AirPods 3 review: de betere versie van de AirPods Pro?

Eindelijk hebben de AirPods een compleet vernieuwde opvolger gekregen. Volgens Apple hebben de AirPods 3 een betere pasvorm en mooier geluid. Daarnaast schitteren ze met een aantal ‘Pro’-functies. Voor wie deze oordopjes zijn, lees je in onze AirPods 3 review.

Het nieuwe Pro-achtige ontwerp

Een praktisch ontwerp, geweldig gebruiksgemak en degelijk geluid: niet voor niets zijn de AirPods sinds de lancering in 2016 enorm populair. Nu heeft Apple de standaardversie van zijn draadloze dopjes voor het eerst helemaal vernieuwd.

Apple zegt dat het alle feedback van de vorige generaties AirPods heeft verwerkt en duizenden oorscans en metingen heeft uitgevoerd. Het resultaat is een aangepast ontwerp, dat ergens tussenin de voorgangers en duurdere AirPods Pro ligt. Het grootste designverschil met de Pro’s is dat de AirPods 3 geen siliconen opzetstukjes hebben.

De voor- en nadelen van het design

Het ontbreken van die opzetstukjes is zowel een voor- als nadeel. Enerzijds betekent het dat de nieuwe AirPods je gehoorgang niet helemaal afsluiten. Hierdoor ben je slechter afgeschermd van het omgevingsgeluid en is de bas (meestal) iets minder nadrukkelijk.

Anderzijds vinden sommige gebruikers het juist heel prettig dat je de dopjes niet diep in je oren hoeft te stoppen. Net als hun directe voorgangers zitten de AirPods 3 namelijk wat lichter en comfortabeler in je oren. Bovendien willen sommigen zich ook juist niet helemaal afsluiten van de buitenwereld en waarderen het dat er wat geluid doorheen komt.

Met de dikkere ‘koppen’ zitten de AirPods van de derde generatie iets minder luchtig, maar wel strakker in je oren dan de tweede generatie. Hierdoor moet je enorm moeite doen om ze uit je oren te laten vallen. Je merkt ze echter nog steeds veel minder dan dan de AirPods Pro. Op de iPhoned-redactie vinden we dat de AirPods 3 aangenamer te dragen zijn dan de AirPods Pro en even aangenaam als de AirPods 1 en 2, maar wel met het voordeel van een strakkere pasvorm.

AirPods 3 review: hoe goed klinken ze?

De nieuwe oortjes klinken vooral helderder en minder ‘dof’ dan hun voorgangers. Dit verhoogt enerzijds de verstaanbaarheid van de zang en maakt anderzijds het geluid wat ruimtelijker. Als je vreest dat dit afbreuk doet aan de warmte van de muziek, dan kunnen we je geruststellen. De afstemming van de dopjes past ook uitstekend bij rustigere nummers, zoals ‘Wasting my young years’ van London Grammar.

Apple heeft verder de bas versterkt zonder hem te opdringerig te maken. Daardoor is ‘The Chain’ van Fleetwood Mac zelfs met de AirPods groovy, en bij ‘Enjoy the Silence’ van Depeche Mode bereiken ook de lage synthies nog je trommelvliezen. Wat de bas betreft, vergeet je gauw dat je oor niet volgepropt is met siliconen oordopjes zoals bij traditionele in-ear oortjes. Chapeau, Apple.

Net als de AirPods Pro en AirPods Max passen de AirPods 3 overigens het geluid aan de oren aan via een automatische equalizer. De meting daarvoor wordt mogelijk gemaakt door een microfoon die aan de naar het oor gerichte kant van de oortjes zit.

Wat we dan wel moeten missen, is de actieve ruisonderdrukking (noise cancelling) van de duurdere AirPods Pro. Net als met de siliconen opzetstukjes is dat echter alleen een probleem als je je helemaal wil afsluiten van de buitenwereld. Het doet geen afbreuk aan de geluidskwaliteit en is dus een kwestie van smaak.

Spatial Audio en andere geluidsfuncties

Net als bij de AirPods Pro (en in tegenstelling tot de AirPods 2) krijg je met de AirPods 3 de “Maak stereo ruimtelijk”-knop in de volume-instelling van iOS (in het Bedieningspaneel). Met deze Spatial Audio wordt het geluid als het ware in een virtuele ruimte geplaatst en lijken de zang en instrumenten uit verschillende hoeken te komen.

Het resultaat klinkt inderdaad ruimtelijker en minder direct; het lijkt een klein beetje alsof je naar een live optreden luistert. Of je dit lekker vindt klinken, is echter een kwestie van smaak. Persoonlijk luisteren we liever naar zo min mogelijk aangepaste muziek, maar er zijn vast gebruikers die dit wel waarderen.

De dynamische hoofdtracking is daarentegen wel geniaal. Als je bijvoorbeeld een film op je iPad bekijkt en je hoofd naar links of rechts draait, klinkt het alsof de stemmen nog steeds uit de richting van de tablet komen. Wel jammer is dat de positie van het afspelende apparaat er niet toe doet, want de AirPods meten alleen je hoofdbeweging met versnellingssensoren, en niet de afstand tot je iPhone of iPad.

Nieuwe oordetectie en opladen van de AirPods 3

Om te voorkomen dat muziek blijft spelen als je de oordopjes uit je oor haalt, gebruikt Apple bij de AirPods 3 een nieuwe oorsensor. Deze herkent je huid en verwart dus – in tegenstelling tot een gewone nabijheidssensor – je broekzak niet met een oor. Nieuw is ook de bestendigheid tegen water en zweet (IPX4), wat handig is tijdens het sporten.

Van de AirPods Pro kennen we al de drukknop in het steeltje om je muziek te bedienen en de “Zoek mijn”-integratie om verloren AirPods gemakkelijk terug te vinden. Overige features, zoals de weergave van de batterijstatus, de koppeling met ál je apparaten via je Apple ID, Siri-integratie en het delen van audio komen overeen met de vorige generatie. Helaas is er geen mogelijkheid om het volume zonder hulp van Siri te regelen.

In de verpakking zit verder nog een Lightning-naar-usb-c-oplaadkabel. Je kunt het hoesje dus niet opladen met een oudere iPhone-oplader. Qi- en MagSafe-oplaadmatten worden ondersteund en de case klikt magnetisch vast aan laatstgenoemde. Of er dan ooit nog een mogelijkheid komt om de AirPods via je iPhone op te laden (reverse charging)? Dat weet alleen Apple.

Prijzen van de AirPods en AirPods Pro

De AirPods 2 kostten bij Apple voorheen 179 euro zonder draadloze oplaadcase. Met het Qi-compatibele doosje was de prijs 229 euro. Laatstgenoemde blijven in de winkel en kosten nu 149 euro.

De AirPods 3 zijn verkrijgbaar in slechts één versie, namelijk altijd met draadloze oplaadcase voor 199 euro. Apple blijft de AirPods Pro voor 279 euro verkopen, nu met een MagSafe-oplaadcase. Sommige winkels bieden naast deze nieuwe Pro-versie ook het uit productie genomen model zonder MagSafe aan, en wel tegen een veel lagere prijs. Ze kosten net meer dan 200 euro en zijn dus bijna even duur als de AirPods 3.

Wat dan de betere deal is, hangt af van je voorkeuren. Liever een wat luchtigere pasvorm waar omgevingsgeluid gemakkelijker doorheen komt? Kies voor de AirPods 3. Is noise cancelling voor jou essentieel en heb je geen probleem met in-ear dopjes? Dan moet je bij de AirPods Pro zijn.

Conclusie AirPods 3 review

Apples missie is geslaagd. De AirPods 3 zijn exact de update waar liefhebbers van de vorige generatie op hebben gewacht. De pasvorm en het geluid zijn inderdaad verbeterd en Spatial Audio en MagSafe zijn welkome aanvullingen. Alleen als je per se actieve ruisonderdrukking wil, zouden wij voor de AirPods Pro kiezen.

AirPods 3 of AirPods Pro kopen

Wil je na het lezen van deze review de AirPods 3 kopen? Of ga je toch voor de AirPods Pro? Check dan onze prijsvergelijker met de beste aanbiedingen op een rij.

