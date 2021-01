AirPods Max review: zingt het hoogste lied, maar prijs valt uit de toon

Apple heeft de succesformule van de AirPods in een volwaardige koptelefoon gestopt. Dat levert een geweldig apparaat op, maar met zo’n fors prijskaartje dat hij maar voor weinig mensen interessant is.

Lees verder na de advertentie.

De AirPods Max voor deze review is door iPhoned zelf aangeschaft.

AirPods Max review

Normaal gesproken eindigen we onze reviews met een alinea over de prijs, maar zo nu en dan brengt Apple een product uit die deze volgorde overboord gooit. De prijs van de AirPods Max is namelijk bepalend voor alles wat we in deze review zeggen. Met een adviesprijs van 629 euro is hij namelijk duurder dan bijna alle populaire draadloze koptelefoons.

Het design van de AirPods Max laat in ieder geval meteen zien dat we met een premium product te maken hebben. De koptelefoon is een stuk zwaarder dan we gewend zijn, wat vooral komt door de aluminium oorschelpen en het roestvrijstalen frame. Daardoor voelt en oogt de Max al meteen meer premium dan de meeste draadloze koptelefoons die vaak plastic gebruiken.

Urenlang dragen zonder problemen

Gelukkig merk je van dit gewicht weinig als je de koptelefoon daadwerkelijk op zet. Dat is te danken aan de (brede) hoofdband die het gewicht gelijkmatig over je hoofd verdeelt. Deze doet opvallend goed zijn werk, waardoor de Max fijn op je hoofd zit en niet teveel op je oren klemt. De oorkussens zijn van zachte stof gemaakt; een opvallend alternatief voor de leren oorkussens die veel concurrenten gebruiken. Volgens Apple ademt dit materiaal meer, wat voor meer draagcomfort zorgt.

De combinatie van deze brede hoofdband en zachte oorkussens hebben ervoor gezorgd dat ik probleemloos uren achter elkaar de koptelefoon op heb gehad. Pas als je veel met je hoofd beweegt, voel je wel dat je iets zwaars op je hoofd hebt.

Wat het draagcomfort betreft zit het dus wel goed met de AirPods Max, en ook het design is mooi afgewerkt. Er is nergens een logo of tekst te bekennen, waardoor de koptelefoon minimalistisch oogt. Wel is het gaas dat de hoofdband bij elkaar houdt erg kwetsbaar. Het helpt dan ook niet mee dat de meegeleverde opberghoes dit onderdeel van de Max totaal niet beschermt.

De hoes zorgt ervoor dat de Max in slaapstand gaat zodra je hem erin stopt, maar op het gebied van bescherming heeft de hoes nauwelijks iets te bieden. Naast dat het de hoofdband niet bedekt zijn er ook grote gaten in de onderkant van de hoes zichtbaar, zodat er gemakkelijk stof, vuil of iets scherps op de oorschelpen kan komen.

Dit heeft ervoor gezorgd dat we onze AirPods Max niet in onze rugzak durven te stoppen, of überhaupt met ons meenemen als we de deur uitgaan. Zeker met zo’n duur apparaat mag je verwachten dat je er ook een degelijke beschermcase bij krijgt, iets wat eigenlijk de norm is bij veel van Apples concurrenten.

Geluidskwaliteit en ruisonderdrukking

Over de geluidskwaliteit van de AirPods Pro waren we al erg te spreken, maar met de AirPods Max heeft Apple laten zien waar ze toe in staat zijn als ze je oren compleet kunnen bedekken. Kort gezegd klinkt de AirPods Max precies zoals je verwacht van een high-end koptelefoon.

Het geluid is warm met diepe bastonen en heeft een fijne balans. Die balans is te danken aan de H1-chip van Apple. Dit is een speciale audiochip die constant kijkt waar je naar luistert en daar de optimale geluidsinstellingen voor zoekt. Daardoor hoor je ook subtiele details in nummers terug, zeker als je het omgevingsgeluid wegfiltert door ruisonderdrukking aan te zetten.

Deze ruisonderdrukking is veel beter dan die van de AirPods Pro, simpelweg omdat de AirPods Max je volledige oor kunnen afsluiten van de buitenwereld. Dat maakt de koptelefoon bij uitstek geschikt om rustig naar muziek te luisteren of te werken in een volle trein of rumoerige ruimte. Hoewel niet al het geluid wordt weggesluisd, is de ruisonderdrukking goed genoeg om bijvoorbeeld een tv volledig weg te filteren die in dezelfde kamer staat.

Net als de AirPods Pro heeft de Max ook de handige Transparantiemodus. Deze tegenhanger van ruisonderdrukking versterkt juist het geluid om je heen, zodat je de koptelefoon niet af hoeft te zetten als je bijvoorbeeld naar een omroep op het station wil luisteren, of iemand iets aan je vraagt. De functie werd verrassend goed voor een koptelefoon die je oren volledig bedekt.

Een eervolle vermelding voor Spatial Audio (of Ruimtelijke Audio in het Nederlands): met deze geluidsmodus kunnen video’s die het ondersteunen surround sound simuleren. Daardoor klinkt het net alsof je iets achter je hoort, of een meter of tien voor je. Een indrukwekkende techniek die hopelijk snel in veel video-apps wordt toegepast.

Gebruikersgemak: Less is more

Wat de manieren betreft waarop de AirPods Max zich laat bedienen, heeft Apple het principe van ‘less is more’ tot in het extreme doorgetrokken. De enige twee knoppen vind je terug op één van de oorschelpen: een knop om de ruisonderdrukking aan- en uit te zetten en een digitale kroon die we kennen van de Apple Watch. Daarmee regel je het volume door eraan te draaien en druk je ‘m in om je audio op pauze te zetten.

Een aan- en uitknop is er niet. De enige manier om de AirPods Max uit te zetten is door hem in de beschermhoes te stoppen, of hem simpelweg van je hoofd te halen. De koptelefoon gaat daarna snel zelfstandig in een slaapstand, waarbij er minimaal energie wordt verbruikt. Dat werkt prima, want we hoeven de AirPods Max pas na een uur of vijftien luisteren weer op te laden.

Dat maakt de AirPods Max makkelijk te bedienen, maar voor een koptelefoon van ruim 600 euro hadden we vooral wat meer veelzijdigheid verwacht. Zo wordt de AirPods Max net als de iPhone 12 enkel met een Lightning-naar-usb-c-kabel geleverd. Daarmee kun je de koptelefoon opladen. Wil je de koptelefoon op een klassieke 3,5mm-audiopoort aansluiten? Dan zul je een aparte kabel moeten aanschaffen.

Als je de koptelefoon toch enkel draadloos gebruikt, zul je hier weinig last van hebben. Dankzij de automatische wisselfunctie in iOS 14 en macOS Big Sur weet de koptelefoon welk apparaat je gebruikt en wordt de audio vanzelf overgezet. Daardoor kun jij de AirPods Max gewoon ophouden als je van je Mac wegloopt, en naar buiten gaat om op je iPhone naar een podcast te luisteren.

Voor wie is de AirPods Max bedoeld?

Met de prijs van ruim 600 euro is de AirPods Max niet zomaar een concurrent van Bose, Sony, Microsoft en Sennheiser. Apple gaat ruim honderd of soms zelfs tweehonderd euro boven de populaire noise-cancelling koptelefoons van deze merken zitten. Dat maakt het lastig om te bepalen voor wie deze koptelefoon nu echt bedoeld is.

Enerzijds heb je een groep mensen die op zoek zijn naar een goede draadloze koptelefoon met ruisonderdrukking. Anderzijds heb je de audiofanaten die een enorm bedrag over hebben voor het beste van het beste. De AirPods Max bungelt hiertussen en zal voor de ene groep te duur zijn, en voor de andere groep niet uitgebreid genoeg op het gebied van audio-instellingen en kwaliteit.

Lees ook: AirPods Max te duur? Dit zijn drie beter betaalbare alternatieven

Conclusie AirPods Max review

Daarmee zijn we direct bij het pijnpunt van deze AirPods Max review aangekomen. Het is namelijk een hele fijne koptelefoon om te dragen, die goed klinkt, er mooi uitziet en uitstekende ruisonderdrukking heeft. Maar voor de hoge aanschafprijs van ruim 600 euro zijn kleine gebreken als de niet-beschermende beschermhoes en geen meegeleverde audiokabel extra vervelend. Bovendien zijn er simpelweg veel goede draadloze koptelefoons van bijvoorbeeld Bose en Sony die voor veel minder geld ook erg goed zijn. Dat doet niets af aan de kwaliteit van de AirPods Max, maar maakt het wel een lastig product om aan veel mensen aan te raden.

Pluspunten Geweldig gebalanceerd geluid

Geweldig gebalanceerd geluid Uitstekende ruisonderdrukking

Uitstekende ruisonderdrukking Draagcomfort

Draagcomfort Lange accuduur Minpunten Beschermhoes beschermt niet

Beschermhoes beschermt niet Veel duurder dan concurrentie

Veel duurder dan concurrentie Geen audiokabel meegeleverd

AirPods Max kopen

Ben je na het lezen van deze AirPods Max review overtuigd? Check dan onze AirPods Max prijsvergelijker waar je de aanbieders in Nederland kunt vinden die de koptelefoon verkopen.

Gebruik onze Apple AirPods Max prijsvergelijker om de beste deal te scoren.