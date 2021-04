AirTag FAQ: 13 details over Apples tracker die je moet weten

Apple leek ze zelf even kwijt te zijn geraakt, maar hij is er eindelijk: de AirTag! Dit zijn dertien dingen die je moet weten over Apples nieuwste product.

AirTag FAQ: Alle kleine details over de tracker

De AirTag is een gloednieuwe productcategorie voor Apple en dus valt er ook genoeg over te vertellen. Apple hield het gisteren beknopt tijdens de presentatie, maar wij hebben inmiddels de kleinste details gelokaliseerd. Zo ben je van alles op de hoogte.

1. Wat is een AirTag?

De AirTag is Apples nieuwste apparaat met een duidelijk doel: voorkomen dat jij kostbare spullen kwijtraakt. De tracker stuurt een signaal uit dat opgepikt wordt door de ‘Zoek Mijn-app’ die standaard op Apple-apparaten geïnstalleerd staat. Daarmee kun je de exacte locatie achterhalen.

2. Graveren met emoji of tekst

Een piepklein wit cirkeltje is van zichzelf niet zo persoonlijk, maar gelukkig heeft Apple hier aan gedacht. Iedere AirTag die je bestelt kun je gratis laten graveren met drie letters of twee emoji. Handig als je meerdere Tags bestelt en ze daardoor niet per ongeluk door de war haalt. De graveer-optie kom je vanzelf tegen als je het apparaatje via de website van Apple koopt.

3. Batterij(duur)

De AirTag kun je niet opladen, maar heeft een kleine batterij die je uiteindelijk moet vervangen. Door de achterkant van de AirTag los te draaien kun je de accu gemakkelijk verwisselen. Het gaat hier om een standaard CR2032-batterij die gewoon bij de supermarkt verkrijgbaar is. Volgens Apple moet de AirTag gemiddeld een jaar met een batterij doen. Zodra de accuduur laag is, krijg je een melding op je gekoppelde iPhone.

4. Razendsnel gekoppeld

Als je AirPods gebruikt, zul je weten hoe gemakkelijk je de oordopjes kunt koppelen. De AirTags gedragen zich net zo: door de Tag in de buurt van je iPhone te houden, verschijnt automatisch een venster in beeld waarmee je het apparaat kunt koppelen. In een paar seconden is hij daarmee ingesteld en klaar voor gebruik.

5. Verloren modus

Ben je de AirTag kwijt omdat hij geen signaal meer geeft? Dan kun je hem in de Verloren-modus zetten. Deze modus schakelt een speciale functie in waarmee nfc-apparaten de Tag ook kunnen lokaliseren. Zodra iemand de Tag vindt, krijgt hij of zij informatie over het serienummer, of de eigenaar hem als verloren opgegeven heeft en informatie hoe je met de eigenaar in contact kunt komen. Mits de eigenaar dit heeft ingesteld natuurlijk.

6. Ook vindbaar voor Android-apparaten

Zodra de AirTag door de eigenaar in de ‘Verloren-modus’ is gezet, is hij vindbaar voor meerdere apparaten. Ook iPhones en Android-toestellen zonder U1-chip die wel een nfc-chip hebben, kunnen dan de locatie achterhalen. Je hebt echter nog steeds een Apple-apparaat nodig om een AirTag in te stellen. Voor Android-gebruikers is het apparaat dus niet bruikbaar en kunnen ze alleen helpen om andermans Tag te lokaliseren.

7. Ruime keuze uit accessoires

Apple zou Apple niet zijn als er niet direct meerdere accessoires voor de AirTag beschikbaar zouden zijn. Van sleutelhangers tot stijlvolle leren hoesjes: er valt nu al genoeg te kiezen. Ook accessoiremakers als Belkin hebben inmiddels hun producten te koop aangeboden. Omdat er geen gaatje in de AirTag zit, zul je een houder moeten kopen om de Tag aan je sleutelbos te kunnen hangen. Opvallend detail: een houder is net zo duur als de AirTag zelf.

8. U1-chip voor extra nauwkeurigheid

De Ultra Wideband-chip speelt een hoofdrol bij de AirTag. De chip maakt het mogelijk om de locatie extra nauwkeurig te registreren, een stuk beter dan bluetooth dat doet. Heb je een iPhone 11 of iPhone 12? Dan kun je de U1-chip benutten om met een pijltje op je scherm de goede kant opgestuurd te worden. Zo kun je ook als de AirTag binnen een straal van een meter van je ergens ligt snel en doelgericht naar de exacte locatie lopen.

9. IP67-waterdichtheid

De AirTag heeft een IP67-certificatie gekregen, wat betekent dat het apparaatje waterdicht is tot een diepte van 1 meter voor maximaal dertig minuten. Ondanks deze waterdichtheid waarschuwt Apple wel dat de levensduur achteruit kan gaan als de Tag langdurig of regelmatig onder water ligt. Geen aanrader dus om er eentje aan je duik-uitrusting te hangen.

10. Bescherming tegen pottenkijkers

Het doel van de AirTag is het terugvinden van je spullen, maar kan ook op een vervelende manier benut worden. Door een Tag stiekem in iemand zijn jas of tas te stoppen, kun je zijn of haar locatie stiekem 24 uur per dag volgen. Om hier een stokje voor te steken, geeft je iPhone een melding als je nietsvermoedend een AirTag meeneemt die niet van jou is. Deze melding krijg je pas na een tijdje, zodat een trein vol mensen met AirTags niet voor een notificatie-stroom zorgt.

11. Grote focus op privacy

Een apparaat dat continu zijn locatie uitstuurt is een privacy-nachtmerrie in wording. Gelukkig gaat Apple er zorgvuldig mee om. Alleen jij kan zien waar een AirTag is en de locatiegegevens worden niet op de Tag zelf bewaard. Ook de apparaten die de locatie doorgeven blijven anoniem en de benodigde gegevens worden versleuteld. Hierdoor is Apple zelf ook niet op de hoogte van de locatie van de AirTag of wie hem bezit.

12. Afmetingen

Omdat de AirTag gemakkelijk aan een sleutelbos moet hangen of in een zijvak van je tas moet passen, heeft Apple hem zo klein mogelijk gemaakt. De AirTag is daarom ongeveer net zo groot als een flessendop. Gelukkig maar dat je de AirTag zelf niet kwijt kunt raken.

13. Prijs en releasedatum

De AirTag is vanaf vrijdag 23 april om 14:00 uur Nederlandse tijd te bestellen in Nederland. Een AirTag kost 35 euro, of is te bestellen in een pakketje van vier voor 120 euro. De eerste exemplaren worden in de week van 30 april geleverd.