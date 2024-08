De AirPods 4 verschijnen volgende maand in twee varianten

Apple brengt volgende maand de AirPods 4 uit in twee nieuwe varianten, die zowel de AirPods 2 als de AirPods 3 moeten vervangen.

AirPods 4 verschijnen in twee varianten

Apple-analist Mark Gurman van Bloomberg bevestigt in de laatste uitgave van zijn Power On-nieuwsbrief dat Apple van plan is om volgende maand tijdens het iPhone 16-event twee nieuwe varianten van AirPods 4 uit te brengen.

AirPods 2 en AirPods 3

Apple verkoopt de AirPods 2 sinds begin 2019 als instapoptie. Ze worden vaak verkocht voor zo’n 120 euro, waardoor het een zeer betaalbare optie is voor iedereen die nieuw is in de wereld van draadloze oordopjes. Alle moderne AirPods-functies ontbreken verder.

De AirPods 3 zijn sinds oktober 2021 verkrijgbaar en hebben een aantal upgrades, waaronder Spatial Audio, een nieuwe druksensor op de steeltjes, opladen via een Apple Watch-lader en een verbetering van de geluidskwaliteit. Dit zijn interessante upgrades en momenteel koop je de AirPods 3 voor zo’n 175 euro. De AirPods 2 zijn al die tijd te koop gebleven, naast de AirPods 3.

De AirPods 4 vervangt ze allebei

Volgens Gurman is het de bedoeling dat de twee AirPods 4 varianten beide modellen gaan vervangen. Het instapmodel zou de AirPods 2 vervangen, het andere model de AirPods 3. Beide modellen hebben een vergelijkbaar ontwerp, met één belangrijk verschil: actieve ruisonderdrukking.

Gurman stelt dat de duurdere versie van de AirPods 4 actieve ruisonderdrukking heeft en het instapmodel niet. Daarbij moet je de duurdere AirPods 4 niet verwarren met de AirPods Pro 3, die volgens hem pas later een update krijgen.

Beide versies van de AirPods 4 gaan waarschijnlijk over op USB-C. Mogelijk dat de instapversie van de AirPods 4 geen enkele vorm van draadloos opladen heeft en de duurdere versie wel. Apple volgde deze strategie met zowel de AirPods 2 als de AirPods 3, dus wellicht wordt die met de nieuwe AirPods voortgezet.

Het is nog afwachten hoe Apple de AirPods 4 varianten gaat noemen. Mogelijk worden het AirPods 4 en AirPods 4 Lite. Het is ook nog onduidelijk welke prijs de nieuwe AirPods 4 gaan krijgen. Hoe dan ook, duurt niet lang meer voordat we daar achter komen.