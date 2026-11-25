Black Friday staat bekend om de hoge kortingen op Apple-producten, maar hoeveel voordeel krijg je nou écht? iPhoned onderzocht de prijzen van 495 Apple-apparaten tijdens Black Friday 2025. De resultaten zijn verrassend, want bij het grootste deel van de apparaten was geen echte korting te vinden.

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Apple-producten nauwelijks goedkoper tijdens Black Friday

Black Friday 2026 komt eraan en dat betekent dat veel winkels weer stunten met aanbiedingen op iPhones, iPads, MacBooks en andere Apple-producten. De kortingen lijken vaak aantrekkelijk, maar in de praktijk valt het voordeel regelmatig tegen. Uit onderzoek van iPhoned blijkt dat veel Apple-apparaten tijdens Black Friday 2025 nauwelijks goedkoper werden. Vooral bij de iPhone en Apple Watch waren de aanbiedingen minder interessant dan je misschien zou verwachten.

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Voor het onderzoek hebben we de prijzen van 495 Apple-apparaten uit onze prijsvergelijker bekeken. We vergeleken de Black Friday-prijzen met de prijzen van de dertig dagen ervoor en het prijsniveau in september en oktober. Daaruit blijkt dat slechts 104 toestellen daadwerkelijk goedkoper waren tijdens Black Friday. Dat komt neer op ongeveer 21 procent van alle onderzochte apparaten. Bij de overige 79 procent kon geen echte prijsdaling worden vastgesteld of ontbraken bepaalde prijsgegevens.

Vooral iPhones en Apple Watches kregen weinig korting

De verschillen tussen Apple-producten waren behoorlijk groot. Vooral bij de iPhone vielen de aanbiedingen tegen, want van de 157 onderzochte apparaten kregen er slechts 24 een echte korting. Bij de iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max bleef een prijsverlaging zelfs vrijwel helemaal uit. Bij oudere iPhones waren soms wel interessante aanbiedingen te vinden, maar die kwamen veel minder vaak voor dan je tijdens Black Friday zou verwachten.

Apple-product Onderzocht Afgeprijsd Geen echte korting* iPhone 157 24 (15%) 133 (85%) iPad 144 25 (17%) 119 (83%) Apple Watch 125 19 (15%) 106 (85%) AirPods 7 2 (29%) 5 (71%) MacBook 62 34 (55%) 28 (45%) Totaal 495 104 (21%) 391 (79%) Bij vier uitvoeringen ontbrak een bruikbare referentieprijs. Deze zijn meegeteld onder ‘geen echte korting’, omdat een prijsdaling niet kon worden vastgesteld.

Bij de Apple Watch en iPad was het beeld vergelijkbaar. Slechts 19 van de 125 onderzochte Apple Watch-toestellen werden goedkoper, terwijl bij de iPad maar 25 van de 144 modellen een echte korting kregen. Vooral de nieuwste generaties bleven relatief duur. Zo kreeg de Apple Watch Ultra 3 geen echte korting, terwijl de oudere Apple Watch Ultra 2 juist ruim 23 procent goedkoper werd. Bij de iPad zaten de grootste kortingen eveneens bij oudere modellen.

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Dit Apple-apparaat was de grote uitzondering

Toch was Black Friday 2025 niet voor alle Apple-producten teleurstellend. De MacBook was een opvallende uitzondering, want van de 62 onderzochte modellen kregen er 34 daadwerkelijk korting. Dat komt neer op bijna 55 procent en daarmee deed de laptop het veel beter dan de iPhone, iPad en Apple Watch. Vooral de MacBook Air M4 viel op, waarbij maar liefst 29 van de 30 onderzochte uitvoeringen goedkoper werden tijdens Black Friday. Dat is opvallend, want die generatie van de MacBook Air verscheen in 2025.

Een goed voorbeeld was de MacBook Air M4 met 16 GB werkgeheugen en 256 GB opslagruimte. Deze laptop daalde van 989 naar 839 euro, waardoor je 150 euro bespaarde. In januari 2026 was de prijs alweer gestegen naar 949 euro. Bij de MacBook Pro waren de kortingen een stuk beperkter, waardoor vooral de MacBook Air een interessante keuze bleek tijdens Black Friday 2025. Het is daarom verstandig om bij Black Friday 2026 de MacBook Air met M4- en M5-chip goed in de gaten te houden.

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Black Friday is niet altijd het goedkoopste koopmoment

Black Friday blijft een interessant moment om een nieuw Apple-product te kopen, maar het loont om goed naar de aanbiedingen te kijken. Uit ons onderzoek blijkt dat vooral de MacBook Air en oudere Apple-modellen flink goedkoper waren bij Black Friday 2025. Bij de nieuwste iPhones, iPads en Apple Watches bleven de kortingen vaak beperkt. Dat betekent niet dat je deze apparaten tijdens Black Friday moet overslaan, want zelfs een kleine prijsverlaging kan je al tientallen euro’s besparen.

Ben je van plan om tijdens Black Friday 2026 een nieuw Apple-apparaat te kopen? Houd dan vooral de MacBook Air M5, eerdere iPhone-generaties en oudere Apple Watches in de gaten. Vergelijk de aanbiedingen met de gebruikelijke winkelprijzen, zodat je weet hoeveel voordeel je daadwerkelijk krijgt. Met een beetje voorbereiding kun je tijdens Black Friday alsnog honderden euro’s besparen op je volgende Apple-product!

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