iOS 18.5 bèta 1 is uit (met deze verbeteringen voor je iPhone)

Apple heeft iOS 18.5 bèta 1 uitgebracht! Ben je benieuwd welke nieuwe functies naar je iPhone komen? Dit is er nieuw in de eerste testversie van iOS 18.5.

iOS 18.5 bèta 1

Er is weer een nieuwe testversie van iOS 18 beschikbaar! Apple heeft iOS 18.5 bèta 1 uitgebracht voor ontwikkelaars. De eerste bèta van iOS 18.5 volgt kort op de vorige update, want Apple bracht eerder deze week de definitieve versie van iOS 18.4 uit. Met die softwareversie kwam een reeks nieuwe functies naar je iPhone, waaronder nieuwe emoji en meer knoppen in het Bedieningspaneel. Ook is Apple Intelligence eindelijk te gebruiken in Europa.

Op de achtergrond werkt Apple inmiddels hard aan iOS 19, waardoor iOS 18.5 een relatief kleine update wordt. Dat is terug te zien in iOS 18.5 bèta 1, want Apple voert een aantal subtiele verbeteringen door. Eén van die veranderingen is het in- of uitschakelen van contactfoto’s in de vernieuwde Mail-app. In iOS 18.4 kan dit enkel via de instellingen van je iPhone, vanaf iOS 18.5 is dit ook mogelijk via de Mail-app zelf.

Meer verbeteringen

De Instellingen-app op je iPhone heeft er eveneens een handige functie bij. Onder ‘Instellingen > Algemeen > AppleCare en garantie’ vind je vanaf iOS 18.5 bèta 1 meer informatie over AppleCare. In de testversie heeft Apple een nieuw kader toegevoegd, waarin AppleCare beter wordt toegelicht. Dat is een groot verschil met iOS 18.4, in die softwareversie ontbreekt het kader nog. Wel zie je welke apparaten onder AppleCare of garantie vallen.

Heb jij AppleCare afgesloten bij het aanschaffen van een nieuwe iPhone, iPad, Apple Watch of Mac? Dan zie je vanaf iOS 18.5 duidelijker welke diensten bij AppleCare gedekt zijn. In iOS 18.5 bèta 1 ga je daarvoor opnieuw naar ‘Instellingen > Algemeen > AppleCare en garantie’ en tik je op één van je Apple-apparaten. Daar zie je vervolgens of je nog garantie hebt op het toestel en kun je de AppleCare-dekking aanpassen.

Release van iOS 18.5

In de eerste testversie van iOS 18.5 heeft Apple dus kleine verbeteringen doorgevoerd. Ontwikkelaars kunnen nu aan de slag met iOS 18.5 bèta 1, zodat ze de nieuwste functies als eerste kunnen uitproberen. Deze softwareversie is niet bedoeld voor alle gebruikers, zeker niet als de iPhone dagelijks wordt gebruikt. Apple gebruikt bèta’s om nieuwe functies te testen, die vaak nog niet helemaal naar behoren werken.

We moeten vermoedelijk nog wel even wachten op de officiële release van iOS 18.5, want bèta 1 is pas net verschenen. Afgelopen jaar bracht Apple iOS 17.5 uit op 13 mei, waarschijnlijk komt iOS 18.5 dit jaar rond dezelfde datum. Dat betekent dat de volgende update begin of midden mei beschikbaar is op je iPhone. Wil je weten welke veranderingen deze week naar je iPhone zijn gekomen? Lees dan hier alles over iOS 18.4!