Google Maps krijgt handige nieuwe functie voor iPhone (én CarPlay)

Ben je vaak onderweg met de auto? Dan hebben we goed nieuws, want Google Maps krijgt er een handige functie bij op de iPhone én bij CarPlay. Dit verandert er!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functie voor Google Maps

Er komt een nieuwe update aan voor Google Maps op de iPhone! In de nieuwe versie van de app kun je als gebruiker eindelijk zien hoe hard je rijdt. De snelheidsmeter was tot nu toe alleen beschikbaar voor Android-gebruikers, maar komt nu ook naar de iPhone. Google Maps toont niet alleen op je iPhone welke snelheid je aanhoudt, ook bij CarPlay wordt de nieuwe snelheidsmeter weergegeven.

Lees ook: Apple CarPlay draadloos: dit zijn de beste dongles

Met de nieuwe functie kun je nauwkeuriger zien of je de snelheidslimiet op een weg overschrijdt. Rijd je te hard? Dan verandert het symbool van de snelheidsmeter van kleur, om aan te geven dat je vaart moet minderen. Google probeert het voor weggebruikers zo gemakkelijker te maken om zich aan de snelheid te houden én om verkeersboetes te voorkomen. De nieuwe snelheidsmeter is continu in beeld bij Google Maps en CarPlay, mits je de functie inschakelt.

Zo zet je de snelheidsmeter aan

Google heeft aangekondigd dat de nieuwe versie van Google Maps wereldwijd wordt uitgebracht. Het duurt vermoedelijk dus niet lang meer voordat je de app kunt bijwerken. Heb je Google Maps al geüpdatet op je iPhone? Dan moet je de snelheidsmeter waarschijnlijk eerst aanzetten, voordat Google Maps die toont bij CarPlay of op je iPhone. Je schakelt de functie als volgt in:

Open Google Maps; Tik op je profiel rechtsboven; Kies voor ‘Instellingen’; Selecteer ‘Navigatie’; Zet de schakelaar achter ‘Snelheidsmeter’ aan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let wel op, want Google heeft al aangegeven dat de snelheidsmeter alleen voor informatief gebruik bedoeld is. Volgens het bedrijf blijft de snelheid die de auto zelf aangeeft leidend. Als de snelheid die Google Maps toont bij je iPhone of bij CarPlay niet overeenkomt, moet je dus uitgaan van de gegevens op de dashboard.

Groot voordeel voor Google Maps

Google Maps introduceert de snelheidsmeter voor iPhone en CarPlay op een goed moment. Concurrent Flitsmeister heeft recent juist meerdere functies achter een betaalmuur gezet, waaronder het gebruik van CarPlay. Om Flitsmeister te tonen op CarPlay ben je nu verplicht om een abonnement op de app te nemen. Daardoor moet je dus ook betalen om de snelheidsmeter van Flitsmeister op het scherm van je auto te zien.

Lees ook: Helaas: merendeel functies Flitsmeister komt achter betaalmuur

Bij Google Maps is CarPlay wél gratis te gebruiken, waardoor de snelheidsmeter een handige toevoeging aan de app is. Andere navigatie-apps als Apple Kaarten hebben de functie bovendien nog niet. Met de snelheidsmeter in Google Maps krijgt CarPlay er dus een handige functie bij. Dat is pas het begin, want met iOS 18 wordt CarPlay ook uitgebreid met nieuwe features. Lees hier welke veranderingen Apple doorvoert in CarPlay!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.