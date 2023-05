Apple verwijdert 2,3 miljoen apps uit de App Store – dit is waarom

Apple heeft maar liefst 2,3 miljoen apps uit de App Store verwijderd, waardoor er nu nog ‘maar’ 1,8 miljoen overblijven. Maar waarom heeft Apple dat gedaan?

Apple verwijdert 2,3 miljoen apps

Een paar weken voor de WWDC 2023 deelt Apple een aantal interessante cijfers over de App Store. Uit deze cijfers is gebleken dat Apple sinds 2020 maar liefst 2,3 miljoen apps uit de Store heeft verwijderd.

Nu zijn er in totaal nog 1,8 miljoen apps beschikbaar in de digitale winkel. De keuze is dus nog steeds enorm, maar meer dan de helft van de beschikbare applicaties is in de afgelopen jaren verwijderd.

Dit heeft volgens Apple verschillende redenen. De voornaamste reden is dat veel apps geen updates meer kregen, waardoor ze onbruikbaar werden. Dit gebeurt vaker wanneer apps verouderen en ontwikkelaars een nieuwe app op de markt brengen. Een recent voorbeeld hiervan is de nieuwe app van Videoland, de oude app wordt dan na een tijdje uit de App Store gegooid.

Daarnaast werkten veel apps niet meer met de nieuwste versie van iOS. Ieder jaar brengt Apple een grote iOS-update uit, waardoor de ontwikkelaars hun apps moeten aanpassen. In sommige gevallen gebeurt dit niet. Hierdoor is Apple genoodzaakt om de apps te verwijderen uit de App Store.

App Store begon met slechts 500 applicaties

Apple deelde verder met hoeveel apps de App Store begon in 2008: er waren toen slechts 500 apps te downloaden. Dit waren dan wel apps van externe ontwikkelaars, want Apple’s eigen apps zijn niet meegeteld. Het aantal apps van Apple zelf is overigens aan de lage kant, Apple biedt op dit moment ongeveer 60 apps aan in de App Store.

Het aantal apps in de Store is de afgelopen 15 jaar dus flink toegenomen. En dat is te zien aan de winst die gemaakt wordt, want tot nu toe hebben ontwikkelaars in totaal 320 miljoen dollar verdiend aan de Store.

Opvallend hierbij is dat de totale winst in 2019 nog 120 miljard dollar bedroeg. In de pandemie hebben ontwikkelaars dus 200 miljard dollar winst gemaakt met applicaties in de App Store.

Vanaf iOS 17 veel meer apps te downloaden

De verwachting is dat het downloaden van apps dit jaar gaat veranderen met de komst van iOS 17. Het wordt in iOS 17 dan mogelijk om apps te downloaden die niet in de App Store staan, maar uit een andere online App Store komen. Dit wordt ook wel ‘sideloading’ genoemd. Op dit moment is het vrijwel alleen mogelijk om apps uit de App Store te installeren.

App-ontwikkelaars hoeven met deze nieuwe manier van apps downloaden geen percentage van hun inkomsten aan Apple meer af te staan. Normaal moeten ontwikkelaars betalen om hun apps in de App Store te krijgen. Deze nieuwe functie komt vooralsnog alleen naar Europa, waardoor we straks dus de keuze krijgen uit véél meer apps.

Wil je meer weten over het downloaden van apps in iOS 17 (zonder App Store)? En altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.