrokken is.

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Overstappen naar andere streamingdiensten

Dat Disney Plus voortaan reclame laat zien (ook bij het duurste abonnement) is opvallend. Vooral als je het duurste abonnement hebt voel je je nogal bekocht. Of dat voor jou reden genoeg is om Disney Plus op te zeggen, hangt natuurlijk af van hoeveel je de dienst gebruikt.

Maar wil je overstappen naar een andere streamingdienst? Check hieronder dan de lijst met de verschillende opties!