Ruisonderdrukking om ongestoord te kunnen werken, betere waterdichtheid en een nieuw kleurtje: dit zijn onze verwachtingen van de AirPods 3.

AirPods 3 verwachtingen

De eerste AirPods kwamen uit in 2016 en drie jaar later was het tijd voor een kleine upgrade. De AirPods 2 (uit 2019) kunnen overweg met “Hé Siri” en het oplaaddoosje kan draadloos van stroom worden voorzien.

De écht grote verbeteringen kwamen pas bij de AirPods Pro, toen bijvoorbeeld de geluidskwaliteit er flink op vooruitging. De geruchten wijzen er nu op dat de nieuwe AirPods meer op de Pro-oordopjes gaan lijken. Dit zijn onze AirPods 3 verwachtingen.

1. Noise cancelling

De grote verbetering die de AirPods 3 moet onderscheiden van zijn voorgangers, is de ondersteuning van noise cancelling, ofwel ruisonderdrukking. Hiermee blokkeer je het omgevingsgeluid, waardoor je bijvoorbeeld minder last hebt van de mensen of voertuigen om je heen.

De oordopjes filteren omgevingsgeluid weg omdat één microfoon continu het geluid van buiten controleert, en één microfoon je oor in de gaten houdt. Op die manier wordt continu gecheckt of het omgevingsgeluid efficiënt wordt weggefilterd.

Noise cancelling zorgt er tegelijk voor dat je het volume minder hoog hoeft te zetten om een goed geluid te behouden, en het minder moeite kost om subtiele details in muziek te ontdekken. Deze functie is al te vinden in de AirPods Pro, en meerdere geruchten wijzen erop dat ook de AirPods 3 noise cancelling krijgen.

2. Verbeterde waterdichtheid

AirPods zijn populaire oordopjes voor tijdens het sporten omdat ze niet in de weg zitten als je actief aan het bewegen bent. Het probleem is alleen dat ze niet zo waterdicht zijn als sommige concurrerende sport-oordopjes. Dat is lastig, bijvoorbeeld wanneer je veel zweet.

Hopelijk verbetert Apple daarom de waterdichtheid, zodat de oordopjes beter bestand zijn tegen water en zweet. Dit is ook handig voor bijvoorbeeld mensen die in de regen gaan hardlopen.

De AirPods Pro zijn inmiddels zweet- en waterbestendig, een feature die we wellicht terug gaan zien bij de AirPods 3. Verwacht overigens niet dat je met een gerust hart het zwembad in kunt springen met de Apple-oordopjes in. Zo goed is de waterdichtheid nu ook weer niet.

3. Nieuwe kleur

Vrijwel alle Apple-producten kun je in meerdere kleuren bestellen, maar AirPods zijn altijd wit. Enerzijds geeft dit de oordopjes een zeer herkenbaar uiterlijk, maar aan de andere kant zou het geen verkeerde aanvulling zijn om bijvoorbeeld zwarte AirPods te kunnen bestellen.

Bovendien geeft een fris kleurtje Apple de mogelijkheid om de AirPods 3 te onderscheiden van de eerste en tweede generatie. Een gekke gedachte is dit niet, want het bedrijf deed met de iMac Pro hetzelfde. Eerstgenoemde is namelijk in het spacegrijs verkrijgbaar.

4. Gezondheidssensoren

Techbedrijven houden zich in toenemende mate bezig met gezondheid, zo ook Apple (bijvoorbeeld met de Apple Watch 6). Uit meerdere patenten blijkt dat de firma uit Cupertino van plan is om meerdere gezondheidssensoren in de oordopjes te verwerken.

Je oorschelp is bijvoorbeeld een uitstekende plek om je hartslag te meten. Deze informatie kan vervolgens weer doorgespeeld worden naar je iPhone. Gezondheidssensoren in de AirPods is vooral handig voor mensen die geen Apple Watch hebben, want Apples horloge beschikt al over enkele sensoren, zoals een hartslagmeter.

5. Hogere prijs

Hoewel de tweede generatie AirPods niet duurder is dan het origineel (tenzij je een draadloze oplaadcase kocht), is de kans groot dat je voor de AirPods 3 wel meer moet gaan betalen. Met alle bovenstaande verbeteringen is dit duidelijk een meer high-end model van de oordopjes.

We verwachten dan ook dat Apple de AirPods 2 gewoon blijft verkopen als deze nieuwe oordopjes op de markt komen. Net als de iPhone 11 en iPhone 11 Pro heb je dan een keuze tussen een instap- en high-end-model. Wat de prijs precies gaat worden is nog onduidelijk, maar wij gokken op een bedrag tussen de 250 euro en 300 euro.

6. Zelfde ontwerp als AirPods Pro

Volgens de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo krijgen de AirPods 3 een heel ander ontwerp dan hun voorgangers. De oordopjes zouden het nieuwe ontwerp van de AirPods Pro achterna gaan. Dat betekent dat ze siliconen opzetstukjes krijgen en ook het hoesje wordt anders.

Het hoesje van de AirPods 3 krijgen volgens Kuo namelijk dezelfde ‘System in Package’ techniek, waardoor het compacter wordt en dezelfde features heeft als de oplaadbare case van de AirPods Pro. Wel blijven de AirPods 3 volgens Kuo gewoon het kenmerkende ‘steeltje’ hebben om ze makkelijk uit je oren te halen. Ook kunnen de nieuwe AirPods natuurlijk gewoon overweg met Siri.

7. Onthulling begin 2021?

Wanneer komen de AirPods 3 uit? Het eerlijke antwoord is dat niemand het echt weet. Meerdere geruchten spreken elkaar tegen. De een claimt dat de oordopjes nog dit jaar in de winkels liggen, maar de meeste bronnen denken dat de AirPods 3 in de eerste helft van 2021 worden uitgebracht.

Meer over AirPods

Momenteel kun je twee soorten AirPods kopen. Naast de AirPods 2 verkoopt het bedrijf ook de AirPods Pro. Laatstgenoemde kwam eind 2019 uit en is op alle vlakken verbeterd en zit boordevol slimme en handige functies, zoals een ingebouwde pasvormtest en meerdere geluidsstanden.

Lees alles over onze ervaringen in de uitgebreide AirPods Pro-review, of bekijk onderstaande videoreview. Je blijft op de hoogte van de AirPods 3 via de iPhoned-app, onze nieuwsbrief of de website.