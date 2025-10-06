Disney Plus wordt weer duurder: zoveel ga je eind 2025 betalen

Disney Plus heeft opnieuw prijsverhogingen aangekondigd voor de abonnementen in Nederland en België. Zoveel ga je binnenkort betalen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Disney Plus wordt duurder

Slecht nieuws als je een abonnement op Disney Plus hebt, want de streamingdienst wordt opnieuw duurder. Disney heeft prijsverhogingen aangekondigd voor alle abonnementen in Nederland en België. Je hebt bij Disney Plus op dit moment de keuze tussen drie verschillende abonnementen, die ieder één tot twee euro per maand duurder worden. Dit zijn de prijzen die je binnenkort gaat betalen voor Disney Plus:

Abonnement Oude prijs Nieuwe prijs Standaard met reclame 5,99 euro 6,99 euro Standaard 9,99 euro 10,99 euro Premium 13,99 euro 15,99 euro

Zie je de tabel niet? Bekijk hier de prijzen van Disney Plus.

Heb jij een standaard abonnement op Disney Plus? In dat geval gaat de prijs met één euro per maand omhoog, zowel bij het abonnement met als zonder reclame. Het Premium-abonnement van Disney Plus wordt twee euro duurder per maand. De prijzen voor het delen van een account blijven gelijk bij het standaard abonnement, je betaalt 5,99 euro per maand voor een extra gebruiker. Bij Disney Plus Standaard zonder reclame en Disney Plus Premium is dat maandelijks 6,99 euro.

Prijzen per direct ingevoerd

Disney Plus heeft de prijsverhogingen per direct ingevoerd voor nieuwe abonnees. Als je nu een abonnement op de streamingdienst afsluit, betaal je meteen de duurdere prijzen. Voor bestaande abonnementen gaan de nieuwe prijzen later dit jaar in. Als je voor 30 september 2025 een abonnement hebt afgesloten bij Disney Plus, ga je vanaf 4 november de duurdere prijzen betalen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je een jaarabonnement op Disney Plus? In dat geval worden de prijzen eind november verhoogd. Disney Plus maakt de jaarabonnementen vanaf 25 november 2025 duurder. Het jaarabonnement is alleen beschikbaar bij Disney Plus Standaard (zonder reclame) en Disney Plus Premium. Voor een jaarabonnement bij Disney Plus Standaard betaal je 109,90 euro, bij Disney Plus Premium is dat 159,90 euro. Voor die hogere prijs krijg je Dolby Atmos, videokwaliteit tot 4K en kun je streaming op vier apparaten tegelijk.

Veel prijsverhogingen bij Disney Plus

Het is niet de eerste keer dat Disney Plus de prijzen verhoogt, want in 2024 én 2023 werd de streamingdienst ook al duurder. Met de nieuwe prijsverhoging is 2025 dus het derde jaar op rij dat Disney Plus meer geld vraagt voor de abonnementen. Dat is niet de enige verandering, zo is het sinds vorig jaar niet meer toegestaan om een account van Disney Plus buiten je huishouden te delen. Doe je dat toch? Dan moet je nóg meer betalen om een extra gebruiker toe te voegen.

Heb je een abonnement op Disney Plus? In dat geval ben je vanaf november 2025 meer geld kwijt door de duurdere prijzen van Disney Plus. Vind je de prijzen te hoog worden? Zorg er dan voor dat je jouw abonnement voor november stopzet, zodat je niet meer gaat betalen voor de streamingdienst. Er zijn inmiddels genoeg andere opties, die vaak nog een groter aanbod hebben. Bekijk hier welke streamingdiensten er in 2025 nog meer zijn: