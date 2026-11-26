Black Friday 2026 komt eraan en dat betekent dat veel Apple-producten weer goedkoper worden. Maar welk Apple-apparaat kreeg vorig jaar de meeste aanbiedingen? iPhoned onderzocht de prijzen tijdens Black Friday 2025 en één apparaat viel opvallend vaak in de prijzen!

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Apple-apparaten met Black Friday

November is bijna voorbij en veel winkels bereiden zich voor op Black Friday 2026. Ben je van plan om een nieuwe iPhone, iPad of Mac te kopen? Dan is het verstandig om de aanbiedingen goed in de gaten te houden. Toch krijgt niet ieder Apple-product evenveel korting tijdens Black Friday. Uit onderzoek van iPhoned blijkt dat vooral één apparaat vorig jaar opvallend vaak goedkoper werd met Black Friday: de MacBook Air.

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Voor het onderzoek hebben we de prijzen van 495 Apple-toestellen uit onze prijsvergelijker bekeken. We vergeleken de prijzen tijdens Black Friday 2025 met de prijzen van de dertig dagen ervoor en het prijsniveau in september en oktober. Daaruit blijkt dat vooral de MacBook Air M4 een interessante keuze was. Van de dertig onderzochte uitvoeringen kregen er maar liefst 29 een echte korting. Daarmee was de MacBook Air M4 uit 2025 één van de meest consequent afgeprijsde Apple-apparaten uit het onderzoek.

Zoveel goedkoper werd de MacBook Air

De kortingen op de MacBook Air M4 waren vorig jaar behoorlijk hoog. Zo daalde de uitvoering met 16 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte bij Bol.com van 989 naar 839 euro. Dat leverde een besparing op van 150 euro, oftewel ruim 15 procent. Bij de MacBook Air M4 met 16 GB werkgeheugen en 1 TB opslagruimte was het voordeel nog groter. Deze laptop werd 300 euro goedkoper en kostte tijdelijk 1399 euro.

Het is opvallend dat juist de MacBook Air zoveel korting kreeg, want de M4-generatie verscheen pas in 2025. Bij de MacBook Pro waren de aanbiedingen veel beperkter. Van alle 62 onderzochte MacBook-uitvoeringen kregen er 34 daadwerkelijk korting, daar zorgen vooral uitvoeringen van de MacBook Air voor de Black Friday-kortingen. De MacBook Air M3 had overigens nog hogere individuele kortingen tot bijna 24 procent.

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Andere Apple-producten kregen veel minder korting

Bij de iPhone, iPad en Apple Watch waren de aanbiedingen tijdens Black Friday 2025 een stuk minder indrukwekkend. Van de 157 onderzochte iPhone-uitvoeringen kregen er slechts 24 een echte korting. Bij de iPad werden 25 van de 144 uitvoeringen goedkoper, terwijl de Apple Watch op 19 van de 125 bleef steken. De MacBook kwam daarmee als productgroep duidelijk als winnaar uit het onderzoek, met bijna 55 procent afgeprijsde uitvoeringen.

Dat betekent niet dat andere Apple-producten helemaal geen hoge kortingen kregen. De grootste individuele prijsdaling kwam zelfs van een oudere iPhone 11 Pro, die van 799 naar 499 euro ging. Dat scheelde 37,5 procent. Zulke uitschieters waren echter zeldzaam en betroffen vaak oudere modellen. Bij de MacBook Air waren de aanbiedingen veel breder beschikbaar, waardoor je bij verschillende uitvoeringen kon besparen. Dit patroon zegt mogelijk ook iets over de kortingen bij Black Friday 2026.

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Deze MacBooks moet je tijdens Black Friday 2026 volgen

Ben je van plan om tijdens Black Friday 2026 een nieuwe MacBook te kopen? Houd dan vooral de MacBook Air M5 en de oudere MacBook Air M4 in de gaten. De MacBook Air M5 verscheen in maart 2026, waardoor dit de nieuwste generatie is. De oudere M4 kan juist interessant worden als winkels hun resterende voorraad met extra korting verkopen. Op basis van vorig jaar is een prijsverlaging van 10 tot 15 procent bij de MacBook Air een aantrekkelijke aanbieding.

Voor een MacBook Pro liggen de verwachtingen wat lager, want deze laptops werden tijdens Black Friday 2025 veel minder vaak goedkoper. De MacBook Air lijkt daarom opnieuw een van de interessantste Apple-producten om te volgen. Vergelijk de prijzen tijdens Black Friday wel met die van de afgelopen maanden, zodat je weet hoeveel voordeel je daadwerkelijk krijgt. Wie een goede MacBook Air-aanbieding tegenkomt, kan tijdens Black Friday 2026 mogelijk honderden euro’s besparen.

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