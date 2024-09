Volgens geruchten gaat Apple tijdens het iPhone 16-event nieuwe AirPods Max aankondigen. Dit zijn de nieuwe functies die de AirPods Max 2 gaat krijgen.

AirPods Max 2 komen eraan: dit zijn de nieuwe functies

Apple-kenner Mark Gurman heeft onlangs op Twitter laten weten dat Apple tijdens het iPhone 16-event de nieuwe AirPods Max 2 gaat presenteren. Dit is de eerste keer dat de koptelefoon van Apple een update krijgt sinds 2020.

Volgens Gurman krijgen de AirPods Max 2 een betere ruisonderdrukking (noise cancelling), adaptieve audio en een usb-c-aansluiting. Met ruisonderdrukking wordt achtergrondgeluid geblokkeerd en met adaptieve audio wordt de ruisonderdrukking aangepast op basis van het omgevingsgeluid.

Verder is er nog niets bekend wat de nieuwe functies van de AirPods Max 2 gaan worden. Er zijn ook geen geruchten in welke kleuren de AirPods Max 2 gaan komen of dat Apple aan het design heeft gesleuteld.

De aankondiging van Mark Gurman komt als een verrassing, want eerder zei hij nog dat er geen nieuwe AirPods Max zouden verschijnen. Maar die opmerking lijkt nu verleden tijd. Naast de nieuwe AirPods Max 2 verschijnen ook de AirPods 4. Er worden geen nieuwe AirPods Pro 3 verwacht.

Apple bracht de AirPods Max 2 eind 2020 uit. De AirPods Max 2020 kosten op dit moment bij Apple 579 euro. Waarschijnlijk zal de prijs van de AirPods Max 2 iets hoger uitvallen en gelijk worden getrokken met de oorspronkelijke adviesprijs van de AirPods. Dat zou betekenen dat de AirPods Max 2 629 euro gaan kosten.

iPhone 16-event

Op maandag 9 september 2024 19:00 uur is het eindelijk zover, want dan wordt de iPhone 16 tijdens de keynote aangekondigd! Er verschijnen dit jaar wederom vier iPhones: de iPhone 16, de iPhone 16 Plus, de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max.

We kunnen nog niets met zekerheid zeggen, maar de kans bestaat dat Apple nog meer apparaten onthult. Zo komt Apple waarschijnlijk met de AirPods 4. Waarschijnlijk gaat Apple nog veel meer aankondigen. Wat je precies kunt verwachten lees je in het artikel: hier kijk je het iPhone 16-event!

