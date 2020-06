Na de release van de AirPods 2 in maart 2019 bleef het lang stil rondom de AirPods. De AirPods Pro werden tussendoor nog wel uitgebracht, maar nu lijkt er een opvolger aan te komen, mét een nieuw ontwerp.

‘Apple brengt AirPods 3 uit in 2021’

Dat meldt bekende Apple-insider Ming-Chi Kuo. We moeten wel nog even geduld hebben voor de opvolger van de AirPods 2: de AirPods 3 worden namelijk in de eerste helft van 2021 gelanceerd.

Apple zou tijdens de kerstperiode dus nog de tweede generatie verkopen. De opvolger van de AirPods 2 brengt het bedrijf uit Cupertino in de eerste helft van volgend jaar uit.

AirPods 3 krijgen mogelijk AirPods Pro-ontwerp

Het ontwerp van de AirPods gaat daarmee ook op de schop. De AirPods 3 krijgen namelijk een AirPods Pro-ontwerp, aldus Kuo. De AirPods 3 hebben in dat geval een in-ear ontwerp.

De Pro-versie heeft actieve ruisonderdrukking, wat ervoor zorgt dat je omgeving nagenoeg compleet stil is als je de functie activeert. Het is echter onduidelijk of alle functionaliteiten van de Pro ook in de nieuwe AirPods zitten.

Wel verwachten we dat in ieder geval ruisonderdrukking terugkomt in de AirPods 3. Ook zullen deze naar verwachting waterdicht zijn. Ook zijn de AirPods waarschijnlijk in een nieuwe kleur beschikbaar. In ons overzicht lees je alles wat we verwachten van de nieuwe AirPods.

Ontbreken van EarPods krikt verkoop van AirPods op

Kuo verwacht dat de verkoop van AirPods gaat stijgen na de release van de iPhone 12. Eerder kwam namelijk een gerucht naar buiten dat er geen EarPods meer worden meegeleverd met de aankomende iPhone. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat Apple de verkoop van de AirPods wil opkrikken.

Bovendien gaat Apple een nieuwe koptelefoon toevoegen aan de AirPods familie. Deze AirPods Studio plaats je over je oren, maar hebben dezelfde functies en het gebruiksgemak van de AirPods.