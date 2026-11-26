Overweeg je om Ziggo in te ruilen voor Odido Klik & Klaar? Vooral als je wilt besparen is dat interessant, maar niet voor iedereen is dat een goede keuze. Dit moet je weten!

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Ziggo vs Odido Klik & Klaar: dit is het verschil

Waar je voorheen nog een vaste aansluiting nodig had voor internet in huis, is dat met de komst van Odido Klik & Klaar veranderd. Bij dit internetabonnement maak je gebruik van hetzelfde mobiele netwerk dat je op je iPhone gebruikt als je buiten de deur bent. Je krijgt een speciaal 5G-modem met een simkaart, waarmee je thuis een eigen wifi-netwerk opzet. Zo ben je als gebruiker minder afhankelijk van de (verouderde) elektra in je huis of de locatie van je internetaansluiting.

Het grote voordeel hiervan is bovendien dat je vrijwel niets hoeft te installeren. Je hebt alleen een stopcontact en voldoende bereik nodig om online te gaan. Er hoeft dus geen monteur langs te komen en je bent niet afhankelijk van een internetaansluiting in de meterkast. Via de app van Odido ontdek je wat de beste plek is om het modem neer te zetten. De belangrijkste voorwaarde is dat het modem in de buurt van een raam wordt geplaatst, zodat het bereik zo goed mogelijk is.

Bij Ziggo werkt dat anders. De provider maakt bij reguliere abonnementen gebruik van een kabelverbinding naar je woning. Inmiddels biedt Ziggo in bepaalde gebieden ook internet via glasvezel aan, maar voor deze vergelijking kijken we naar de reguliere kabelabonnementen van de provider.

Hoewel je bij beide providers gewoon via wifi verbinding maakt met je iPhone, iPad of MacBook, zit er dus een groot verschil in de manier waarop het internet je woning binnenkomt. Ben jij op zoek naar een nieuw internetabonnement bij jou thuis? En twijfel je tussen Odido en Ziggo? In dat geval is het goed om naar je situatie te kijken, want niet alle internetabonnementen zijn voor iedereen een goede keuze!

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Internetsnelheid: is Odido Klik & Klaar sneller dan Ziggo?

Bij Odido Klik & Klaar kun je een downloadsnelheid van maximaal 300 Mbit/s en een uploadsnelheid van maximaal 30 Mbit/s verwachten. Dat zijn op papier prima snelheden voor dagelijks gebruik. Toch betekent dit niet dat je die snelheden ook daadwerkelijk haalt. Dat is onder meer afhankelijk van het bereik op jouw adres.

Bij Ziggo heb je de keuze uit verschillende internetabonnementen. Het reguliere aanbod begint bij 200 Mbit/s, maar voor een hoger maandbedrag haal je veel sneller internet in huis. Waar Odido één abonnement aanbiedt, krijg je bij Ziggo veel meer mogelijkheden. Hieronder hebben we de snelheden en reguliere prijzen van beide providers naast elkaar gezet:

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Opvallend is dat Odido Klik & Klaar op papier sneller kan zijn dan het goedkoopste internetabonnement van Ziggo. Daar betaal je bij Odido bovendien flink minder voor. Het grote verschil is dat je bij Klik & Klaar sterker afhankelijk bent van de omstandigheden op jouw locatie.

Woon je bijvoorbeeld dicht bij een zendmast van Odido, dan heb je mogelijk uitstekend internet in huis. Woon je verder van een zendmast vandaan of heeft je woning dikke muren die het mobiele signaal verzwakken? Dan kan de snelheid juist wat lager uitvallen. In praktijk hebben we daar tijdens onze testfase geen last van gehad, Odido Klik & Klaar presteerde gedurende de hele dag naar behoren. Heb je een hogere internetsnelheid nodig? In dat geval kun je beter kiezen voor een duurder internetabonnement van Ziggo.

Hoeveel internetsnelheid heb je nodig?

Het is verleidelijk om voor een internetabonnement met een zo hoog mogelijke snelheid te kiezen, maar dat is lang niet altijd nodig. Ben je met één of twee personen thuis en gebruik je internet vooral voor Netflix, WhatsApp, sociale media en af en toe een videogesprek? Dan heb je doorgaans geen abonnement van 1 Gbit/s nodig. Het is bovendien afhankelijk met hoeveel mensen je het internetabonnement gaat delen. Houd deze richtlijnen aan bij het kiezen van de juiste provider:

Internetgebruik Indicatieve downloadsnelheid Mailen, WhatsApp en internetten 10 tot 25 Mbit/s Films en series in 4K kijken 15 tot 25 Mbit/s per stream Thuiswerken en videobellen 25 tot 50 Mbit/s Met meerdere personen streamen 100 tot 200 Mbit/s Groot huishouden en grote downloads 200 tot 500 Mbit/s of meer

Dit zijn richtlijnen voor comfortabel gebruik. De benodigde snelheid hangt af van hoeveel apparaten je tegelijkertijd gebruikt en welke activiteiten je uitvoert. Voor veel huishoudens is Klik & Klaar qua snelheid dus een prima alternatief voor Ziggo, mits de verbinding in huis goed genoeg is. Download je regelmatig grote games of werk je met grote videobestanden? Dan heeft een sneller abonnement bij Ziggo meerwaarde, maar houdt dan wel rekening met een (veel) hogere maandprijs.

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Stabiliteit: dit is het grootste nadeel van Klik & Klaar

Een hoge internetsnelheid is natuurlijk fijn, maar minstens zo belangrijk is de stabiliteit van je internetverbinding. Juist op dat gebied zit een belangrijk verschil tussen Ziggo en Odido Klik & Klaar. Bij Odido deel je het mobiele netwerk met andere gebruikers in de omgeving. Is het druk op het netwerk, bijvoorbeeld omdat veel mensen ’s avonds thuis internetten? Dan kan je internetsnelheid afnemen. Odido geeft dan ook geen garantie op een minimale internetsnelheid bij Klik & Klaar.

Bij Ziggo deel je netwerkcapaciteit ook met andere huishoudens, maar je bent niet afhankelijk van het mobiele bereik in je woning. Een vaste internetverbinding is daarom doorgaans de veiligere keuze als je veel waarde hecht aan voorspelbare prestaties. Bij Odido Klik & Klaar heeft dit in de praktijk nog geen problemen opgeleverd, maar het is wel goed om rekening mee te houden.

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Gamen en thuiswerken

Speel je regelmatig online games? Dan is niet alleen de download- en uploadsnelheid van belang, maar ook de zogeheten latency. Dat is de tijd die nodig is om gegevens heen en weer te sturen tussen jouw apparaat en een server. Bij een mobiele internetverbinding kan die vertraging meer schommelen. Daar merk je weinig van als je een serie kijkt, maar mogelijk wél als je online zwaardere games speelt.

Hetzelfde geldt als je veel thuiswerkt. Een videogesprek vraagt doorgaans niet om een bijzonder hoge internetsnelheid, maar wel om een stabiele verbinding. Niets is zo vervelend als een internetverbinding die hapert tijdens een belangrijke vergadering. Dat betekent niet dat je met Odido Klik & Klaar niet kunt gamen of thuiswerken. Wel raden we aan om het internet eerst uitgebreid in je eigen woning uit te proberen als je van een stabiele verbinding afhankelijk bent.

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Prijs: bespaar véél met Odido Klik & Klaar

Op het gebied van prijzen heeft Odido een groot voordeel. Voor Klik & Klaar betaal je maandelijks standaard 26 euro. Het goedkoopste reguliere internetabonnement van Ziggo kost daarentegen 41,95 euro per maand. Het verschil wordt nog groter als je voor een duurder internetabonnement kiest bij Ziggo. Hieronder zie je hoeveel je op jaarbasis bespaart als je overstapt naar Klik & Klaar.

Exclusief aansluitkosten, aanvullende diensten en tijdelijke acties.

Je moet overigens wel rekening houden met de administratie- en aansluitkosten. Bij Odido betaal je eenmalig 20 euro om het abonnement af te sluiten. Het modem krijg je in bruikleen en hoef je dus niet zelf aan te schaffen. De eerste maand betaal je 46 euro, daarna ben je maandelijks 26 euro kwijt.

Ben je een nieuwe klant bij Ziggo? Dan profiteer je mogelijk van een flinke welkomstkorting. Daardoor is het prijsverschil in het eerste jaar soms een stuk kleiner. Kijk daarom goed naar de reguliere abonnementsprijs ná de kortingsperiode en niet alleen naar het bedrag dat je de eerste maanden betaalt.

Extra korting bij Ziggo en Odido

Heb je al een mobiel abonnement bij Odido of Vodafone? Dan is het goed om te kijken naar de combinatievoordelen. Bij beide providers kun je namelijk extra korting krijgen als je meerdere abonnementen combineert.

Odido: mogelijk 5 euro korting per maand op Klik & Klaar met Klantvoordeel. Je betaalt dan slechts 21 euro per maand.

mogelijk 5 euro korting per maand op Klik & Klaar met Klantvoordeel. Je betaalt dan slechts 21 euro per maand. Ziggo: tot 10 euro extra korting per maand op internet in combinatie met een geschikt Vodafone-abonnement. Op dat abonnement van Vodafone krijg je overigens ook tot 10 euro korting per maand.

Welk voordeel je precies krijgt, is afhankelijk van de abonnementen die je combineert. Bekijk daarom ook de actuele internet- en tv-aanbiedingen voordat je overstapt!

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Contractduur: bij Odido zit je nergens lang aan vast

Een ander groot voordeel van Odido Klik & Klaar is dat het abonnement maandelijks opzegbaar is. Je zit dus niet direct een jaar vast aan een internetverbinding waarvan je nog niet weet hoe goed die in jouw huis werkt. Zo kun je Odido Klik & Klaar probleemloos een maand uitproberen en het contract daarna opzeggen. Bij andere providers moet je jouw volledige jaarabonnement vaak uitbetalen, bij Odido is dat niet het geval.

Bij Ziggo sluit je doorgaans een nieuw internetabonnement af met een minimale looptijd van één of twee jaar. Pas na afloop van die periode kun je het abonnement maandelijks kosteloos beëindigen. Bij specifieke acties kunnen andere voorwaarden gelden.

Vooral als je binnenkort gaat verhuizen, tijdelijk ergens woont of nog wacht op de aanleg van glasvezel is Klik & Klaar daarom interessant. Je kunt het modem bovendien meenemen naar een andere locatie in Nederland, bijvoorbeeld naar de camping of je vakantiehuis. Het enige dat je nodig hebt is een stopcontact, vervolgens heb je overal een werkende internetverbinding. Uiteraard moet het mobiele bereik daar wel voldoende zijn.

Wifi in huis: welke provider heeft het beste bereik?

Heb je een grote woning met meerdere verdiepingen? Dan is het belangrijk dat je niet alleen in de woonkamer, maar ook in de slaapkamer en op zolder goed internet hebt. Bij Odido moet het 5G-modem op een plek staan waar het mobiele bereik goed is, bijvoorbeeld in de vensterbank. Dat is niet altijd de beste plek om het wifi-signaal door je hele woning te verspreiden.

Gelukkig heeft Odido daar een oplossing voor in de vorm van Wifi Plus. Je breidt het netwerk daarmee uit met maximaal twee extra wifipunten. Daar betaal je op dit moment 2,50 euro per wifipunt per maand voor. Met twee extra wifipunten betaal je dus in totaal 31 euro per maand voor Klik & Klaar. Dat is je eigen keuze, want deze extra’s zijn geen verplichting. Je kunt natuurlijk ook zelf wifiversterkers kopen.

Bij Ziggo krijg je Wifi Garantie. Afhankelijk van je internetpakket krijg je gratis wifiversterkers in bruikleen. Bovendien kun je bij de provider terecht voor hulp bij het verbeteren van je wifi-netwerk. Vooral bij grotere woningen is dat een fijn voordeel.

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Televisiekijken: voordelig óf meer voordelen

Kijk je nog regelmatig naar gewone televisiezenders? Dan is er een belangrijk verschil tussen Ziggo en Odido Klik & Klaar. Bij laatstgenoemde is het namelijk niet mogelijk om een televisieabonnement van Odido af te sluiten bij je internetverbinding.

Dat betekent gelukkig niet dat je helemaal geen televisie kunt kijken. Streamingdiensten als Netflix, Videoland en Disney Plus werken gewoon via Klik & Klaar. Ook kun je met een afzonderlijk abonnement op bijvoorbeeld NLZIET naar reguliere televisiezenders kijken. In de meeste gevallen ben je goedkoper uit als je kiest voor een internetabonnement van Odido in combinatie met NLZIET, dan wanneer je voor een internet- én televisieabonnement van een andere provider kiest.

Bij Ziggo heb je meer mogelijkheden. Je combineert internet met televisie, kijkt onderweg naar programma’s via Ziggo GO en hebt de keuze uit verschillende aanvullende zenderpakketten. Kijk je uitsluitend naar streamingdiensten op je Apple TV of smart-tv? Dan is een traditioneel televisie-abonnement waarschijnlijk overbodig. In dat geval is het ontbreken van een televisiepakket bij Klik & Klaar helemaal geen nadeel, maar juist een manier om (veel) geld te besparen.

Is Odido Klik & Klaar écht onbeperkt?

Bij Odido Klik & Klaar maak je gebruik van het 5G-netwerk, net als bij je mobiele abonnement. Je hoeft bij Klik & Klaar niet bang te zijn dat je na het kijken van een aantal films door je databundel heen bent. Odido biedt onbeperkt internet aan, zonder dagelijkse datalimiet waarbij je telkens extra data moet aanvragen. Toch staat er iets opvallends in de aanvullende voorwaarden van Odido. Bij drukte op het mobiele netwerk kunnen reguliere mobiele klanten voorrang krijgen op gebruikers van Klik & Klaar.

Verbruik je bovendien 2000 GB of meer per maand? Dan kan je internetverkeer tijdens drukke momenten een lagere prioriteit krijgen dan dat van andere Klik & Klaar-klanten. Het is dus geen harde datalimiet, maar kan wel invloed hebben op je internetsnelheid. Voor de meeste huishoudens zal dit geen probleem zijn. Download je ontzettend veel grote bestanden of verbruik je met je hele gezin uitzonderlijk veel data? Dan is dit wel iets om rekening mee te houden. In alle andere gevallen merk je hier waarschijnlijk niks van.

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Ziggo vs Odido Klik & Klaar: alle verschillen op een rij

Twijfel je nog tussen beide providers? Of wil je alle informatie nog eens bekijken? Hieronder hebben we de belangrijkste verschillen tussen Ziggo en Odido Klik & Klaar voor je onder elkaar gezet.

Eigenschap Ziggo Odido Klik & Klaar Type verbinding Kabel Mobiel 5G-netwerk Maandprijs Vanaf 41,95 euro 26 euro Downloadsnelheid 200 tot 2000 Mbit/s Tot 300 Mbit/s Uploadsnelheid 25 tot 120 Mbit/s Tot 30 Mbit/s Databundel Onbeperkt Onbeperkt Stabiliteit Doorgaans voorspelbaarder Afhankelijk van mobiel bereik en drukte Contractduur Doorgaans 1 of 2 jaar Maandelijks opzegbaar Installatie Zelf of met monteur Zelf installeren Wifiversterkers Afhankelijk van pakket inbegrepen 2,50 euro per maand (per versterker) Televisiepakket Ja Nee Meenemen naar andere locaties Nee, adresgebonden Ja, binnen Nederland Combinatiekorting Tot 10 euro per maand op internet 5 euro per maand bij Klantvoordeel

Overstappen naar Odido Klik & Klaar? Doe dit eerst

Ben je enthousiast geworden over Klik & Klaar? Dan raden we je aan om niet direct je huidige abonnement bij Ziggo op te zeggen. Odido biedt bij Klik & Klaar vijftien dagen bedenktijd, waardoor je de mogelijkheid hebt om de verbinding eerst zelf uit te proberen. Controleer daarbij de voorwaarden voor retourneren en eventuele kosten.

Test het internet op verschillende momenten van de dag, vooral ’s avonds en in het weekend. Voer meerdere snelheidstests uit, probeer een videogesprek te voeren en kijk of je zonder problemen films en series kunt streamen. Op die manier weet je zeker dat Odido Klik & Klaar naar behoren werkt in je woning. De kans op problemen is klein, maar het is altijd goed om het even te controleren.

Controleer daarnaast of je huidige contract bij Ziggo al is afgelopen. Is dat niet het geval? Dan krijg je mogelijk te maken met een afkoopsom, waardoor overstappen ineens een stuk minder voordelig is. Ziggo kun je niet maandelijks opzeggen, in tegenstelling tot Odido. Let dus goed op, want overstappen kan lang niet altijd kosteloos.

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Conclusie: Ziggo of Odido Klik & Klaar?

Odido Klik & Klaar is vooral een interessante keuze als je iedere maand minder wilt betalen voor internet. Heb je thuis goed 5G-bereik, kijk je voornamelijk naar streamingdiensten en gebruik je internet voor alledaagse zaken? Dan is er weinig reden om méér te betalen als Klik & Klaar in jouw woning goed presteert. Het is een eenvoudige manier om veel geld te besparen, zeker op jaarlijkse basis. Voor grotere huishoudens, fanatieke gamers en mensen die sterk afhankelijk zijn van een stabiele internetverbinding is Ziggo doorgaans de veiligere keuze. Dat geldt ook als je graag internet en televisie bij één provider onderbrengt. Odido biedt geen televisieabonnement aan in combinatie met Klik & Klaar. Heb je thuis al toegang tot glasvezel? Vergeet dan niet om ook die abonnementen mee te nemen in je vergelijking. Mogelijk ben je met een aanbieding bij een andere provider voordeliger uit én haal je sneller internet in huis. Over het algemeen geldt dat glasvezel duurder is dan Klik & Klaar, maar het is altijd goed om dat even te controleren. Wat ons betreft is Odido Klik & Klaar een interessant alternatief voor Ziggo, maar alleen als de verbinding op jouw adres goed genoeg is. Voor de meeste huishoudens biedt Klik & Klaar meer dan genoeg opties voor een relatief lage prijs. Met een mogelijke besparing van honderden euro’s per jaar is het abonnement in ieder geval het proberen waard!

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