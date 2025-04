iPhone 17 Pro mist een camerafunctie (maar dat is goed nieuws)

Het schijnt dat er op de iPhone 17 Pro een camerafunctie van de 16 Pro wordt weggelaten, maar dat is toch geen stap terug. Dit moet je weten.

iPhone 17 Pro mist een camerafunctie

Apple heeft grootse plannen voor de iPhone 17-serie. Er zijn geruchten over een iPhone 17 Air en ook de Pro-modellen krijgen zoals het er nu uitziet aanzienlijke hardware-upgrades, vooral op het gebied van camera’s. Maar het lijkt er ook op dat Apple op de iPhone 17 Pro een camerafunctie weglaat. Majin Bu onthult daar een aantal interessante details over.

De iPhone 16 Pro en 16 Pro Max hebben een 12MP-telelens met een 5x optische zoom. Volgens Magin Bu krijgen de 17 Pro-modellen deze camerafunctie niet, maar in plaats daarvan een nieuwe telelens met een 3,5x optische zoom. Dat is dus minder dan de huidige telelens. Maar volgens Bu stelt de hogere resolutie Apple in staat om meer dan 5x zoom aan te bieden met behulp van een digitale crop.

Het idee is in wezen hetzelfde als bij de hoofdcamera van de meest recente iPhone. Hoewel de iPhone 16e een 48-megapixelsensor heeft, biedt Apple ook een 2x digitale zoom die het volledige beeld bijsnijdt tot een 12-megapixelfoto. Dit resulteert in een uitstekend ingezoomde foto zonder kwaliteitsverlies. Dit is dan ook de reden dat Apple zegt dat de iPhone 16e twee camera’s in één heeft.

7x digitale zoom

Majin Bu legt verder uit waarom de verandering van de camerafunctie in de iPhone 17 Pro volgens hem positief is. De huidige 5x lens vereist dat je verder van het onderwerp af staat om portretfoto’s te maken. Met een 3,5x lens is het daarom gemakkelijker om portretfoto’s te maken, terwijl de iPhone nog steeds foto’s maakt met een tot 7x digitale zoom. Of Bu gelijk heeft over de nieuwe telelens blijft afwachten.

Volgens andere bronnen krijgen alle iPhone 17-modellen ook een nieuwe 24-megapixel selfiecamera en beschikken de Pro-modellen voor het eerst over 8K-video. Apple zal de nieuwe iPhone Pro naar verwachting weer in september aankondigen.