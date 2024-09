Op maandag 9 september 2024 presenteert Apple de iPhone 16. Wil je er ook bij zijn? Wij laten zien waar je de iPhone 16-keynote kunt kijken!

iPhone 16-keynote: hier kijk je het Apple-event van 2024

Op maandag 9 september 2024 19:00 uur is het eindelijk zover, want dan wordt de iPhone 16 tijdens de keynote aangekondigd! Er verschijnen dit jaar wederom vier iPhones: de iPhone 16, de iPhone 16 Plus, de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max.

Daar blijft het echter niet bij, want volgens de geruchten gaat Apple deze keer flink uitpakken. We verwachten ook presentaties van andere Apple-apparaten, zoals onder meer de AirPods 4, Apple Watch Series 10 en Apple Watch Ultra 3.

Daarnaast komt er waarschijnlijk ook een nieuwe iPad mini met een verbeterd scherm, een betere chip en ondersteuning van Apple Intelligence-functies. Net als een nieuw basismodel iPad (11e generatie) met een nieuwere, krachtigere chip.

Kijk de stream van het Apple-event hier

Het makkelijkst is om de iPhone 16-keynote te kijken via YouTube. Hieronder vind je de stream zodat je ook hier meteen kunt kijken!

Uiteraard is de stream ook te volgens op je Apple TV, daar verschijnt automatisch de tegel waar je de iPhone 16 keynote kunt kijken als het event begint. Daarnaast kun je terecht op de Amerikaanse Apple-website.

Nog meer onthullingen

We kunnen nog niets met zekerheid zeggen, maar de kans bestaat dat Apple nog meer apparaten onthult. Zo krijgen mogelijk ook de AirPods Max een update. Die krijgen dan een USB C-aansluiting en een aantal functies die momenteel nog exclusief zijn voor de AirPods Pro 2, zoals Adaptieve audio, Gespreksdetectie en Gepersonaliseerd volume.

We verwachten deze producten allemaal in 2024, maar dat wil niet zeggen dat ze ook zeker weten tegelijkertijd op het Apple-event samen met de iPhone 16 worden gepresenteerd. Mogelijk verschijnt een aantal van deze Apple-producten pas later dit najaar. Nog even geduld, op maandag 9 september wordt het allemaal duidelijk en weten we het zeker!

iPhone 16 kopen

Ben je van plan om de iPhone 16 direct te kopen na de livestream? Dan moet je nog even wachten, want de iPhone is meestal de vrijdag na de presentatie te pre-orderenen. Dat betekent dat je de nieuwe iPhone op vrijdag 13 september alvast kunt bestellen, meestal om 14:00 uur.

De week daarop verschijnt de nieuwe telefoon dan in de winkels en wordt de iPhone officieel geleverd. Op 20 september kun je dus eindelijk aan de slag met de iPhone 16.