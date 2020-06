Analist: “Alle iPhone 12-modellen worden zonder EarPods geleverd”

Nu de vier iPhone 12-modellen steeds dichterbij komen, komen we ook meer te weten over wat er allemaal in het doosje van de smartphone zit. Of in dit geval: wat er niet in zit.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Apple levert iPhone 12 zonder EarPods’

Dan Ives, een analist van het analistenbureau Wedbush zegt op basis van bronnen dat de iPhone 12 zonder gratis EarPods wordt geleverd. Het zou de eerste keer zijn dat een nieuwe iPhone geen oortelefoon in het doosje heeft. Dit zou voor alle vier de iPhone 12-modellen gelden: de kleinere iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

Volgens Ives heeft Apple daar een goede reden voor: door iPhone-gebruikers geen gratis EarPods te geven, hoopt het bedrijf de verkoop van de draadloze AirPods verder op te krikken. De analist verwacht dat Apple mede hierdoor rond de 85 miljoen AirPods in 2020 zal verkopen, een flinke groei ten opzichte van de 65 miljoen in 2019.

Wedbush verwacht ook dat de invloed van corona op de productie van de 2020 iPhones relatief beperkt is gebleven. “Apple zal de iPhone 12 begin oktober aan klanten kunnen leveren”, stelt Ives.

AirPods Studio moet AirPods nog populairder maken

Naast het verwijderen van de EarPods zou Apple ook dit jaar een hele nieuwe koptelefoon toevoegen aan de AirPods-familie. Deze ‘AirPods Studio‘ is een koptelefoon die je over je oren plaatst, maar hetzelfde gebruikersgemak zou hebben als de AirPods. Meer weten over de AirPods Studio? Check ons onderstaande overzicht.

Dan Ives is niet de eerste analist die dit roept. In mei stelde ook de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo al dat Apple zou overwegen om geen gratis oortelefoon meer bij de iPhone te leveren. Ook Kuo denkt dat Apple dit voornamelijk doet om de populaire AirPods nog wat gewilder te maken.